En tant qu’expert télévisé pour MagentaTV, Klopp a expliqué qu’il avait tenté, sans succès, de recruter le capitaine Kylian Mbappé (27 ans, Real Madrid), le lauréat du Ballon d’Or Ousmane Dembélé (29 ans, Paris Saint-Germain) et le milieu relayeur Adrien Rabiot (31 ans, AC Milan).
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« Je ne sais pas s'il savait même qui nous étions » : trois superstars de l'équipe de France ont échappé à Jürgen Klopp au FC Liverpool
Alors qu'il assistait à l'échauffement des Bleus au stade de Foxborough, à Boston, le futur sélectionneur a confié : « C'est extrêmement difficile pour moi en ce moment. J'ai déjà négocié avec trois d'entre eux et je n'ai jamais réussi à les recruter. »
Klopp a dirigé les Reds de 2015 à 2024. En début de mandat, il avait tenté d’attirer à Anfield Road Kylian Mbappé, alors en pleine éclosion à l’AS Monaco. « Pour Kylian Mbappé, je ne me souviens pas exactement de l’année, mais c’était avant qu’il ne parte à Paris. »
- Getty Images Sport
Les tentatives infructueuses de Jürgen Klopp pour recruter Ousmane Dembélé se sont soldées par un téléphone cassé
Les efforts déployés pour recruter cet attaquant auraient représenté « le non-transfert le plus coûteux dans lequel nous ayons jamais investi ». Klopp a ensuite expliqué que les négociations avaient pris une tournure pour le moins curieuse : « Nous avons pris l'avion avec Liverpool de Blackpool à Nice. Toute la famille Mbappé a pris place à bord d’un jet privé doté de cinq cabines. Nous avons ensuite survolé la région, discuté avec ses proches et dîné convenablement. »
Le journaliste Johannes B. Kerner (61 ans) a alors demandé pourquoi. Klopp a expliqué : « On ne devait pas être vus. On a tourné en rond, c’était génial… puis il est parti à Paris. » C’était l’été 2017. Mbappé a d’abord rejoint le PSG en prêt, avant d’y signer définitivement un an plus tard pour un montant total de 180 millions d’euros.
L’été précédent, Klopp s’était déjà heurté à un refus de Dembélé, qui avait choisi de quitter le Stade Rennais pour revenir à Dortmund : « On s’est vus à Paris », a-t-il rappelé. « J’avais déjà ce sentiment à l’époque, je ne sais pas aujourd’hui s’il savait seulement qui nous étions. »
L’entretien, piloté par l’agent du joueur, ne se passe pas comme prévu : « Je suis sorti. J’ai pensé : “C’est de la merde.” Et là, mon portable est tombé par terre. Le seul résultat de la soirée : mon portable était cassé. »
Concernant Rabiot, Klopp s’est montré plus évasif, expliquant simplement : « Pour Rabiot, nous avons discuté avec sa mère, comme nous l’avons fait principalement avec celle de Mbappé. »
Jeudi soir, ce trio figurera dans le onze de départ de l’équipe de France face au Maroc, lors de la revanche de la demi-finale de la Coupe du monde 2022.
Les étapes de la carrière de Jürgen Klopp en tant qu'entraîneur principal
Période Club 2001-2008 FSV Mayence 05 2008-2015 Borussia Dortmund 2015 – 2024 FC Liverpool
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