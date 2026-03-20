Le double champion du monde a réussi à remonter un déficit de 0-5 face à Gerwyn Price lors de la finale à Dublin, remportant ainsi sa deuxième victoire de la saison.
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« Je ne sais pas comment j'ai réussi ça » : la star du jeu de fléchettes Luke Littler réussit un retour fulgurant après que son adversaire en finale a manqué cinq fléchettes décisives
« Je ne sais pas comment j’ai réussi ça », a déclaré le jeune Anglais après coup sur Sky Sports, avant d’ajouter : « J’ai remporté la première manche et je me suis un peu amusé. Puis j’ai réussi un 180, mais Gezzy (Gerwyn Price ; note de la rédaction) s’était placé sur le haut, alors j’ai déjà fait un signe d’adieu [aux fans]. »
L’Iceman a manqué au total cinq (!) fléchettes de match sur le double 20, tandis que Littler a su exploiter sans pitié cette chance inespérée et s’est hissé à la deuxième place du classement (16 points) grâce aux cinq points remportés. Jonny Clayton (19), qui s’était incliné face à Luke Humphries lors de l’ouverture de la septième journée, occupe la tête du classement. Josh Rock, quant à lui, attend toujours son premier point, après avoir même subi un « white wash » (0-6) face à Price en quarts de finale.
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Fléchettes : « Ça n'arrive pas souvent à Gerwyn Price »
Le fait que le Gallois se soit ainsi effondré en finale était d'autant plus surprenant qu'il était en grande forme ce jour-là. « Ça n'arrive pas souvent à Gerwyn Price. C'est comme ça, tout simplement », a expliqué Wayne Mardle, perplexe. L'expert de Sky a ajouté : « C'est tellement imprévisible, c'est un format court tellement imprévisible, et on voit bien que Luke a pris du plaisir à remporter ce titre. »
Le vice-champion du monde Gian van Veen avait quant à lui manqué la Premier League à Dublin en raison de calculs rénaux. Les douleurs auraient commencé dimanche matin et se seraient ensuite nettement aggravées. « Je suis à l’hôpital depuis hier matin et j’espère pouvoir rentrer chez moi aujourd’hui ou demain », a-t-il écrit jeudi sur Instagram.
Premier League of Darts : le classement après sept journées
Place Nom Victoires Points 1 Jonny Clayton 2 19 2 Luke Littler 2 16 3 Gerwyn Price 1 12 4 Luke Humphries 0 11 5 Michael van Gerwen 1 10 6 Gian van Veen 0 9 7 Stephen Bunting 1 7 8 Josh Rock 0 0