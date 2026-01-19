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« Je ne peux pas terminer ma carrière comme ça ! » - Animé par un mélange de rivalité et d’ambition, Cristiano Ronaldo ne s’arrêtera pas avant d’avoir soulevé la Coupe du monde ; la star d’Al-Nassr envisage même de jouer jusqu’à ses CINQUANTE ans
Ronaldo, toujours au sommet, vise de nouveaux titres prestigieux.
Cristiano Ronaldo, qui a fêté ses 40 ans, a prolongé son contrat avec le club saoudien d’Al-Nassr jusqu’en 2027 et ne montre aucun signe de ralentissement. Il devrait ainsi prendre part à un nouveau grand tournoi international cet été.
Le quintuple Ballon d’Or demeure le capitaine de son pays, avec un record de 143 buts marqués, et reste avide de succès tangibles. Après avoir vu Messi conquérir le monde avec l’Argentine en 2022, il est déterminé à ne pas tirer sa révérence sans ajouter une ligne similaire à son palmarès.
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Ronaldo va-t-il imiter Messi en remportant la Coupe du monde ?
Interrogé sur la détermination de Ronaldo à remporter le titre mondial, Kleberson, vainqueur de la Coupe du monde 2002, s'est confié à GOAL dans le cadre d'un partenariat avec BetVictor Online Casino : « Au fond de lui, il se dit sans doute : "Mon Dieu, je dois gagner la Coupe du monde, je ne peux pas terminer ma carrière comme ça".
Il n’est pas le seul dans ce cas : Neymar doit se dire “Messi a sa Coupe du monde, et moi, rien”. Même Erling Haaland pourrait ne jamais goûter à la compétition. Ce rêve habite les grands joueurs.
Adriano, par exemple, est une immense star au Brésil et a brillé en Italie, mais il n’a pas soulevé le trophée. La Coupe du monde est parfois juste, parfois cruelle. Je suis sûr que certains se disent : “Incroyable, Kleberson a gagné la Coupe du monde et pas moi !” Je n’ai pas cinq Ballons d’Or, mais j’ai soulevé le plus beau trophée.”
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Ascension vers la gloire : son talent était évident dès son premier jour à Manchester United.
Kleberson a assisté de près à l’ascension initiale de Ronaldo vers la célébrité lorsqu’il a rejoint Manchester United, l’un des géants de la Premier League, durant l’été 2003. Interrogé sur le potentiel de CR7 à cette époque, l’ancien international brésilien a répondu : « Tout dépendait de lui. Nous savions que c’était un bon joueur. On voyait bien que ce gamin était vraiment doué : excellent balle au pied, bonne personnalité.
Mais de là à imaginer qu’il remporterait cinq Ballons d’Or ou qu’il enchaînerait les finales et les titres… Il a confirmé son talent sur la durée. Ce n’est pas l’affaire d’une ou deux saisons. Pour ma part, j’ai connu mes meilleurs moments entre 2000 et 2003, avant d’être blessé à Manchester United. J’ai vécu de grands moments, j’ai joué à un bon niveau avec de bons joueurs. Puis j’ai eu de la malchance avec les blessures et je n’ai pas eu le temps de revenir à ce niveau avant environ 2008-2010. Ensuite, ça a de nouveau baissé.
« Cristiano reste le même. Il continue de gagner des titres et des trophées. Je suis très heureux d’avoir travaillé avec lui à ses débuts, car je me réjouis de voir comment il a mûri en tant qu’homme, avec sa famille : il a pris soin de sa mère, de sa sœur. Il a une belle histoire dans le football. »
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Toujours au top à 50 ans : jusqu’à quand Ronaldo continuera-t-il à jouer ?
La carrière de Cristiano Ronaldo pourrait encore s’écrire en plusieurs chapitres : à 38 ans, il ne laisse rien transparaître d’une retraite imminente. Certains experts estiment même qu’il pourrait tenir jusqu’à l’Euro 2028, voire au-delà.
Interrogé sur la possibilité de le voir jouer jusqu’à 50 ans, Kleberson a répondu sans détour : « Avec ce gamin, je n’exclurais rien ! Je l’ai rencontré à 17 ou 18 ans, en 2003. On a beaucoup discuté car on parlait portugais. On voyait clairement ce qu’il voulait dans la vie, et il n’a pas changé. Il est toujours le même.
« Une chose est sûre : Cristiano Ronaldo possède une force mentale remarquable. Sa mentalité est exceptionnelle. De plus, il prend grand soin de son corps et de son jeu.
« Aujourd’hui, ce n’est plus le même Cristiano Ronaldo qu’il y a quelques années, mais il reste influent. On peut dire “c’est le championnat saoudien, ce n’est pas un grand championnat”, mais on voit bien qu’il joue à un bon niveau. Il pourrait même rejoindre la MLS plus tard. S’il veut jouer jusqu’à 50 ans, il en est capable ! Il est en pleine forme. »
De nouveaux objectifs : comment Ronaldo entretient sa flamme compétitive
Ronaldo est actuellement en passe d'atteindre les 1 000 buts en carrière, un cap remarquable qui semble tout à fait à sa portée. Il a également exprimé le souhait de jouer un jour aux côtés de son fils Cristiano Jr. Il est en effet important pour un joueur de son calibre de continuer à se fixer des objectifs qui entretiennent sa flamme de la compétition, alors qu'il a déjà accompli tant de choses.