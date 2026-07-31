Après avoir passé des années à tenter de contrer Messi lors des intenses Clasicos en Espagne, Casemiro a couvert de louanges la superstar argentine. Le milieu de terrain a admis qu’essayer d’arrêter Messi à lui seul était une mission impossible tout au long de sa carrière.

« Tous les problèmes que Messi m’a causés », a reconnu Casemiro, cité par ESPN. « Bien sûr, je rêvais de jouer avec lui, j’ai toujours voulu jouer avec les meilleurs. Je n’ai jamais pu l’arrêter, j’avais toujours besoin de l’aide de mes coéquipiers.

« Je suis très heureux d’être à ses côtés désormais et je veux continuer à gagner des titres avec lui. Je veux profiter du fait d’être à ses côtés, l’aider et le rendre encore plus grand. C’est l’un des dieux du football, voire le Dieu du football lui-même, et je veux l’aider. »