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« Je ne prête pas attention aux performances de Lionel Messi », a déclaré Kylian Mbappé, qui a minimisé la « polémique » née de ses duels avec le capitaine argentin après avoir inscrit un nouveau doublé pour l’équipe de France
La France assure sa place en phase à élimination directe grâce à un nouveau but de Mbappé
Mbappé a confirmé son incroyable efficacité offensive en Coupe du monde en inscrivant un doublé lors de la victoire 3-0 de la France face à l’Irak. Cette victoire a permis à l’équipe de Didier Deschamps de se qualifier pour les huitièmes de finale avec un bilan parfait après ses deux premiers matches. La rencontre a été perturbée par de violents orages à Philadelphie, entraînant un report de plus de deux heures.
Malgré cette longue interruption, les Bleus ont conservé le contrôle de la rencontre après la reprise et ont scellé leur victoire grâce à un but supplémentaire d’Ousmane Dembélé. Avec ce doublé, Mbappé porte à 16 le nombre de buts marqués en Coupe du monde au cours de sa carrière, égalant Miroslav Klose et dépassant la légende brésilienne Ronaldo au classement des meilleurs buteurs de l’histoire.
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Mbappé se concentre sur l’équipe de France et ne se laisse pas distraire par Messi.
Alors que tous les regards sont tournés vers la course au titre de meilleur buteur de la Coupe du monde entre Mbappé et Messi, l'attaquant français a balayé d'un geste les rumeurs faisant état d'une rivalité personnelle avec son ancien coéquipier du Paris Saint-Germain.
« Il n’y a pas de saga [avec Messi] », a-t-il déclaré à ESPN. « Leo a aussi marqué, il marque et il marquera toujours. Je ne regarde pas ce qu’il fait, sinon je devrais en faire plus. Je ne regarde que mon équipe. Quand on marque des buts, on se rapproche de ce cercle, mais je le répète : pour moi, c’est plus important de voir nos progrès. »
Les records s'enchaînent pour le capitaine de l'équipe de France
Les derniers buts de Mbappé, inscrits lors de sa 100e sélection avec les Bleus, le placent à seulement deux unités du record de Messi, auteur de 18 réalisations en Coupe du monde. Son ascension fulgurante consolide déjà sa place parmi les plus grands buteurs de l’histoire du tournoi. Deschamps est convaincu que la star du Real Madrid battra d’autres records.
« Les records sont faits pour être battus », a déclaré Deschamps à la presse. « Il a atteint les 100 sélections et il continuera à marquer beaucoup de buts. Après, il y a Messi, [Cristiano] Ronaldo. Je ne suis pas sûr que Kylian jouera jusqu’au même âge, mais il marquera toujours beaucoup de buts tant qu’il sera sur le terrain. Il a la capacité de repousser encore plus haut la barre. »
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La France vise un parcours plus long en Coupe du monde
Qualifiée et déjà forte de six points après deux journées, l’équipe de France peut désormais se concentrer sur la poursuite de sa dynamique en vue des huitièmes de finale. La forme de Mbappé demeure au cœur de ses ambitions alors qu’elle vise un nouveau sacre en Coupe du monde. Lors de leur dernier match de groupe, les Bleus affronteront la Norvège vendredi au Boston Stadium, dans un duel qui opposera deux des meilleurs attaquants de la planète : Mbappé et Erling Haaland.