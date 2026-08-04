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« Je ne sais pas ce que je vais faire » : Neymar lâche un énorme indice sur une possible retraite au sujet de son avenir à Santos
Neymar jette le doute sur son avenir en club
Neymar a semé un sérieux doute sur son avenir à long terme en club, admettant qu’il pourrait prendre sa retraite à l’expiration de son contrat actuel avec Santos en décembre. Le joueur de 34 ans a récemment annoncé sa retraite internationale après l’élimination du Brésil de la Coupe du monde. L’attaquant expérimenté évolue avec son club formateur depuis son retour du tournoi. Cependant, il n’a toujours absolument pas tranché sur sa prochaine décision de carrière une fois son contrat actuel à Santos arrivé à son terme.
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L’attaquant est déterminé à honorer son contrat actuel
S’exprimant sur sa chaîne YouTube lors de sa présence à la vente aux enchères de l’Institut Neymar Jr., la superstar brésilienne a éclairé son état d’esprit. Il a insisté sur le fait qu’il était pleinement concentré sur ses engagements immédiats avant de prendre une décision définitive concernant sa retraite.
« Je ne sais pas combien de temps [je vais continuer à jouer], je ne pense pas à arrêter, et je ne sais pas non plus combien de temps je vais continuer, a expliqué Neymar. J’ai un contrat avec Santos jusqu’en décembre.
« Mon intention est d’aller au bout, d’honorer le maillot de Santos du mieux que je peux, puis j’y réfléchirai quand mon contrat prendra fin, si je reste à Santos, si je pars, si je passe à autre chose, si j’arrête de jouer ou si je continue. Je ne sais vraiment pas ce que je vais faire. Il reste encore un long chemin jusqu’en décembre, alors avançons pas à pas. »
Reconnaissant malgré la frustration de la Coupe du monde
L’attaquant a récemment mis un terme à sa carrière internationale après avoir vécu une campagne de Coupe du monde frustrante. Des blessures musculaires ont fortement limité son impact, le restreignant à seulement deux apparitions durant le parcours du Brésil dans le tournoi. Malgré ces pépins physiques, le meilleur buteur de l’histoire de la sélection affirme être actuellement en pleine forme.
« Je me sens bien physiquement, de mieux en mieux, sur le terrain, a déclaré Neymar. Et c’est ce qui compte. Je veux toujours m’améliorer même si je suis à la fin de ma carrière. Je suis très heureux d’avoir vécu ce que j’ai vécu jusqu’à présent. Je suis très reconnaissant envers Dieu pour ce qu’il m’a donné. Je n’ai rien à reprocher à ma carrière. »
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Y aller étape par étape
Neymar est d’abord revenu dans son club formateur en janvier 2025 afin de retrouver sa forme physique. Son arrivée a fait suite à un passage à Al Hilal, le club saoudien, incroyablement perturbé par les blessures. L’ancien joueur de Barcelone et du Paris Saint-Germain a réussi son retour, aidant Santos à assurer son maintien avant de prolonger son contrat jusqu’à la fin de l’année en cours. Pour l’instant, le Brésilien va se concentrer sur ses matches restants avec le géant sud-américain avant de décider de la prochaine étape de sa carrière.
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