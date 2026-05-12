« Je ne sais pas si mon temps de jeu compte double » : Ousmane Dembélé devance Vitinha et Mason Greenwood et remporte le titre de Joueur de l'année de la Ligue 1, alors qu'il n'a été titulaire qu'à NEUF reprises avec le PSG cette saison

Ce sacre a provoqué un vif débat chez les supporters et les observateurs : comment un joueur ayant peu de titularisations a-t-il pu remporter la plus haute distinction individuelle du championnat ? Interrogé en zone mixte après la cérémonie, Dembélé a reconnu l’existence des interrogations, mais a souligné qu’il avait optimisé chacune de ses apparitions.

« Les perceptions ont changé parce que je suis le dernier vainqueur du Ballon d’Or », a-t-il déclaré, selon Foot Mercato. « Certes, j’ai connu de nombreux pépins physiques et mon temps de jeu a été limité, mais à chaque fois que je suis entré sur la pelouse, j’ai tenté d’apporter mon aide à l’équipe, notamment face à Marseille et contre Lille. Je ne sais pas si mon temps de jeu compte double, mais je suis heureux que les joueurs aient voté pour moi. »



