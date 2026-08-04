S’exprimant sur sa chaîne YouTube lors de sa présence à la vente aux enchères de l’Institut Neymar Jr., la superstar brésilienne a éclairé son état d’esprit. Il a insisté sur le fait qu’il était pleinement concentré sur ses engagements immédiats avant de prendre une décision définitive concernant sa retraite.

« Je ne sais pas combien de temps [je vais continuer à jouer], je ne pense pas à arrêter, et je ne sais pas non plus combien de temps je vais continuer, a expliqué Neymar. J’ai un contrat avec Santos jusqu’en décembre.

« Mon intention est d’aller au bout, d’honorer le maillot de Santos du mieux que je peux, puis j’y réfléchirai quand mon contrat prendra fin, si je reste à Santos, si je pars, si je passe à autre chose, si j’arrête de jouer ou si je continue. Je ne sais vraiment pas ce que je vais faire. Il reste encore un long chemin jusqu’en décembre, alors avançons pas à pas. »