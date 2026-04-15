« Je ne sais pas si on a déjà vu ça » : une décision de l'entraîneur de Liverpool, Arne Slot, lors de l'élimination en Ligue des champions face au PSG suscite la consternation

« S’il n’a pas joué depuis trois mois et qu’il fait son retour contre la meilleure équipe d’Europe, c’est justement le moment où il doit jouer », s’est étonné Hamann sur Sky, commentant la titularisation d’Isak, absent de fin décembre à début avril et rentré en jeu seulement la semaine précédente à Paris (0-2).

« Et il (Slot, ndlr) refuse de le faire entrer en cours de match, prétextant qu’il risquerait alors de ne pas tenir en cas de prolongation », a ajouté l’ancien international allemand, visiblement sceptique face à l’argument du technicien. « J’avais beaucoup de respect pour cet homme, mais je n’ai jamais entendu une explication de ce genre. Peut-être est-ce déjà arrivé, mais pas en Ligue des champions. »

Slot avait justifié son choix en expliquant qu’il préféra aligner Isak d’entrée plutôt que de le faire entrer en cours de jeu, redoutant que le Suédois ne tienne pas la distance en cas de prolongation. « Mais jouer 45 minutes et voir à la mi-temps comment il se sent s’il en rajoute cinq à dix minutes, c’était une possibilité », avait plaidé le technicien.