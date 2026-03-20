« Je ne sais pas comment j'ai réussi ça » : la star du jeu de fléchettes Luke Littler réussit un retour fulgurant après que son adversaire en finale a manqué cinq fléchettes décisives

« Je ne sais pas comment j’ai réussi ça », a déclaré le jeune Anglais après coup sur Sky Sports, avant d’ajouter : « J’ai remporté la première manche et je me suis un peu amusé. Puis j’ai réussi un 180, mais Gezzy (Gerwyn Price ; note de la rédaction) s’était placé sur le haut, alors j’ai déjà fait un signe d’adieu [aux fans]. »

L’Iceman a manqué au total cinq (!) fléchettes de match sur le double 20, tandis que Littler a su exploiter sans pitié cette chance inespérée et s’est hissé à la deuxième place du classement (16 points) grâce aux cinq points remportés. Jonny Clayton (19), qui s’était incliné face à Luke Humphries lors de l’ouverture de la septième journée, occupe la tête du classement. Josh Rock, quant à lui, attend toujours son premier point, après avoir même subi un « white wash » (0-6) face à Price en quarts de finale.