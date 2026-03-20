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Tim Ursinus

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« Je ne sais pas comment j'ai réussi ça » : la star du jeu de fléchettes Luke Littler réussit un retour fulgurant après que son adversaire en finale a manqué cinq fléchettes décisives

En Premier League of Darts, la superstar Luke Littler a réussi un retour en force qu'il ne croyait plus possible.

Le double champion du monde a réussi à remonter un déficit de 0-5 face à Gerwyn Price lors de la finale à Dublin, remportant ainsi sa deuxième victoire de la saison.

  • « Je ne sais pas comment j’ai réussi ça », a déclaré le jeune Anglais après coup sur Sky Sports, avant d’ajouter : « J’ai remporté la première manche et je me suis un peu amusé. Puis j’ai réussi un 180, mais Gezzy (Gerwyn Price ; note de la rédaction) s’était placé sur le haut, alors j’ai déjà fait un signe d’adieu [aux fans]. »

    L’Iceman a manqué au total cinq (!) fléchettes de match sur le double 20, tandis que Littler a su exploiter sans pitié cette chance inespérée et s’est hissé à la deuxième place du classement (16 points) grâce aux cinq points remportés. Jonny Clayton (19), qui s’était incliné face à Luke Humphries lors de l’ouverture de la septième journée, occupe la tête du classement. Josh Rock, quant à lui, attend toujours son premier point, après avoir même subi un « white wash » (0-6) face à Price en quarts de finale.

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    Fléchettes : « Ça n'arrive pas souvent à Gerwyn Price »

    Le fait que le Gallois se soit ainsi effondré en finale était d'autant plus surprenant qu'il était en grande forme ce jour-là. « Ça n'arrive pas souvent à Gerwyn Price. C'est comme ça, tout simplement », a expliqué Wayne Mardle, perplexe. L'expert de Sky a ajouté : « C'est tellement imprévisible, c'est un format court tellement imprévisible, et on voit bien que Luke a pris du plaisir à remporter ce titre. »

    Le vice-champion du monde Gian van Veen avait quant à lui manqué la Premier League à Dublin en raison de calculs rénaux. Les douleurs auraient commencé dimanche matin et se seraient ensuite nettement aggravées. « Je suis à l’hôpital depuis hier matin et j’espère pouvoir rentrer chez moi aujourd’hui ou demain », a-t-il écrit jeudi sur Instagram.

  • Premier League of Darts : le classement après sept journées

    PlaceNomVictoiresPoints
    1Jonny Clayton219
    2Luke Littler216
    3Gerwyn Price112
    4Luke Humphries011
    5Michael van Gerwen110
    6Gian van Veen09
    7Stephen Bunting17
    8Josh Rock00