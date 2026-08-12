« Je ne sais pas comment continuer » : Lionel Messi publie un hommage déchirant à son défunt père Jorge et laisse entendre qu’il pourrait prendre sa retraite

Le huituple Ballon d'Or a révélé la douleur personnelle qu'il a ressentie en disputant la récente Coupe du monde tandis que l'état de santé de son père se dégradait. Messi a expliqué que sa principale motivation pour atteindre la finale était de donner plus de temps à son père pour se rétablir et potentiellement voyager, même si l'Argentine s'est finalement inclinée 1-0 contre l'Espagne, échouant à défendre le titre remporté en 2022.

Malgré tous les efforts de Messi sur le terrain, il a admis avoir atteint ses limites physiques au moment décisif du tournoi. « Tu m'as tellement demandé de jouer cette dernière Coupe du monde, et c'est dans les jours juste avant son début que tu as été au plus mal. C'était la première fois que tu n'allais pas être présent lors d'un tournoi, mais maman m'a dit que tu allais aller mieux et que tu serais suffisamment rétabli pour voyager. Je t'ai dit que nous allions atteindre la finale pour que tu puisses voyager. Chaque fois qu'un match se terminait, j'attendais ton message, qui me manquait. C'est là que j'ai compris que la situation était vraiment grave. »

Messi a ajouté : « Malgré cela, je n'ai pas cessé de penser à aller aussi loin que possible, pour te faire gagner du temps et pour que tu puisses voir un match. Nous avons atteint la finale et tu ne pouvais pas être là. Je voulais la gagner pour te l'apporter et t'en montrer une nouvelle. Je n'ai pas pu : mes jambes ne répondaient plus. Cette fois, j'ai essayé d'aller contre mon corps, mais je n'ai pas pu. Je n'ai jamais réussi à me sentir bien. Quand je suis arrivé, tu pensais que nous avions perdu la finale aux tirs au but. Nous n'avons pas pu parler de tout ce qui s'était passé. Tu n'as rien pu apprécier. Nous n'étions pas champions, mais tu n'as pas idée à quel point nous avons savouré chaque match. Une fois encore, tu avais raison : je devais être là et la jouer. »