« Je ne peux pas satisfaire tout le monde ! » - Nico Schlotterbeck, convoité par Barcelone et le Real Madrid, rompt le silence après l'échec des négociations contractuelles avec le Borussia Dortmund

Après que des informations faisant état d’un désaccord lors des négociations contractuelles avec Dortmund aient fait grand bruit en début de semaine, le défenseur a désormais clarifié la situation – et confirmé avoir eu des « bonnes » discussions avec les dirigeants du club. « J’ai eu une bonne conversation avec Lars (Ricken, directeur sportif) et [le nouveau directeur sportif Nils] Ole [Book] », a déclaré Schlotterbeck à Sky Germany. « [Démenter les informations concernant la prolongation de contrat] n’était pas une manœuvre malveillante à votre égard [les médias] ou envers le BVB. J’étais simplement surpris [par ces informations] et je voulais être honnête.

Je savais qu’il y aurait des réactions négatives à mon égard, mais je tenais à clarifier les choses. Comme cela me concernait personnellement, je voulais rectifier ce qui avait été rapporté dans les médias. Si un média écrit que je vais signer et que je ne signe pas, je passe pour un idiot. Je ne peux pas satisfaire tout le monde. »