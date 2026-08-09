Avec la piste Vinicius écartée, William Gallas estime que Marcus Rashford représente une alternative crédible et de grande qualité pour le club du nord de Londres. L’international anglais est actuellement dans le flou après la fin de son prêt à Barcelone, qui ne s’est pas conclu par un transfert définitif. Gallas pense que le joueur de 28 ans serait le renfort idéal pour un effectif qui a besoin de plus de profondeur pour lutter sur plusieurs fronts après avoir remporté le titre de Premier League la saison dernière.

S’exprimant sur la situation, Gallas a déclaré à iPredicta : « Bien sûr, Marcus Rashford serait une excellente option pour l’attaque d’Arsenal. Je pense qu’il a réalisé une excellente saison, et je suis sûr que certains clubs vont essayer de profiter de cette situation. Je ne pense pas qu’il restera à Manchester United. Je ne sais pas pourquoi personne ne l’a encore recruté, peut-être parce que le prix est trop élevé. »

L’ancien capitaine d’Arsenal a poursuivi son analyse en soulignant les intentions de Rashford : « Il veut quitter Manchester United, sinon il ne serait pas parti en prêt à Barcelone. Il va essayer de trouver une solution pour quitter le club et signer un long contrat avec un autre club britannique. La question maintenant, c’est de savoir si Manchester United est prêt à le vendre. C’est la question. Nous devons connaître la réponse. »