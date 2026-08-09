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« Je ne sais pas pourquoi personne ne l’a signé » : Arsenal pressé de lancer un raid sur le marché des transferts à 40 M£ sur Manchester United après le revers Vinicius Junior
Arsenal passe à côté de l’icône brésilienne
Arsenal a vu ses espoirs de réaliser une recrue phare s’envoler après que Vinicius Jr a signé un nouveau contrat qui le lie au Bernabeu jusqu’en juin 2032. Arsenal avait senti une opportunité pendant un conflit contractuel tendu entre le Brésilien et le Real Madrid, avec Arteta allant même jusqu’à envoyer des messages personnels à l’attaquant. L’échec du recrutement de l’ailier laisse un vide dans les plans d’Arteta, alors qu’il cherche à ajouter davantage de puissance offensive à un effectif qui a récemment remporté le titre de Premier League.
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Gallas pousse pour un transfert de Rashford
Avec la piste Vinicius écartée, William Gallas estime que Marcus Rashford représente une alternative crédible et de grande qualité pour le club du nord de Londres. L’international anglais est actuellement dans le flou après la fin de son prêt à Barcelone, qui ne s’est pas conclu par un transfert définitif. Gallas pense que le joueur de 28 ans serait le renfort idéal pour un effectif qui a besoin de plus de profondeur pour lutter sur plusieurs fronts après avoir remporté le titre de Premier League la saison dernière.
S’exprimant sur la situation, Gallas a déclaré à iPredicta : « Bien sûr, Marcus Rashford serait une excellente option pour l’attaque d’Arsenal. Je pense qu’il a réalisé une excellente saison, et je suis sûr que certains clubs vont essayer de profiter de cette situation. Je ne pense pas qu’il restera à Manchester United. Je ne sais pas pourquoi personne ne l’a encore recruté, peut-être parce que le prix est trop élevé. »
L’ancien capitaine d’Arsenal a poursuivi son analyse en soulignant les intentions de Rashford : « Il veut quitter Manchester United, sinon il ne serait pas parti en prêt à Barcelone. Il va essayer de trouver une solution pour quitter le club et signer un long contrat avec un autre club britannique. La question maintenant, c’est de savoir si Manchester United est prêt à le vendre. C’est la question. Nous devons connaître la réponse. »
L’incertitude entoure l’attaquant de Manchester United
United serait prêt à autoriser la vente de Rashford pour un montant aux alentours de 40 millions de livres sterling. Ce prix s’applique à la plupart des prétendants, même s’il est entendu que Manchester United bloquerait tout éventuel transfert vers ses rivaux de Manchester City ou Liverpool. Rashford a passé la dernière saison en prêt en Liga, mais l’entraîneur de Barcelone, Hansi Flick, a récemment confirmé que le club avait renoncé à un transfert définitif au profit d’autres cibles.
En revenant sur le passage de Rashford en Espagne, Hansi Flick a rendu un vibrant hommage à l’attaquant au moment de son départ. « Ce que je peux dire à propos de Marcus, c’est que j’ai beaucoup apprécié travailler avec lui, a reconnu Flick. Parfois, on ne sait pas toujours ce qui arrive avec les joueurs prêtés. Je pense que notre situation n’est pas facile pour cela. Mais j’ai beaucoup apprécié travailler avec lui ; c’est un joueur fantastique et une personne fantastique. »
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Arsenal poursuit son mercato estival sous Arteta
Si le camouflet Vinicius a été une déception, Arsenal s’est déjà montré actif sur le marché afin de rester compétitif. Le club a déjà bouclé les arrivées de Bruno Guimaraes, Christos Tzolis et Illan Meslier jusqu’ici cet été. Arteta est déterminé à éviter toute stagnation après son récent sacre en championnat, et l’ajout d’un joueur de l’expérience de Rashford pourrait apporter la profondeur nécessaire.
Arsenal a un calendrier chargé à venir, avec d’abord un Community Shield contre Manchester City avant de lancer la défense de son titre face à Coventry City le 21 août. Intégrer rapidement un nouvel attaquant sera une priorité pour Arteta s’il entend maintenir sa domination sur la scène nationale.
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