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« Je ne revendique rien ! » : la star de Barcelone Rodri brise le silence sur sa campagne pour le Ballon d'Or en refusant de faire du lobbying pour une gloire individuelle
Rodri se tient à l’écart des campagnes de relations publiques pour le Ballon d’Or
Alors que plusieurs prétendants de premier plan mènent activement campagne pour remporter le Ballon d'Or, Rodri a choisi d’adopter une approche bien plus discrète. Le milieu du Barça a refusé de se prêter à toute opération médiatique destinée à renforcer ses chances de décrocher ce prestigieux trophée individuel.
Le joueur de 30 ans estime que parler à la presse n’influencera pas les journalistes chargés du vote. Il préfère plutôt laisser son football parler pour lui à l’approche de la très attendue cérémonie de remise du prix. Il reste convaincu que les coups de communication n’ont pas leur place pour désigner le grand vainqueur.
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Les performances sur le terrain comptent plus que les mots
Lors d'une récente conférence de presse, le champion du monde espagnol a évoqué les spéculations grandissantes autour du trophée. Il a parfaitement expliqué que son silence ne devait pas être interprété comme un manque d'ambition ou de désir de remporter la récompense suprême.
« Vous pensez que je n'ai pas envie de le gagner ? Non », a expliqué Rodri aux journalistes lorsqu'il a été interrogé sur son état d'esprit, comme le rapporte MaxiFoot. « Je sais que c'est une récompense qui ne dépend pas de ce que nous disons. Cela dépend de ce que vous avez montré sur le terrain. Je pense que rien de ce que je pourrais dire ne pourrait influencer leur décision. »
Les distinctions individuelles reposent sur le travail collectif
Rodri n’a pas tardé non plus à souligner l’immense importance de ses coéquipiers au moment d’évoquer sa propre réussite personnelle. Il a insisté sur le fait que le football reste avant tout un sport collectif, veillant à ce que son équipe reçoive le crédit qui lui revient.
« Les titres individuels récompensent un travail collectif », a souligné le milieu de terrain. « C’est un sport d’équipe, ce que des joueurs comme moi ont accompli ne serait pas possible sans nos coéquipiers. Je serais ravi qu’un joueur espagnol le gagne. Bien sûr, j’aimerais le gagner, mais ce n’est pas entre mes mains, donc je ne le revendique pas. »
- AFP
Londres appelle
Le monde du football n’aura pas longtemps à attendre pour découvrir le grand vainqueur. La cérémonie du Ballon d’Or 2026 est officiellement programmée le lundi 26 octobre, laissant exactement un mois d’attente aux supporters du monde entier.
Pour la première fois dans la riche histoire de cette récompense, le gala se tiendra à Londres. Cette année marque la 70e édition annuelle de ce prestigieux trophée, ce qui ajoute une dimension supplémentaire à cet événement très attendu.
D’ici là, Rodri continuera à tirer les ficelles au milieu du terrain pour le Barça. Le milieu de terrain espagnol reste déterminé à aller chercher davantage de points précieux en Liga, en prouvant son statut de joueur de classe mondiale là où cela compte le plus.
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