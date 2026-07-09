En tant qu’expert télévisé pour MagentaTV, Klopp a expliqué qu’il avait tenté, sans succès, de recruter le capitaine Kylian Mbappé (27 ans, Real Madrid), le lauréat du Ballon d’Or Ousmane Dembélé (29 ans, Paris Saint-Germain) et le milieu relayeur Adrien Rabiot (31 ans, AC Milan).
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« Je ne sais pas s'il savait seulement qui nous étions » : trois superstars de l'équipe de France ont échappé à Jürgen Klopp au FC Liverpool
Alors qu’il assistait à l’échauffement des Bleus au stade de Foxborough, à Boston, le futur sélectionneur a confié : « C’est extrêmement difficile pour moi en ce moment. J’ai déjà négocié avec trois d’entre eux et je n’ai jamais réussi à les recruter. »
Klopp a dirigé les Reds de 2015 à 2024. En début de mandat, il avait tenté de recruter Kylian Mbappé, alors en pleine éclosion à l’AS Monaco. « Pour Kylian Mbappé, je ne me souviens pas exactement de l’année, mais c’était avant qu’il ne parte à Paris. »
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Les tentatives infructueuses de Jürgen Klopp pour recruter Ousmane Dembélé se sont soldées par un téléphone cassé.
Les efforts déployés pour recruter cet attaquant auraient représenté « le non-transfert le plus coûteux dans lequel nous ayons jamais investi ». Klopp a ensuite expliqué que les négociations avaient pris une tournure pour le moins curieuse : « Nous avons pris l'avion avec Liverpool de Blackpool à Nice. Toute la famille Mbappé a pris place à bord du jet privé, qui disposait de cinq cabines, si ma mémoire est bonne. Ensuite, nous avons tourné en rond dans les airs, nous avons discuté avec la famille, nous avons bien mangé… »
Le journaliste Johannes B. Kerner (61 ans) a alors demandé pourquoi. Klopp a expliqué : « On ne devait pas être vus. On a tourné en rond, c’était génial… puis il est parti à Paris. » C’était l’été 2017. Mbappé a d’abord rejoint le PSG en prêt, avant d’être transféré définitivement un an plus tard pour un montant total de 180 millions d’euros.
L’été précédent, Klopp avait déjà essuyé un camouflet de la part d’Ousmane Dembélé, qui avait préféré quitter le Stade Rennais pour revenir au BVB : « On s’est parlés à Paris », raconte Klopp. « J’avais déjà ce sentiment-là, je ne sais pas maintenant s’il savait seulement qui on était. »
L’entrevue, organisée par l’agent de Dembélé, ne s’est pas déroulée comme prévu : « Je suis sorti. J’ai pensé : “C’est n’importe quoi.” Et là, mon téléphone est tombé par terre. Le seul résultat de la soirée : un portable cassé. »
Concernant Rabiot, Klopp s’est montré plus évasif, expliquant simplement : « Pour Rabiot, nous avons discuté avec sa mère, comme nous l’avons fait principalement avec celle de Mbappé. »
Jeudi soir, ce trio figurera dans le onze de départ de l’équipe de France face au Maroc, en quarts de finale de la Coupe du monde 2022.
Les étapes de la carrière de Jürgen Klopp en tant qu'entraîneur principal
Période Club 2001-2008 FSV Mayence 05 2008-2015 Borussia Dortmund 2015 – 2024 FC Liverpool
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