« Je ne sais pas comment appeler ça » : Slaven Bilic furieux après l'humiliation historique 7-0 subie par la Croatie face à l'Angleterre en Ligue des nations

La lune de miel du deuxième mandat de Bilic à la tête de l’équipe nationale s’est évaporée de façon spectaculaire. Après une victoire initiale contre la Tchéquie à Prague, qui avait offert une lueur d’espoir, tout s’est déréglé pour la Croatie après deux lourdes défaites consécutives. La correction 7-0 infligée par l’Angleterre samedi soir représente la plus lourde défaite de l’histoire du pays, laissant le sélectionneur en quête de réponses au milieu des décombres d’une catastrophe défensive à Rujevica.

Bilic était visiblement secoué par la manière de cette défaite, soulignant que l’équipe n’avait rivalisé d’aucune manière significative avec la formation de Gareth Southgate. « Il est difficile de dire quoi que ce soit après une soirée comme celle-ci. Nous sommes tristes, déçus, et je suis désolé pour les supporters et les enfants qui étaient au match », a expliqué Bilic, cité par le Jutarnji.

« Nous avons parlé, c’est le plus dur pour nous, et nous ne nous attendions pas à ce que cela puisse arriver. Je ne sais pas comment appeler ça, si c’est un trou noir, mais il est difficile d’analyser un match quand on perd 7-0. Nous savions qu’ils étaient une grande équipe, mais que nous ne pouvions pas rivaliser avec eux dans aucun domaine... cela attaque ensuite votre confiance, votre volonté, tout s’effondre et tourne mal. »