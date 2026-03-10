Sarri a sérieusement remis en question son avenir à la Lazio malgré une victoire spectaculaire 2-1 contre Sassuolo lundi soir. Alors qu'un but décisif à la 92e minute suscite généralement des célébrations endiablées, l'atmosphère au Stadio Olimpico était presque silencieuse. Le vétéran entraîneur a dirigé ses critiques vers le président Claudio Lotito et la direction du club pour leurs récentes décisions.

La tension entre le banc de touche et la salle de réunion a atteint son paroxysme lors de la conférence de presse d'après-match, où il a semblé profondément regretter sa décision de rester. Face aux difficultés persistantes et au boycott des supporters, le tacticien a exprimé sa frustration et a appelé le conseil d'administration du club à agir, car il continue de ressentir une forte pression.