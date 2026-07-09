Les efforts déployés pour recruter cet attaquant auraient représenté « le non-transfert le plus coûteux dans lequel nous ayons jamais investi ». Klopp a ensuite expliqué que les négociations avaient pris une tournure pour le moins curieuse : « Nous avons pris l'avion avec Liverpool de Blackpool à Nice. Toute la famille Mbappé a pris place à bord du jet privé, qui disposait de cinq cabines, si ma mémoire est bonne. Ensuite, nous avons tourné en rond dans les airs, nous avons discuté avec la famille, nous avons bien mangé… »

Le journaliste Johannes B. Kerner (61 ans) a alors demandé pourquoi. Klopp a expliqué : « On ne devait pas être vus. On a tourné en rond, c’était génial… puis il est parti à Paris. » C’était l’été 2017. Mbappé a d’abord rejoint le PSG en prêt, avant d’être transféré définitivement un an plus tard pour un montant total de 180 millions d’euros.

L’été précédent, Klopp avait déjà essuyé un camouflet de la part d’Ousmane Dembélé, qui avait préféré quitter le Stade Rennais pour revenir au BVB : « On s’est parlés à Paris », raconte Klopp. « J’avais déjà ce sentiment-là, je ne sais pas maintenant s’il savait seulement qui on était. »

L’entrevue, organisée par l’agent de Dembélé, ne s’est pas déroulée comme prévu : « Je suis sorti. J’ai pensé : “C’est n’importe quoi.” Et là, mon téléphone est tombé par terre. Le seul résultat de la soirée : un portable cassé. »

Concernant Rabiot, Klopp s’est montré plus évasif, expliquant simplement : « Pour Rabiot, nous avons discuté avec sa mère, comme nous l’avons fait principalement avec celle de Mbappé. »

Jeudi soir, ce trio figurera dans le onze de départ de l’équipe de France face au Maroc, en quarts de finale de la Coupe du monde 2022.