« Je ne peux rien garantir » : Iraola laisse entendre un départ de Gakpo alors que Liverpool se rapproche de Barcola

L’international néerlandais, qui a rejoint Liverpool en janvier 2023 et a inscrit 51 buts en 181 apparitions toutes compétitions confondues pour Liverpool, suscite un vif intérêt de la part de Tottenham Hotspur tout au long du mercato estival, tandis que Manchester City suivrait également de près l’attaquant de 27 ans. Alors que Liverpool pousse pour finaliser une arrivée record dans l’histoire du club pour le phénomène du Paris Saint-Germain Bradley Barcola, l’éventualité d’un départ de Gakpo est devenue une possibilité bien réelle.

Interrogé sur ces spéculations en conférence de presse, en amont du choc de Premier League de samedi contre Nottingham Forest à Anfield, l’entraîneur espagnol a déclaré : « Quand le mercato est ouvert, vous ne pouvez rien garantir avec qui que ce soit. Nous ne savons pas qui va arriver. Cody joue très bien pour nous. Il a été très bon depuis son retour de la Coupe du monde. J’aimerais savoir comment le mercato va se terminer, mais pour le moment, je ne sais pas ce qui va se passer. Je sens qui nous allons recruter et à quels postes, mais l’expérience vous montre que s’il y a une opportunité le dernier jour, vous vous dites : si cela doit nous améliorer, alors faisons-le. »