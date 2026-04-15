Après la défaite 0-2 au match retour des quarts de finale contre le Paris Saint-Germain, Hamann a critiqué le choix de Slot d’aligner l’avant-centre Alexander Isak, tout juste revenu d’une fracture du péroné, en attaque, préférant laisser Cody Gakpo et Mohamed Salah sur le banc en début de rencontre.
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« Je ne sais pas si on a déjà vu ça » : une décision de l'entraîneur de Liverpool, Arne Slot, lors de l'élimination en Ligue des champions face au PSG suscite la consternation
« S’il n’a pas joué depuis trois mois et qu’il fait son retour contre la meilleure équipe d’Europe, c’est justement le moment où il doit jouer », s’est étonné Hamann sur Sky, commentant la titularisation d’Isak, absent de fin décembre à début avril et rentré en jeu seulement la semaine précédente à Paris (0-2).
« Et il (Slot, ndlr) refuse de le faire entrer en cours de match, prétextant qu’il risquerait alors de ne pas tenir en cas de prolongation », a ajouté l’ancien international allemand, visiblement sceptique face à l’argument du technicien. « J’avais beaucoup de respect pour cet homme, mais je n’ai jamais entendu une explication de ce genre. Peut-être est-ce déjà arrivé, mais pas en Ligue des champions. »
Slot avait justifié son choix en expliquant qu’il préféra aligner Isak d’entrée plutôt que de le faire entrer en cours de jeu, redoutant que le Suédois ne tienne pas la distance en cas de prolongation. « Mais jouer 45 minutes et voir à la mi-temps comment il se sent s’il en rajoute cinq à dix minutes, c’était une possibilité », avait plaidé le technicien.
- AFP
L'entraîneur de Liverpool, Arne Slot, fait l'objet de vives critiques : Alexander Isak « inexistant »
Slot a défendu son choix d’aligner Isak en soulignant que l’attaquant de 26 ans avait été « deux fois proche de marquer ». Sur l’une de ces occasions, où il avait buté sur le gardien du PSG Matvey Safonov, l’avant-centre suédois se trouvait toutefois en position de hors-jeu. « Il était prêt. Si j’avais pensé qu’il ne l’était pas, il ne serait pas entré sur la pelouse », a insisté le technicien.
Recruté l’été dernier auprès de Newcastle United contre un chèque de 145 millions d’euros, l’attaquant n’a pour l’instant marqué que trois buts en 19 apparitions, un bilan insuffisant au regard des attentes d’Anfield Road. À la mi-temps du match contre le PSG, il a cédé sa place à Cody Gakpo.
« Le Néerlandais a fait plus en cinq minutes qu’Isak pendant toute la mi-temps précédente », a critiqué Stephen Warnock, ancien joueur de Liverpool, sur la BBC. Selon lui, l’attaquant suédois n’était « pas du tout en forme » et « inexistant » mardi soir à Anfield. « Et lui (Slot, ndlr), il croit pouvoir le faire entrer contre le PSG, lors du plus grand match de la saison face à la meilleure équipe d’Europe, et obtenir de lui une performance en 45 minutes ? », a-t-il demandé avec éloquence.
Le FC Liverpool n’a pas réussi à inverser la tendance face au PSG et tourne désormais son attention vers la finale de la Premier League.
Après avoir été nettement dominé lors du match aller à Paris et s'être incliné 0-2, Liverpool devait se lancer dans une remontée à Anfield Road. Après une demi-heure de jeu, Virgil van Dijk a eu l’occasion d’ouvrir le score et de potentiellement changer la donne en faveur des Reds. Mais le capitaine parisien Marquinhos a réalisé un sauvetage remarquable pour empêcher le Néerlandais de pousser le ballon au fond des filets.
Au contraire, Paris a non seulement préservé son avance jusqu’au coup de sifflet final, mais a également signé un succès 2-0 sur la pelouse adverse grâce à un doublé d’Ousmane Dembélé. Pour Slot, déjà sous pression malgré le titre de champion d’Angleterre conquis la saison passée, la situation se complique dangereusement. L’avenir du technicien de 47 ans à Liverpool au-delà de cet exercice reste incertain.
L’objectif de Slot, désormais éliminé de la Ligue des champions, est de se qualifier à nouveau pour la C1. Actuellement cinquième de Premier League, Liverpool profite de la cinquième place qualificative désormais accordée d’office à l’Angleterre pour la Ligue des champions. Mais, à six journées de la fin, les Reds ne comptent que quatre points d’avance sur Chelsea, sixième, et cette marge ne suffirait plus pour valider un billet pour la C1.
D’ici là, le calendrier des Reds s’annonce piégeux : des déplacements chez les deux rivaux historiques, Everton et Manchester United, ainsi qu’à Aston Villa, actuel quatrième. À Anfield, Liverpool affrontera aussi Chelsea et le surprenant septième, Brentford, qui caresse encore l’espoir d’une qualification inattendue en C1.
- AFP
Aperçu du calendrier restant du FC Liverpool
Journée de championnat
Adversaire
33^e
FC Everton (ext.)
34
Crystal Palace (domicile)
35
Manchester United (ext.)
36
FC Chelsea (domicile)
37
Aston Villa (ext.)
38
FC Brentford (domicile)