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« Je ne sais pas comment appeler ça » : Slaven Bilic furieux après l'humiliation historique 7-0 subie par la Croatie face à l'Angleterre en Ligue des nations
Bilic sous le choc après le cauchemar de Rujevica
La lune de miel du deuxième mandat de Bilic à la tête de l’équipe nationale s’est évaporée de façon spectaculaire. Après une victoire initiale contre la Tchéquie à Prague, qui avait offert une lueur d’espoir, tout s’est déréglé pour la Croatie après deux lourdes défaites consécutives. La correction 7-0 infligée par l’Angleterre samedi soir représente la plus lourde défaite de l’histoire du pays, laissant le sélectionneur en quête de réponses au milieu des décombres d’une catastrophe défensive à Rujevica.
Bilic était visiblement secoué par la manière de cette défaite, soulignant que l’équipe n’avait rivalisé d’aucune manière significative avec la formation de Gareth Southgate. « Il est difficile de dire quoi que ce soit après une soirée comme celle-ci. Nous sommes tristes, déçus, et je suis désolé pour les supporters et les enfants qui étaient au match », a expliqué Bilic, cité par le Jutarnji.
« Nous avons parlé, c’est le plus dur pour nous, et nous ne nous attendions pas à ce que cela puisse arriver. Je ne sais pas comment appeler ça, si c’est un trou noir, mais il est difficile d’analyser un match quand on perd 7-0. Nous savions qu’ils étaient une grande équipe, mais que nous ne pouvions pas rivaliser avec eux dans aucun domaine... cela attaque ensuite votre confiance, votre volonté, tout s’effondre et tourne mal. »
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La comparaison avec l’Estonie et des standards impardonnables
Bilic n’a pas mâché ses mots en comparant l’effondrement de la Croatie au niveau attendu de nations de football plus modestes. Dans une critique cinglante de l’incapacité de ses joueurs à endiguer la vague, il a suggéré que même des habituels petits poucets auraient opposé une résistance plus solide à l’Angleterre. Le sélectionneur exige désormais une réaction immédiate alors que l’équipe se prépare à affronter l’Espagne lors de sa prochaine sortie, une tâche qui semble intimidante au vu de son manque actuel de stabilité défensive.
« Je me suis dit cela à moi-même et à tout le monde, je ne crois pas que l’Angleterre battrait l’Estonie 7-0 en ce moment. C’est impardonnable pour nous », a déclaré Bilic. « Nous pouvons nous sortir de là avec une bonne performance contre l’Espagne, il y a du temps pour cela. C’est maintenant qu’il faut montrer de l’unité et du caractère. Je dis des bêtises en affirmant que nous allons battre l’Espagne, mais nous devons montrer une Croatie courageuse et bonne. Nous devons montrer du cœur. »
À la recherche de réponses au milieu des décombres
L’ampleur de la défaite a provoqué une onde de choc dans le football croate, en particulier compte tenu du talent d’expérience dont dispose Bilic. Les images d’un Luka Modric dévasté au coup de sifflet final ont illustré l’humeur d’une nation habituée à rivaliser avec l’élite mondiale. Bilic a insisté sur le fait que la préparation avant la trêve internationale ne laissait en rien présager un tel désastre, affirmant que l’atmosphère en coulisses était restée professionnelle.
« Il n’y a aucune raison à cela. Nous nous entraînons bien, l’atmosphère est excellente, studieuse, et chaque détail est pris en compte. Je n’ai rien d’intelligent à dire, il est clair que la responsabilité est la mienne. Nous analyserons davantage le match », a ajouté l’entraîneur.
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Le long chemin vers la rédemption
L'entraîneur se concentre désormais sur l'objectif de sauver l'honneur dans un groupe où l'Espagne et l'Angleterre semblent évoluer à un tout autre niveau. Avec trois points en trois matches, la Croatie occupe actuellement la troisième place du groupe 3 de la Ligue A, mais les dégâts psychologiques causés par ce score de 7-0 pourraient mettre bien plus de temps à cicatriser que ne le laisse penser le classement. Bilic reste catégorique : cette défaite précise doit servir de cicatrice permanente pour qu'un tel effondrement ne se reproduise plus jamais sous sa direction.
« Nous avons abordé la Ligue des nations comme un test et pour obtenir des réponses. Nous en avons eu certaines, mais elles sont douloureuses et ce ne sont pas celles que nous voulions. Ce sont des matches qu'il ne faut pas oublier, mais dont il faut se souvenir, pour vous le rappeler toute votre vie, et à Dieu ne plaise que cela se reproduise. La Croatie ne mérite pas cela », a conclu Bilic.
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