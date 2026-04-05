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« Je ne peux pas satisfaire tout le monde ! » - Nico Schlotterbeck, convoité par Barcelone et le Real Madrid, rompt le silence après l'échec des négociations contractuelles avec le Borussia Dortmund
Le Real Madrid et Barcelone en état d'alerte maximale
Schlotterbeck se retrouve au cœur d'une vague de spéculations concernant son avenir à long terme au sein du Borussia Dortmund. Le défenseur de 26 ans a été vivement critiqué par les médias allemands lors de la récente trêve internationale après avoir laissé entendre que le départ de l'ancien directeur sportif Sebastian Kehl avait tempéré son envie de s'engager à long terme avec le club. Kehl, qui a été remercié par le BVB, était la personne avec laquelle Schlotterbeck souhaitait avant tout négocier. Les retombées de ces commentaires ont mis l'élite européenne en alerte, Barcelone et le Real Madrid surveillant de près la situation, selon certaines informations.
- Getty Images
Précisions apportées après un refus lors des négociations contractuelles
Après que des informations faisant état d’un désaccord lors des négociations contractuelles avec Dortmund aient fait grand bruit en début de semaine, le défenseur a désormais clarifié la situation – et confirmé avoir eu des « bonnes » discussions avec les dirigeants du club. « J’ai eu une bonne conversation avec Lars (Ricken, directeur sportif) et [le nouveau directeur sportif Nils] Ole [Book] », a déclaré Schlotterbeck à Sky Germany. « [Démenter les informations concernant la prolongation de contrat] n’était pas une manœuvre malveillante à votre égard [les médias] ou envers le BVB. J’étais simplement surpris [par ces informations] et je voulais être honnête.
Je savais qu’il y aurait des réactions négatives à mon égard, mais je tenais à clarifier les choses. Comme cela me concernait personnellement, je voulais rectifier ce qui avait été rapporté dans les médias. Si un média écrit que je vais signer et que je ne signe pas, je passe pour un idiot. Je ne peux pas satisfaire tout le monde. »
Ricken minimise la discorde
Ricken a tenté de tempérer l'idée selon laquelle la relation avec leur défenseur vedette aurait été irrémédiablement compromise. Ricken a révélé que des discussions en privé avaient déjà eu lieu pour aplanir les divergences entre les deux parties.
« Il a dit que les choses avaient un peu changé, mais je ne pense pas que quoi que ce soit ait changé », a déclaré Ricken. « Quand il est revenu de l’équipe nationale, nous nous sommes immédiatement assis ensemble lundi. Juste Nico et moi, sans son agent. On pouvait voir que la relation de confiance restait intacte à 100 %. On voyait à quel point il est passionné par le club. Nous n’allons pas attendre des semaines pour fixer la prochaine réunion. Nico a ses attentes. Le club a aussi ses conditions. J’ai néanmoins choisi d’aborder ces discussions avec un état d’esprit optimiste. Nico semblait très ouvert et intéressé. »
- AFP
Quelle sera la prochaine étape pour Dortmund ?
Malgré les offres alléchantes venues de l'étranger et les tensions de ces derniers jours, la priorité du joueur semble toujours être le Signal Iduna Park. Les prochains jours seront décisifs pour savoir si Dortmund parviendra à garder son pilier défensif à long terme ou si le bras de fer avec les grands clubs espagnols se poursuivra à l'ouverture du mercato.