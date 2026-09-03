Getty Images
Traduit par
« Je ne pouvais pas le lui garantir » : Luis Enrique se confie sur le départ de Bradley Barcola à Liverpool pour 123 millions de livres sterling
La raison du départ de Barcola
Enrique a expliqué pourquoi Barcola a décidé de troquer le Parc des Princes pour Anfield dans le cadre d’un transfert d’une valeur de 123 millions de livres sterling, variables comprises. L’entraîneur espagnol a expliqué que le jeune ailier, qui a disputé 49 matches toutes compétitions confondues la saison dernière, inscrivant 13 buts et délivrant sept passes décisives, souhaitait occuper un rôle plus central dans le onze de départ après avoir considérablement gagné en importance depuis son arrivée au PSG en provenance de Lyon.
S’exprimant sur ce transfert, Luis Enrique a déclaré : « Son cas est un peu différent pour moi parce qu’il a énormément progressé à Paris depuis son arrivée de Lyon. En outre, il a grandement amélioré l’équipe par ses performances. Son désir était de jouer un rôle plus important dans l’équipe, ce que je ne pouvais pas lui garantir. Au final, je pense que tout le monde bénéficie de cette situation. Je l’accepte et je lui souhaite le meilleur. Nous sommes très heureux de commencer la saison avec cet effectif. »
- Getty Images
Une question de méritocratie
L’entraîneur du PSG a réaffirmé que, même si Barcola était une figure appréciée dans le vestiaire, la composition du groupe était déterminée uniquement par les performances au quotidien. L’ailier français de 23 ans avait été de fait mis à l’écart à Paris cette saison, sans figurer une seule fois dans un groupe les jours de match et sans disputer la moindre minute en pré-saison. Il rejoint désormais un Liverpool en quête d’élan après un début lent dans sa campagne de Premier League, avec deux matches nuls consécutifs pour commencer contre Newcastle et Nottingham Forest.
Enrique a ensuite développé l’état d’esprit du joueur avant ce départ, déclarant : « Il voulait partir parce qu’il voulait plus de temps de jeu et un rôle plus important dans l’équipe. Et c’est quelque chose que je ne peux garantir à aucun joueur, parce qu’il faut le mériter à l’entraînement et en match. Il a été très important, et c’est un joueur très apprécié par ses coéquipiers. C’est difficile pour tout le monde parce que Bradley est une personne incroyable. Je n’ai dit que du bien de lui. À l’avenir, il sera normal que des joueurs qui ont été très importants pour l’équipe partent, mais c’est la vie, il faut l’accepter. »
Satisfaction quant au mercato
Malgré la perte d’un talent aussi prometteur au profit d’un rival européen, Enrique s’est dit extrêmement satisfait des affaires menées par le club au cours des mois d’été. Le PSG s’est renforcé avec les arrivées de Ferran Torres en provenance de Barcelone, Lucas Digne d’Aston Villa, Mika Godts de l’Ajax, et Maghnes Akliouche de Monaco. L’entraîneur estime que l’effectif remanié est bien armé pour lutter sur tous les fronts lors de la prochaine campagne, malgré les changements importants dans le groupe.
Revenant sur l’activité globale du club lors du mercato qui vient de s’achever, l’ancien entraîneur du Barça s’est montré catégorique dans son évaluation du travail de la cellule de recrutement. Interrogé sur son avis concernant les nouvelles recrues et l’équilibre de l’équipe après le départ de Barcola, auteur de 39 buts en 152 apparitions pour le club, le technicien a commenté : « À mon avis, nous avons réalisé un mercato exceptionnel. Sans aucun doute. »
- AFP
Récompenses individuelles et succès collectif
Au-delà de l’actualité du mercato, l’entraîneur du PSG a aussi partagé son point de vue sur les récompenses individuelles, comme le Ballon d’Or. S’il privilégie traditionnellement les accomplissements collectifs aux distinctions personnelles, il a mis en avant certains membres de son effectif qui, selon lui, méritent une reconnaissance sur la scène mondiale. Il a souligné les succès internationaux de ses joueurs comme la preuve de la qualité qui demeure dans la capitale française.
Évoquant la possibilité de voir ses joueurs remporter de grandes récompenses, Enrique a déclaré : « Nous avons un peu de tout. Plusieurs ont remporté la Ligue des champions, puis il y a Fabian [Ruiz] qui a aussi gagné la Coupe du monde, et puis Dembele. Je peux me tromper dans ma prédiction. Mais les récompenses individuelles ne m’intéressent pas, parce qu’on parle d’un sport collectif. »
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles