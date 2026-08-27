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« Je ne peux rien garantir » : Iraola laisse entendre un départ de Gakpo alors que Liverpool se rapproche de Barcola
L’incertitude entoure l’avenir de Gakpo
L’international néerlandais, qui a rejoint Liverpool en janvier 2023 et a inscrit 51 buts en 181 apparitions toutes compétitions confondues pour Liverpool, suscite un vif intérêt de la part de Tottenham Hotspur tout au long du mercato estival, tandis que Manchester City suivrait également de près l’attaquant de 27 ans. Alors que Liverpool pousse pour finaliser une arrivée record dans l’histoire du club pour le phénomène du Paris Saint-Germain Bradley Barcola, l’éventualité d’un départ de Gakpo est devenue une possibilité bien réelle.
Interrogé sur ces spéculations en conférence de presse, en amont du choc de Premier League de samedi contre Nottingham Forest à Anfield, l’entraîneur espagnol a déclaré : « Quand le mercato est ouvert, vous ne pouvez rien garantir avec qui que ce soit. Nous ne savons pas qui va arriver. Cody joue très bien pour nous. Il a été très bon depuis son retour de la Coupe du monde. J’aimerais savoir comment le mercato va se terminer, mais pour le moment, je ne sais pas ce qui va se passer. Je sens qui nous allons recruter et à quels postes, mais l’expérience vous montre que s’il y a une opportunité le dernier jour, vous vous dites : si cela doit nous améliorer, alors faisons-le. »
- AFP
Liverpool se rapproche de Barcola
Liverpool semble avoir trouvé son renfort offensif prioritaire, après avoir conclu un accord de principe avec le PSG pour Barcola. L’opération a suivi une avancée significative dans les négociations mercredi soir, Liverpool étant prêt à payer une indemnité initiale d’un peu plus de 100 millions de livres sterling. Le montant total pourrait finalement grimper à environ 120 millions de livres sterling une fois les bonus liés aux performances pris en compte.
Cependant, alors que des détails mineurs concernant la structure du paiement restent encore à finaliser, Iraola est resté évasif sur l’arrivée imminente de Barcola : « Vous savez que nous essayons de recruter à ce poste et vous savez que nous ne pouvons pas parler de joueurs qui, à l’heure actuelle, ne sont pas les nôtres », a expliqué Iraola lorsqu’il a été interrogé au sujet du Français. « Nous essayons de pourvoir ce poste car, à l’heure actuelle, nous n’avons pas le nombre nécessaire. J’espère avoir bientôt de bonnes nouvelles, mais nous n’en sommes pas encore là. »
Des renforts au milieu restent possibles
Le match nul 2-2 contre Newcastle United le week-end dernier a lancé un débat parmi les fidèles d’Anfield au sujet de la profondeur de l’effectif, notamment après un mercato estival discret qui n’a jusqu’ici vu arriver au club que Jeremy Jacquet, en provenance de Rennes, Victor Munoz, d’Osasuna, et Ifeanyi Ndukwe, de l’Austria Vienne, en plus du départ de Curtis Jones vers l’Inter. Iraola a reconnu que, même si l’attaque constitue actuellement la priorité, le club reste ouvert à d’autres mouvements si les bonnes opportunités se présentent.
« “Idéalement”, c’est le mot magique, a déclaré Iraola au sujet d’éventuelles nouvelles arrivées. Il y a certaines choses que vous pouvez faire et d’autres pour lesquelles vous ne savez pas si vous pouvez les faire. Il est vrai que la priorité a été de renforcer les ailes. Je suis sûr que si nous pouvons améliorer d’autres secteurs, nous le ferons. Mais je ne sais pas comment le marché va se terminer. Je dois être patient, comme vous. C’est inconfortable pour moi parce que nous gérons des incertitudes. Dans quatre ou cinq jours, nous pourrons alors faire de vrais plans. Le 1er septembre, nous connaîtrons les options que nous avons. »
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Rotations d’effectif et joueurs en marge
À l’approche de la date limite, des questions demeurent concernant les avenirs de Federico Chiesa et Harvey Elliott, tous deux absents du groupe pour le match contre Newcastle. Chiesa se remet actuellement d’une légère blessure musculaire contractée à l’entraînement, tandis qu’Elliott semble devoir se battre pour obtenir du temps de jeu sous le nouveau régime.
« Des circonstances différentes, a expliqué l’entraîneur au sujet des deux joueurs. Fede n’est pas disponible, il a ressenti quelque chose contre Côme. Avec Harvey, je ne peux en choisir que 20. Il s’agit de trouver le bon équilibre sur le banc. Dans le cas de Harvey, il fait des efforts et progresse chaque semaine, mais je préfère malgré tout d’autres options. J’ai décidé d’intégrer James McConnell au groupe. C’est une nouvelle semaine avec de nouvelles chances pour tout le monde, et ils doivent garder cet état d’esprit. »
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