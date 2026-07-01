« Je ne sais pas si on va y arriver » : Erling Haaland estime que la Norvège n'a qu'une « très mince » chance de battre le Brésil en huitièmes de finale de la Coupe du monde

La Norvège s’est qualifiée à l’issue d’une victoire spectaculaire 2-1 face à la Côte d’Ivoire en 32e de finale. Haaland a une nouvelle fois été le héros de la rencontre, inscrivant le but décisif à la 86e minute après avoir été lancé par Patrick Berg. Cependant, plutôt que de savourer la gloire de cette qualification, l’attaquant prolifique s’est empressé de tempérer les attentes concernant leur prochain adversaire.

Interrogé par les caméras juste après le coup de sifflet final, l’attaquant a adopté un ton mesuré en évoquant le prochain défi : « Nous sommes en huitièmes de finale, où nous affronterons d’excellentes équipes. Ce ne sera pas facile, il faut rester réalistes. Je ne sais pas si nous y arriverons. Nous nous sommes bien préparés et nous le sommes toujours », a-t-il ajouté. Interrogé sur les chances de son équipe d’éliminer le Brésil, Haaland a répondu sans détour : « Euh… très minces. »