Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Oliver Maywurm

Traduit par

« Je ne sais pas comment prononcer son nom » : le super talent du Real Madrid, sorti de nulle part, désespère Manchester City et bat un record vieux de 30 ans

Parti de rien, Thiago Pitarch s'est imposé dans la prestigieuse équipe du Real Madrid. Contre City, il a livré une performance exceptionnelle qui a laissé une star mondiale bouche bée.

Thierry Henry a dû s'interrompre un instant. « Je voudrais parler de – je ne sais pas comment prononcer son nom – Pitarch », a lu l'ancienne légende française du football, aujourd'hui expert télévisé très populaire chez CBS Sports, sur une feuille de papier. 

« Car je l'ai observé très attentivement ce soir : quel match ce garçon a-t-il fait ?! Il a couru pour tout le monde », s'est enthousiasmé Henry à propos de la performance du jeune Thiago Pitarch, 18 ans, lors de la victoire 3-0 du Real Madrid contre Manchester City mercredi soir au Bernabeu, en huitième de finale aller de la Ligue des champions. « Je ne sais pas ce qu'ils mettent dans ce maillot », s'est étonné Henry, connu pour ne plus avoir une chevelure très fournie, avant de plaisanter : « Si je le porte, cela m'aidera peut-être à retrouver mes cheveux. »

  • Thiago Pitarch est loin de se soucier de la perte de ses cheveux. Tout comme, jusqu'à récemment, il était loin de se soucier de matchs comme celui-ci contre des adversaires tels que City, où il a fait la une des journaux aux côtés de Federico Valverde, auteur d'un triplé. « C'est le genre de match auquel on joue toujours à FIFA », a déclaré le jeune milieu de terrain avec euphorie après la rencontre. « Je suis très heureux de cette victoire et de la façon dont tout s'est déroulé. »

    Pitarch n'avait fait ses débuts avec l'équipe première du Real qu'à la mi-février, lors d'une brève apparition dans le match aller des barrages de la Ligue des champions contre Benfica. Sorti de nulle part, il a été l'un des acteurs déterminants du match contre City, impressionnant par trois qualités qui le caractérisent : son attitude intrépide, son énorme puissance de course et sa grande maîtrise du ballon.

    Pitarch est resté calme, comme si cela allait de soi, alors que des joueurs du calibre de Bernardo Silva ou Rodri le pressaient agressivement dans sa propre surface de réparation. Le jeune joueur a géré la situation comme s'il n'avait jamais rien fait d'autre. Il s'est toutefois montré un peu trop confiant lorsqu'il a tenté de se débarrasser de Nico O'Reilly, qui fonçait sur lui depuis l'arrière, au point de penalty. Ce dernier s'est interposé et aurait pu réduire le score à 1-3 si le gardien du Real, Thibaut Courtois, n'avait pas réagi avec présence d'esprit et dévié le ballon au-dessus du but avec son pied.

    Sinon, Pitarch a réalisé un match exceptionnel au milieu de terrain lors de ses débuts en Ligue des champions. « Thiago ne se cachera pas, il voudra le ballon », avait souligné l'entraîneur Alvaro Arbeloa avant le match, montrant ainsi qu'il avait pleinement confiance en son choix surprenant pour le onze de départ sur cette grande scène. « Je suis sûr qu'il sera formidable. »

  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Le record de Raul battu : Thiago Pitarch est l'élève préféré d'Alvaro Arbeloa

    Arbeloa avait raison. Il a d'ailleurs aidé son jeune prodige à établir un record très spécial pour le club : depuis mercredi soir, Pitarch est, à 18 ans et 220 jours, le plus jeune joueur espagnol à avoir jamais été titularisé par le Real Madrid dans un match à élimination directe de la Ligue des champions. Il a battu le record détenu depuis 30 ans par la légende du club Raúl, qui était âgé de 33 jours de plus lors de la victoire 1-0 contre la Juventus Turin en mars 1996. Seul le Brésilien Vinicius Junior était encore un peu plus jeune (18 ans et 216 jours en février 2019) lors de sa première titularisation pour les Madrilènes dans un match à élimination directe de la Ligue des champions.

