Alors que plusieurs prétendants de premier plan mènent activement campagne pour remporter le Ballon d'Or, Rodri a choisi d’adopter une approche bien plus discrète. Le milieu du Barça a refusé de se prêter à toute opération médiatique destinée à renforcer ses chances de décrocher ce prestigieux trophée individuel.

Le joueur de 30 ans estime que parler à la presse n’influencera pas les journalistes chargés du vote. Il préfère plutôt laisser son football parler pour lui à l’approche de la très attendue cérémonie de remise du prix. Il reste convaincu que les coups de communication n’ont pas leur place pour désigner le grand vainqueur.