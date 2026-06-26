Ronald Koeman, le sélectionneur des Pays-Bas, a prévenu : le Maroc, son futur adversaire en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, est un adversaire redoutable.

Les Néerlandais, premiers du groupe F avec neuf points, s’apprêtent à croiser des Marocains, deuxièmes du groupe C avec sept unités, pour un duel prometteur.

Ses propos, rapportés par l’agence Reuters lors de la conférence de presse suivant la victoire 3-1 contre la Tunisie lors de la dernière journée de la phase de groupes, traduisent une préparation déjà axée sur ce rendez-vous mexicain.

Il a indiqué que son équipe se concentrait désormais pleinement sur la rencontre de Monterrey, au Mexique, rappelant qu’il n’était plus question de parler d’un parcours facile dans la compétition.

Il a ajouté : « Je ne suis pas sûr que nous soyons favoris face au Maroc. Nous devons bien nous préparer car ce sera un match important. »

« Le Maroc est une bonne équipe, qui possède beaucoup de qualités et qui est capable de marquer facilement », a-t-il conclu.