    Ce qui lie Pitarch à Raul : tout comme l'ancien attaquant de classe mondiale, il a d'abord joué dans les équipes juniors de l'Atlético, le rival madrilène du Real. À l'âge de dix ans, il a toutefois quitté les Rojiblancos pour rejoindre le FC Getafe, puis le CD Leganes, avant d'atterrir quelques années plus tard dans le centre de formation du Real. C'était en 2023, et un an et demi plus tard, le jour qui a en quelque sorte posé les bases de la nuit magique contre City est arrivé.

    En janvier 2025, Pitarch a disputé avec les U18 du Real un match amical interne contre les U19, alors entraînés par Arbeloa. L'actuel entraîneur de l'équipe A a alors remarqué, outre son immense talent, l'étonnante maturité et la personnalité du jeune homme, alors âgé de 17 ans. Des qualités qui ont permis à Pitarch, affectueusement surnommé « la bête » par Arbeloa, de rapidement faire ses preuves chez les professionnels.

  • Thiago Pitarch : présent et avenir du Real Madrid ?

    Peu après ce match amical, Arbeloa a fait passer Pitarch en équipe U19 et lui a donné ses premières occasions de jouer en Youth League. L'été dernier, quand Arbeloa a été promu entraîneur de la deuxième équipe (Castilla), il a directement emmené Pitarch avec lui et en a fait un joueur régulier de la troisième division espagnole. « Il veut toujours le ballon, il le garde sous pression et cherche toujours la meilleure solution », a déclaré Arbeloa pour souligner les qualités exceptionnelles de Pitarch. « Il fait les bons contacts, se déplace bien, se rend disponible. »

    Titulaire au milieu de terrain du Castilla, Pitarch a acquis une expérience précieuse dans le football adulte au cours de la première moitié de la saison. Le prédécesseur d'Arbeloa, Xabi Alonso, a également intégré de temps en temps le joueur de l'équipe nationale junior espagnole - qui pourrait d'ailleurs jouer pour le Maroc en raison de ses origines - dans son effectif, mais ne l'a pas encore fait jouer. C'est Arbeloa qui l'a fait pour la première fois il y a quelques semaines contre Benfica, puis il a fait une autre brève apparition lors du match retour contre les Portugais début mars en championnat contre Getafe (0-1), avant de faire ses débuts dans le onze de départ de Pitarch.

    Le jeune joueur a bien sûr profité des problèmes actuels du Real au milieu de terrain : Jude Bellingham et Dani Ceballos ont été blessés ces dernières semaines, puis Eduardo Camavinga a également dû déclarer forfait en raison de problèmes dentaires. Ce dernier était de nouveau disponible contre City, mais Arbeloa a renouvelé sa confiance à Pitarch, qu'il a remplacé après 76 minutes.

    Arbeloa ne considère pas seulement l'adolescent comme un remplaçant, mais souhaite également lui donner sa chance lorsque la situation en matière d'effectif se sera détendue. Lorsqu'on lui a demandé si Pitarch était le présent et l'avenir du Real, l'entraîneur a répondu brièvement et sans détour : « Oui ». 

    Avec sa performance contre City, Pitarch a notamment confirmé ce soutien et soulevé une question intéressante : le Real dispose-t-il peut-être depuis longtemps dans ses rangs du nouveau stratège du milieu de terrain qui devait arriver tardivement après les départs de Toni Kroos (fin de carrière en 2024) et Luka Modric (transféré à Milan en 2025) ? Il est bien sûr encore trop tôt pour répondre à cette question de manière concluante. Mais il est tout de même remarquable que Pitarch ait éclipsé Rodri, la star mondiale que le Real souhaite absolument recruter cet été pour son milieu de terrain, lors d'un duel direct.

  • Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Thiago Pitarch : ses statistiques cette saison

    ÉquipeMises en jeuButsPasses décisivesCartons jaunes
    Real Madrid U191100
    Real Madrid Castilla14025
    Real Madrid5000
