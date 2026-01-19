Interrogé sur la détermination de Ronaldo à remporter le titre mondial, Kleberson, vainqueur de la Coupe du monde 2002, s'est confié à GOAL dans le cadre d'un partenariat avec BetVictor Online Casino : « Au fond de lui, il se dit sans doute : "Mon Dieu, je dois gagner la Coupe du monde, je ne peux pas terminer ma carrière comme ça".

Il n’est pas le seul dans ce cas : Neymar doit se dire “Messi a sa Coupe du monde, et moi, rien”. Même Erling Haaland pourrait ne jamais goûter à la compétition. Ce rêve habite les grands joueurs.

Adriano, par exemple, est une immense star au Brésil et a brillé en Italie, mais il n’a pas soulevé le trophée. La Coupe du monde est parfois juste, parfois cruelle. Je suis sûr que certains se disent : “Incroyable, Kleberson a gagné la Coupe du monde et pas moi !” Je n’ai pas cinq Ballons d’Or, mais j’ai soulevé le plus beau trophée.”

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