S’exprimant avant le récent match de Ligue des champions de Leipzig contre Côme, une rencontre qui s’est finalement soldée par une humiliante défaite 4-1 pour le club allemand, Nkunku a fait part de son incompréhension concernant son départ soudain d’Italie. Assis aux côtés de l’entraîneur principal Martin Demichelis, l’attaquant est revenu sur la fin brutale de son passage chez les Rossoneri.

« La décision de Milan ? C’est un choix qui doit être respecté, mais je ne sais pas pourquoi ils ont agi ainsi », a déclaré Nkunku. « J’ai été surpris. Quoi qu’il en soit, je leur souhaite une bonne saison. »

L’avant-centre est également revenu sur ses difficultés passées à Londres, établissant un contraste marqué entre ses problèmes physiques à Stamford Bridge et son isolement tactique en Italie. « Quand je suis allé à Chelsea, les choses avaient bien commencé, puis je me suis blessé à la fin du dernier match amical. Et après cela, tout a changé », a-t-il expliqué.

« J’ai subi ma première opération, je voulais revenir rapidement sur le terrain, et il y a aussi eu beaucoup de changements. Je n’aimais pas mon rôle à Chelsea. »