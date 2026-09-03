Enrique a expliqué pourquoi Barcola a décidé de troquer le Parc des Princes pour Anfield dans le cadre d’un transfert d’une valeur de 123 millions de livres sterling, variables comprises. L’entraîneur espagnol a expliqué que le jeune ailier, qui a disputé 49 matches toutes compétitions confondues la saison dernière, inscrivant 13 buts et délivrant sept passes décisives, souhaitait occuper un rôle plus central dans le onze de départ après avoir considérablement gagné en importance depuis son arrivée au PSG en provenance de Lyon.

S’exprimant sur ce transfert, Luis Enrique a déclaré : « Son cas est un peu différent pour moi parce qu’il a énormément progressé à Paris depuis son arrivée de Lyon. En outre, il a grandement amélioré l’équipe par ses performances. Son désir était de jouer un rôle plus important dans l’équipe, ce que je ne pouvais pas lui garantir. Au final, je pense que tout le monde bénéficie de cette situation. Je l’accepte et je lui souhaite le meilleur. Nous sommes très heureux de commencer la saison avec cet effectif. »