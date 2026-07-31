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Yosua Arya

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« Je ne pouvais jamais l’arrêter ! » - Casemiro ravi de réaliser son rêve de jouer aux côtés du « dieu du football » Lionel Messi et couvre Erling Haaland d’éloges pour la destruction du Brésil en Coupe du monde

L. Messi
Carlos Henrique Casemiro
Inter Miami CF
E. Haaland
Brésil
Coupe du monde
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Casemiro a exprimé sa joie après avoir bouclé son arrivée libre à l’Inter Miami, qualifiant son nouveau coéquipier Lionel Messi de « dieu du football ». Le milieu brésilien s’est également adressé au Norvégien Erling Haaland après l’élimination douloureuse du Brésil de la Coupe du monde.

  • Casemiro présenté comme joueur de l’Inter Miami

    L’ancien milieu de terrain de Manchester United et du Real Madrid Casemiro est officiellement devenu un joueur de l’Inter Miami, et a fait ses débuts lors de la victoire 1-0 des Herons face au CF Montréal en MLS. L’international brésilien de 34 ans est arrivé libre après avoir quitté Old Trafford à l’expiration de son contrat.

    Malgré des possibilités de rester dans le football européen avec des clubs italiens intéressés, Casemiro a insisté sur le fait que Miami était sa destination prioritaire. Le milieu défensif rejoint désormais un effectif rempli de stars aux côtés de ses anciens rivaux Lionel Messi et Luis Suarez.


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    Jouer aux côtés du « dieu du football »

    Après avoir passé des années à tenter de contrer Messi lors des intenses Clasicos en Espagne, Casemiro a couvert de louanges la superstar argentine. Le milieu de terrain a admis qu’essayer d’arrêter Messi à lui seul était une mission impossible tout au long de sa carrière.

    « Tous les problèmes que Messi m’a causés », a reconnu Casemiro, cité par ESPN. « Bien sûr, je rêvais de jouer avec lui, j’ai toujours voulu jouer avec les meilleurs. Je n’ai jamais pu l’arrêter, j’avais toujours besoin de l’aide de mes coéquipiers.

    « Je suis très heureux d’être à ses côtés désormais et je veux continuer à gagner des titres avec lui. Je veux profiter du fait d’être à ses côtés, l’aider et le rendre encore plus grand. C’est l’un des dieux du football, voire le Dieu du football lui-même, et je veux l’aider. »

  • Réfléchir au crève-cœur de la Coupe du monde face à Haaland

    Casemiro est également revenu sur l’élimination douloureuse du Brésil de la Coupe du monde 2026 face à la Norvège. Le milieu de terrain a tenu à saluer Haaland après le doublé de l’attaquant prolifique, qui a éliminé le Brésil du tournoi.

    « Ce qui s’est passé à la Coupe du monde... on parle d’une équipe qui possède l’un des meilleurs numéros 9 du monde, Haaland, et il a marqué deux fois, a-t-il déclaré. Ça fait mal de parler de la Coupe du monde parce qu’au final, c’était un rêve que j’avais dans ma carrière. Mais j’ai la chance d’avoir disputé trois Coupes du monde avec le Brésil, ce qui est incroyable, parce que quand j’étais enfant, je n’ai jamais rêvé que cela arriverait. J’en ai beaucoup profité. »

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    Concentré sur les trophées en MLS

    Avec son chapitre européen et sa carrière internationale derrière lui, Casemiro est pleinement concentré sur l’ajout de nouveaux trophées à son palmarès aux États-Unis. Il cherchera à aider Messi à remporter un titre en Amérique, alors que le prochain match de l’Inter Miami face à Columbus aura lieu en MLS.

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