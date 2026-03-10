Getty Images Sport
« Je ne sais pas pourquoi je suis encore là ! » - Maurizio Sarri laisse entendre qu'il pourrait bientôt quitter son poste d'entraîneur, critiquant la direction de la Lazio pour la situation « déprimante » et dénonçant les ventes de janvier
Sarri explose après la victoire contre Sassuolo
Sarri a sérieusement remis en question son avenir à la Lazio malgré une victoire spectaculaire 2-1 contre Sassuolo lundi soir. Alors qu'un but décisif à la 92e minute suscite généralement des célébrations endiablées, l'atmosphère au Stadio Olimpico était presque silencieuse. Le vétéran entraîneur a dirigé ses critiques vers le président Claudio Lotito et la direction du club pour leurs récentes décisions.
La tension entre le banc de touche et la salle de réunion a atteint son paroxysme lors de la conférence de presse d'après-match, où il a semblé profondément regretter sa décision de rester. Face aux difficultés persistantes et au boycott des supporters, le tacticien a exprimé sa frustration et a appelé le conseil d'administration du club à agir, car il continue de ressentir une forte pression.
Fureur autour du transfert de Mandas
L'un des principaux catalyseurs de la colère du manager a été l'activité confuse du club pendant le mercato hivernal, en particulier le départ soudain du gardien Christos Mandas. Le gardien titulaire Ivan Provedel étant actuellement indisponible en raison d'une grave blessure, le patron était furieux que son remplaçant fiable ait été autorisé à rejoindre Bournemouth dans le cadre d'un prêt initial, le contraignant à compter sur Edoardo Motta, 21 ans.
Sarri s'est montré particulièrement direct dans son évaluation de la stratégie de transfert du conseil d'administration, refusant de cacher son immense frustration. « J'étais en total désaccord avec la vente de Mandas », a-t-il déclaré. « Provedel est désormais indisponible et un jeune garçon est arrivé. Bien sûr, il a des qualités. Nous les verrons sur le terrain, mais moins on lui parle, moins on lui met de pression sur les épaules. »
Scènes déprimantes à l'Olimpico
L'ancien entraîneur de Chelsea a également critiqué l'atmosphère morose qui régnait au Stadio Olimpico, presque vide en raison de la poursuite de la protestation des supporters contre la direction de Lotito. Malgré le suspense tardif sur le terrain, le silence dans les tribunes était assourdissant, seuls environ 5 000 spectateurs ayant assisté à ce match crucial dans cette immense arène d'une capacité de 70 000 places.
Déplorant cette situation grave, il a félicité son équipe avant d'exiger que les propriétaires prennent des mesures. « C'est une équipe qui sait trouver le bon état d'esprit ; nous commettons parfois des erreurs, mais pas si souvent », a-t-il expliqué. « C'était un spectacle tout simplement triste, déprimant et décourageant. Jouer dans un stade vide est déprimant, mais les joueurs ont bien réagi malgré les circonstances. Je pense que le moment est venu pour le club de prendre des mesures. »
Faire allusion à un départ imminent
Les commentaires les plus alarmants pour les supporters de la Lazio sont venus lorsque l'entraîneur principal a évoqué sa propre position fragile, exhortant fermement la hiérarchie à résoudre ce conflit amer. « Je pense que le club doit prendre des initiatives pour les faire revenir, car cette situation devient beaucoup trop difficile pour nous », a-t-il insisté. « Je ne suis pas directeur, mais cela dure depuis un certain temps déjà, donc ils en savent plus que moi. Ils sauront mieux que moi comment et où intervenir. »
Après avoir précédemment invoqué son immense loyauté envers les supporters comme principale raison de son maintien, il semble désormais être à bout de nerfs. « Depuis juin, je répète que je suis resté pour les supporters de la Lazio », a-t-il avoué. « Et maintenant, je ne sais même plus moi-même pourquoi je suis resté. Il faut faire quelque chose, mais certainement pas moi : je ne sais même plus pourquoi je suis encore là. »
