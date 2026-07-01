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« Je ne sais pas si on va y arriver » : Erling Haaland estime que la Norvège n'a qu'une « très mince » chance de battre le Brésil en huitièmes de finale de la Coupe du monde
La vision réaliste de Haaland pour les huitièmes de finale
La Norvège s’est qualifiée à l’issue d’une victoire spectaculaire 2-1 face à la Côte d’Ivoire en 32e de finale. Haaland a une nouvelle fois été le héros de la rencontre, inscrivant le but décisif à la 86e minute après avoir été lancé par Patrick Berg. Cependant, plutôt que de savourer la gloire de cette qualification, l’attaquant prolifique s’est empressé de tempérer les attentes concernant leur prochain adversaire.
Interrogé par les caméras juste après le coup de sifflet final, l’attaquant a adopté un ton mesuré en évoquant le prochain défi : « Nous sommes en huitièmes de finale, où nous affronterons d’excellentes équipes. Ce ne sera pas facile, il faut rester réalistes. Je ne sais pas si nous y arriverons. Nous nous sommes bien préparés et nous le sommes toujours », a-t-il ajouté. Interrogé sur les chances de son équipe d’éliminer le Brésil, Haaland a répondu sans détour : « Euh… très minces. »
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À la poursuite de Messi et Mbappé dans la course au Soulier d’or
La figure emblématique de Manchester City réalise actuellement un excellent tournoi, prouvant que sa forme en club se transpose parfaitement sur la scène internationale. Son but décisif contre la Côte d’Ivoire était son cinquième de la compétition, ce qui le place à seulement un but derrière Lionel Messi et Kylian Mbappé dans la course au Soulier d’or. L’efficacité de Haaland est d’autant plus remarquable qu’il n’avait aucune expérience préalable en Coupe du monde.
Statistiquement, Haaland continue d’évoluer à un niveau rarement vu dans le football international. Il a désormais atteint les 60 buts en seulement 53 sélections avec son pays, ce qui fait de lui le joueur en activité ayant atteint ce cap le plus rapidement. Pour mettre cela en perspective, Mbappé a eu besoin de 100 sélections pour atteindre les 60 buts, tandis que Messi en a eu besoin de 122.
Odegaard esquisse une perspective plus optimiste.
Alors que Haaland se montrait réaliste, le capitaine norvégien Martin Odegaard affichait un optimisme mesuré. Le meneur de jeu d’Arsenal, qui a endossé le rôle de maître de cérémonie lors des célébrations d’après-match en entraînant les supporters dans le « claquement de mains viking », estime que le caractère imprévisible du tournoi pourrait jouer en leur faveur. Odegaard a exhorté ses coéquipiers à assumer pleinement leur statut d’outsiders.
« Ce sera un match difficile, mais au football, tout est possible. Nous voulons continuer à rêver, continuer à prendre du plaisir, alors tentons notre chance. Nous verrons combien de temps nous pourrons continuer à rêver. Préparons-nous bien et profitons de l’instant présent », a déclaré Odegaard aux journalistes dans la zone mixte.
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Reconnaître les atouts du Brésil
Odegaard a salué les qualités individuelles des joueurs brésiliens, soulignant qu'il connaissait bien ses coéquipiers de club Gabriel Martinelli et Gabriel Magalhaes : « Ils ont une excellente équipe, plusieurs joueurs exceptionnels. Je les connais depuis Arsenal, ce sont des joueurs de très haut niveau. »
La Norvège et le Brésil s’affronteront dimanche au New York/New Jersey Stadium.