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« Je ne sais pas pourquoi ils ont agi de cette façon » : Christopher Nkunku s’en prend à l’AC Milan après un départ « surprenant », tandis que la star du RB Leipzig lance une pique à la philosophie de Ruben Amorim
Frustration pour Nkunku après la sortie à San Siro
L'international français est arrivé en Italie durant l'été 2025 à la suite d'un transfert très médiatisé en provenance de Chelsea. Milan a lourdement investi pour s'attacher ses services, en versant un montant initial de 37 M€ (31 M£), auquel peuvent s'ajouter 5 M€ (4 M£) de bonus. Lors de son unique saison à San Siro, l'attaquant a inscrit sept buts en 32 apparitions en Serie A, tout en ajoutant une autre réalisation en deux matches de Coppa Italia.
Malgré une année sans blessure, la direction des Rossoneri l'a rapidement jugé indésirable en fin de mercato. Par conséquent, Nkunku a bouclé un retour dans son ancien club du RB Leipzig de manière brutale. Le club de Bundesliga a négocié un prêt de 4 M€ (3,4 M£), qui comprend une option pour rendre le transfert définitif pour 28 M€ (24 M£).
- Getty Images Sport
Nkunku s’interroge sur les motivations du Milan
S’exprimant avant le récent match de Ligue des champions de Leipzig contre Côme, une rencontre qui s’est finalement soldée par une humiliante défaite 4-1 pour le club allemand, Nkunku a fait part de son incompréhension concernant son départ soudain d’Italie. Assis aux côtés de l’entraîneur principal Martin Demichelis, l’attaquant est revenu sur la fin brutale de son passage chez les Rossoneri.
« La décision de Milan ? C’est un choix qui doit être respecté, mais je ne sais pas pourquoi ils ont agi ainsi », a déclaré Nkunku. « J’ai été surpris. Quoi qu’il en soit, je leur souhaite une bonne saison. »
L’avant-centre est également revenu sur ses difficultés passées à Londres, établissant un contraste marqué entre ses problèmes physiques à Stamford Bridge et son isolement tactique en Italie. « Quand je suis allé à Chelsea, les choses avaient bien commencé, puis je me suis blessé à la fin du dernier match amical. Et après cela, tout a changé », a-t-il expliqué.
« J’ai subi ma première opération, je voulais revenir rapidement sur le terrain, et il y a aussi eu beaucoup de changements. Je n’aimais pas mon rôle à Chelsea. »
Des visions opposées et un retour au pays en Allemagne
Nkunku a souligné que son départ d’Italie était finalement lié à une incompatibilité tactique. S’il est resté en pleine forme en Serie A, il a eu du mal à répondre aux exigences spécifiques d’Amorim sur le terrain.
« À Milan, en revanche, je n’ai pas eu de blessures, mais la vision du football était différente de la mienne », a indiqué l’attaquant. « Donc, dès que l’opportunité de revenir ici et de jouer mon football s’est présentée, je l’ai saisie. »
Malgré la correction européenne subie ensuite face à Como, le Français reste impatient de retrouver sa meilleure forme dans un environnement familier. « Je suis très heureux d’être ici et je suis convaincu d’avoir pris la bonne décision », a-t-il ajouté. « La première semaine a été fantastique et l’équipe m’a très bien accueilli. Je voulais vraiment revenir ici, je voulais jouer mon football. J’ai parlé avec l’entraîneur, j’avais d’autres options, mais j’ai senti que je devais revenir ici. »
- Gonzales Photo
Rebondir après l’humiliation européenne
Nkunku et Leipzig font face à une tâche ardue pour se relever de leur début catastrophique en compétition européenne. Corrigée 4-1 par Côme, l’équipe de Demichelis doit rapidement se remobiliser et corriger ses failles structurelles.
Après avoir traversé une période frustrante de trois ans dans deux cadors européens différents, la priorité absolue de l’attaquant est simplement de relancer sa carrière et de remobiliser ses nouveaux coéquipiers après cette lourde défaite. En exposant ses ambitions pour la saison en cours, Nkunku a conclu : « Des objectifs ? Je veux prendre du plaisir, je veux jouer, je veux aider l’équipe. J’ai faim, je veux tout donner. Les trois dernières années ne se sont pas passées comme je l’espérais, et maintenant je veux juste prendre du plaisir. »
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