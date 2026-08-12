Getty Images
Traduit par
« Je ne sais pas comment continuer » : Lionel Messi publie un hommage déchirant à son défunt père Jorge et laisse entendre qu’il pourrait prendre sa retraite
Messi admet ses doutes sur la retraite après le décès de Jorge
Messi a semé le doute sur son avenir dans le football après un hommage émouvant à son père, Jorge, décédé la semaine dernière à l’âge de 68 ans. L’icône argentine a partagé une longue lettre ouverte sur Instagram, évoquant leur lien étroit et l’immense vide laissé par la mort de son père.
Dans un passage qui a stupéfié le monde du football, le joueur de 39 ans a indiqué que sa motivation pour jouer avait peut-être disparu. Messi a écrit : « Je ne sais pas ce que je vais faire sans toi, je ne sais pas comment continuer. Je n’ai fait que jouer au football et maintenant j’ai pas mal de doutes quant au fait de savoir si je vais continuer à le faire encore très longtemps. Tu étais à mes côtés depuis le début ; il restait si peu de temps avant la fin. Pourquoi n’as-tu pas pu tenir encore un tout petit peu plus pour que nous puissions terminer ensemble ? »
- Getty Images Sport
Le chagrin de la finale de la Coupe du monde et les dernières conversations
Le huituple Ballon d'Or a révélé la douleur personnelle qu'il a ressentie en disputant la récente Coupe du monde tandis que l'état de santé de son père se dégradait. Messi a expliqué que sa principale motivation pour atteindre la finale était de donner plus de temps à son père pour se rétablir et potentiellement voyager, même si l'Argentine s'est finalement inclinée 1-0 contre l'Espagne, échouant à défendre le titre remporté en 2022.
Malgré tous les efforts de Messi sur le terrain, il a admis avoir atteint ses limites physiques au moment décisif du tournoi. « Tu m'as tellement demandé de jouer cette dernière Coupe du monde, et c'est dans les jours juste avant son début que tu as été au plus mal. C'était la première fois que tu n'allais pas être présent lors d'un tournoi, mais maman m'a dit que tu allais aller mieux et que tu serais suffisamment rétabli pour voyager. Je t'ai dit que nous allions atteindre la finale pour que tu puisses voyager. Chaque fois qu'un match se terminait, j'attendais ton message, qui me manquait. C'est là que j'ai compris que la situation était vraiment grave. »
Messi a ajouté : « Malgré cela, je n'ai pas cessé de penser à aller aussi loin que possible, pour te faire gagner du temps et pour que tu puisses voir un match. Nous avons atteint la finale et tu ne pouvais pas être là. Je voulais la gagner pour te l'apporter et t'en montrer une nouvelle. Je n'ai pas pu : mes jambes ne répondaient plus. Cette fois, j'ai essayé d'aller contre mon corps, mais je n'ai pas pu. Je n'ai jamais réussi à me sentir bien. Quand je suis arrivé, tu pensais que nous avions perdu la finale aux tirs au but. Nous n'avons pas pu parler de tout ce qui s'était passé. Tu n'as rien pu apprécier. Nous n'étions pas champions, mais tu n'as pas idée à quel point nous avons savouré chaque match. Une fois encore, tu avais raison : je devais être là et la jouer. »
Un héritage bâti sur une serviette en papier
Jorge Messi était bien plus qu’un simple parent ; il a été l’architecte de la carrière de Lionel, négociant notamment l’accord qui a amené son fils à Barcelone à l’adolescence. L’aîné des Messi a convaincu le géant catalan de financer de coûteux traitements à l’hormone de croissance, obtenant notamment l’accord initial sur une serviette en papier.
Messi a ensuite continué de saluer le rôle multiple de son père dans sa vie, le décrivant comme un mentor qui se trompait rarement. Il a ajouté : « Pour beaucoup d’entre elles, c’est maman qui m’emmenait parce que tu travaillais. Évidemment, tu n’as jamais manqué un seul match. Comme tu as souffert en me regardant et comme tu en as profité, même si tu ne m’as jamais fait beaucoup de compliments. Tu étais père, ami et représentant. Tu as toujours été la personne qu’il fallait à chaque instant et tu ne t’es jamais trompé. Au-delà de quelques reproches ou disputes, tu avais toujours raison. À la fin, cela se passait toujours comme tu l’avais dit. »
- Getty Images Sport
Le monde du football s’unit en soutien au capitaine de l’Argentine
Le monde du sport s’est mobilisé autour de Messi, rivaux comme coéquipiers lui adressant leurs condoléances sous sa publication sur les réseaux sociaux. Cristiano Ronaldo a mené les hommages en écrivant : « Une énorme accolade à toi et aux tiens dans ces moments difficiles, Leo. Beaucoup de force. » Le copropriétaire de l’Inter Miami, David Beckham, a lui aussi apporté son soutien en déclarant : « Nous sommes avec toi et ta famille, Leo, toujours. »
En conclusion de son déchirant message, Messi a promis de perpétuer les valeurs de son père dans l’éducation de ses propres enfants. Il a conclu : « Tu vas énormément me manquer, mais tu seras toujours présent, et surtout dans l’éducation de mes enfants, parce que je leur apprends et je les élève de la manière dont vous l’avez tous les deux fait avec moi. Repose en paix et veille sur nous depuis là-haut comme tu l’as fait ici-bas. Merci pour tout. »
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles