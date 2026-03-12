« Je ne sais pas comment prononcer son nom » : le super talent du Real Madrid, sorti de nulle part, désespère Manchester City et bat un record vieux de 30 ans

Peu après ce match amical, Arbeloa a fait passer Pitarch en équipe U19 et lui a donné ses premières occasions de jouer en Youth League. L'été dernier, quand Arbeloa a été promu entraîneur de la deuxième équipe (Castilla), il a directement emmené Pitarch avec lui et en a fait un joueur régulier de la troisième division espagnole. « Il veut toujours le ballon, il le garde sous pression et cherche toujours la meilleure solution », a déclaré Arbeloa pour souligner les qualités exceptionnelles de Pitarch. « Il fait les bons contacts, se déplace bien, se rend disponible. »

Titulaire au milieu de terrain du Castilla, Pitarch a acquis une expérience précieuse dans le football adulte au cours de la première moitié de la saison. Le prédécesseur d'Arbeloa, Xabi Alonso, a également intégré de temps en temps le joueur de l'équipe nationale junior espagnole - qui pourrait d'ailleurs jouer pour le Maroc en raison de ses origines - dans son effectif, mais ne l'a pas encore fait jouer. C'est Arbeloa qui l'a fait pour la première fois il y a quelques semaines contre Benfica, puis il a fait une autre brève apparition lors du match retour contre les Portugais début mars en championnat contre Getafe (0-1), avant de faire ses débuts dans le onze de départ de Pitarch.

Le jeune joueur a bien sûr profité des problèmes actuels du Real au milieu de terrain : Jude Bellingham et Dani Ceballos ont été blessés ces dernières semaines, puis Eduardo Camavinga a également dû déclarer forfait en raison de problèmes dentaires. Ce dernier était de nouveau disponible contre City, mais Arbeloa a renouvelé sa confiance à Pitarch, qu'il a remplacé après 76 minutes.

Arbeloa ne considère pas seulement l'adolescent comme un remplaçant, mais souhaite également lui donner sa chance lorsque la situation en matière d'effectif se sera détendue. Lorsqu'on lui a demandé si Pitarch était le présent et l'avenir du Real, l'entraîneur a répondu brièvement et sans détour : « Oui ».

Avec sa performance contre City, Pitarch a notamment confirmé ce soutien et soulevé une question intéressante : le Real dispose-t-il peut-être depuis longtemps dans ses rangs du nouveau stratège du milieu de terrain qui devait arriver tardivement après les départs de Toni Kroos (fin de carrière en 2024) et Luka Modric (transféré à Milan en 2025) ? Il est bien sûr encore trop tôt pour répondre à cette question de manière concluante. Mais il est tout de même remarquable que Pitarch ait éclipsé Rodri, la star mondiale que le Real souhaite absolument recruter cet été pour son milieu de terrain, lors d'un duel direct.