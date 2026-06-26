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« Je ne sais pas si nous sommes les favoris »… Koeman lance une déclaration surprenante à la veille de la rencontre face au Maroc

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Je ne suis pas certain que nous soyons favoris pour battre le Maroc.

Ronald Koeman, le sélectionneur des Pays-Bas, a prévenu : le Maroc, son futur adversaire en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, est un adversaire redoutable.

Les Néerlandais, premiers du groupe F avec neuf points, s’apprêtent à croiser des Marocains, deuxièmes du groupe C avec sept unités, pour un duel prometteur.

Ses propos, rapportés par l’agence Reuters lors de la conférence de presse suivant la victoire 3-1 contre la Tunisie lors de la dernière journée de la phase de groupes, traduisent une préparation déjà axée sur ce rendez-vous mexicain.

Il a indiqué que son équipe se concentrait désormais pleinement sur la rencontre de Monterrey, au Mexique, rappelant qu’il n’était plus question de parler d’un parcours facile dans la compétition.

Il a ajouté : « Je ne suis pas sûr que nous soyons favoris face au Maroc. Nous devons bien nous préparer car ce sera un match important. »

« Le Maroc est une bonne équipe, qui possède beaucoup de qualités et qui est capable de marquer facilement », a-t-il conclu.

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    Nous abordons désormais l’étape décisive de notre parcours.

    Ronald Koeman a refusé de s'étendre sur ce qui pourrait attendre la sélection de son pays après le match contre le Maroc.

    « Nous ne sommes pas encore en mesure d’y réfléchir, a-t-il souligné. Notre vrai test approche, et c’est là-dessus que nous nous concentrons. »

    Qualifiée sans encombre pour les huitièmes de finale, la sélection néerlandaise reste néanmoins perfectible défensivement : elle a concédé au moins un but lors de ses sept rencontres les plus récentes, une faille que le technicien entend corriger.

    « Nous accordons effectivement une grande attention à ce sujet », a-t-il déclaré. « Un ou deux joueurs ne sont pas à la bonne place, les espaces ne sont pas bien fermés, et ce sont ces points que nous allons aborder avec les joueurs. »

    L’entraîneur a toutefois remis les choses en perspective, rappelant la puissance offensive de son équipe.

    Il a conclu : « Encaisser un but fait partie du football, mais en contrepartie, nous avons également marqué 10 buts en 3 matchs. »

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