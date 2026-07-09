Les efforts déployés pour recruter cet attaquant auraient représenté « le non-transfert le plus coûteux dans lequel nous ayons jamais investi ». Klopp a ensuite expliqué que les négociations avaient pris une tournure pour le moins curieuse : « Nous avons pris l'avion avec Liverpool de Blackpool à Nice. Toute la famille Mbappé a pris place à bord d’un jet privé doté de cinq cabines. Nous avons ensuite survolé la région, discuté avec ses proches et dîné convenablement. »

Le journaliste Johannes B. Kerner (61 ans) a alors demandé pourquoi. Klopp a expliqué : « On ne devait pas être vus. On a tourné en rond, c’était génial… puis il est parti à Paris. » C’était l’été 2017. Mbappé a d’abord rejoint le PSG en prêt, avant d’y signer définitivement un an plus tard pour un montant total de 180 millions d’euros.

L’été précédent, Klopp s’était déjà heurté à un refus de Dembélé, qui avait choisi de quitter le Stade Rennais pour revenir à Dortmund : « On s’est vus à Paris », a-t-il rappelé. « J’avais déjà ce sentiment à l’époque, je ne sais pas aujourd’hui s’il savait seulement qui nous étions. »

L’entretien, piloté par l’agent du joueur, ne se passe pas comme prévu : « Je suis sorti. J’ai pensé : “C’est de la merde.” Et là, mon portable est tombé par terre. Le seul résultat de la soirée : mon portable était cassé. »

Concernant Rabiot, Klopp s’est montré plus évasif, expliquant simplement : « Pour Rabiot, nous avons discuté avec sa mère, comme nous l’avons fait principalement avec celle de Mbappé. »

Jeudi soir, ce trio figurera dans le onze de départ de l’équipe de France face au Maroc, lors de la revanche de la demi-finale de la Coupe du monde 2022.