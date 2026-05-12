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« Je ne sais pas si mon temps de jeu compte double » : Ousmane Dembélé devance Vitinha et Mason Greenwood et remporte le titre de Joueur de l'année de la Ligue 1, alors qu'il n'a été titulaire qu'à NEUF reprises avec le PSG cette saison
Dembélé remporte un prix malgré un nombre limité de titularisations
Dembélé a justifié sa nomination au titre de Joueur de l'année de la Ligue 1 pour la saison 2025-2026, malgré un temps de jeu limité cette saison. L’ailier du PSG n’a été titularisé qu’à neuf reprises en championnat cette saison, mais a tout de même décroché la plus haute distinction individuelle. Dembélé s’est imposé face à une sélection de candidats de haut niveau, parmi lesquels figuraient ses coéquipiers du PSG Vitinha et Nuno Mendes, ainsi que l’attaquant marseillais Greenwood et Florian Thauvin. Il s’agit de la deuxième année consécutive qu’il remporte ce titre.
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Dembélé répond aux critiques
Ce sacre a provoqué un vif débat chez les supporters et les observateurs : comment un joueur ayant peu de titularisations a-t-il pu remporter la plus haute distinction individuelle du championnat ? Interrogé en zone mixte après la cérémonie, Dembélé a reconnu l’existence des interrogations, mais a souligné qu’il avait optimisé chacune de ses apparitions.
« Les perceptions ont changé parce que je suis le dernier vainqueur du Ballon d’Or », a-t-il déclaré, selon Foot Mercato. « Certes, j’ai connu de nombreux pépins physiques et mon temps de jeu a été limité, mais à chaque fois que je suis entré sur la pelouse, j’ai tenté d’apporter mon aide à l’équipe, notamment face à Marseille et contre Lille. Je ne sais pas si mon temps de jeu compte double, mais je suis heureux que les joueurs aient voté pour moi. »
Blagues avec Vitinha
La star du PSG a partagé un moment de convivialité avec son coéquipier Vitinha lors de la cérémonie. Tout en saluant les performances du milieu de terrain, Dembélé a plaisanté : le manque de buts de son partenaire aurait, selon lui, joué en sa défaveur.
Selon RMC Sport, il a déclaré : « Je tenais à remercier toute ma famille, le staff, le président, l’entraîneur Luis Enrique. J’ai de la chance d’avoir un entraîneur comme lui ; il est exceptionnel. Et Vitinha aussi, car il m’a demandé de lui rendre un petit hommage. C’est un coéquipier exceptionnel, je pense qu’il méritait ce trophée, mais avec un but. »
Vitinha a aussitôt riposté avec humour : « Il le méritait. C’est le vainqueur du Ballon d’Or, le meilleur joueur de notre championnat. On se dépêche, sinon Dembélé va trop transpirer, ce qui serait pénible pour lui. »
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Un impact significatif malgré un temps de jeu limité
Malgré les débats autour de son temps de jeu, les performances de Dembélé tout au long de la saison sont restées impressionnantes. En 20 apparitions en Ligue 1, l’ailier a inscrit dix buts et délivré six passes décisives. Son influence s’est avérée particulièrement déterminante au cours de la seconde moitié de la saison, alors que le PSG se battait pour décrocher un nouveau titre de champion. La capacité de Dembélé à faire la différence dans les matchs décisifs a contribué à renforcer son argumentaire auprès des votants.
Par ailleurs, une autre pépite du PSG, Désiré Doué, a été sacré Meilleur Jeune Joueur de Ligue 1 pour la saison 2025-2026. L’ailier parisien de 20 ans conserve ainsi son titre grâce à des performances remarquables, devançant João Neves et Warren Zaïre-Emery.