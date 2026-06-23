Mbappé a confirmé son incroyable efficacité offensive en Coupe du monde en inscrivant un doublé lors de la victoire 3-0 de la France face à l’Irak. Cette victoire a permis à l’équipe de Didier Deschamps de se qualifier pour les huitièmes de finale avec un bilan parfait après ses deux premiers matches. La rencontre a été perturbée par de violents orages à Philadelphie, entraînant un report de plus de deux heures.

Malgré cette longue interruption, les Bleus ont conservé le contrôle de la rencontre après la reprise et ont scellé leur victoire grâce à un but supplémentaire d’Ousmane Dembélé. Avec ce doublé, Mbappé porte à 16 le nombre de buts marqués en Coupe du monde au cours de sa carrière, égalant Miroslav Klose et dépassant la légende brésilienne Ronaldo au classement des meilleurs buteurs de l’histoire.