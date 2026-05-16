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« Je ne peux pas mentir » : Antoine Semenyo savoure son sublime but décisif en finale de la FA Cup, tandis que la star de Manchester City affirme que Pep Guardiola lui donne la liberté de « semer le chaos »
Semenyo éclabousse Wembley de son talent
La nouvelle star de City, Semenyo, a admis avoir dû « improviser » pour marquer le superbe but du talon qui a offert à son équipe la victoire en FA Cup face à Chelsea samedi dernier. L’attaquant, arrivé à l’Etihad en janvier en provenance de Bournemouth contre un chèque de 62,5 millions de livres sterling, a fait la différence dans un match serré grâce à un geste d’instinct pur en deuxième mi-temps.
Au micro de BBC One après le coup de sifflet final, l’attaquant est revenu sur cette réalisation déjà entrée dans la légende du club. « Tout s’est passé très vite, avoue-t-il. Le ballon est arrivé directement vers moi et j’ai dû improviser aussitôt. Cela m’était déjà arrivé à l’entraînement, et aujourd’hui, tout a fonctionné à la perfection. » Et de conclure, satisfait : « C’est une belle finition, je ne peux pas mentir. Depuis enfant, je rêve de jouer pour les plus grands clubs. Cela m’a pris du temps, mais je suis reconnaissant d’y être parvenu. »
- AFP
La capacité de Pep à créer le chaos
Réputé pour ses schémas tactiques rigides et son obsession de la possession, Guardiola a pourtant confié à Semenyo une mission précise : rester la carte maîtresse de l’équipe. « La première chose qu’il m’a dite à mon arrivée, c’est “ne change rien à ton jeu”. Il sait que nous contrôlons beaucoup le ballon, mais il veut quand même que je reste moi-même, que je crée un peu de chaos », explique l’international ghanéen. Un chaos qui s’est révélé payant à Wembley, où son but a permis à City d’éviter une troisième finale de Coupe d’Angleterre consécutive perdue face à Manchester United et Crystal Palace.
« La première chose qu’il [Pep Guardiola] m’a dite quand je suis arrivé, c’est : “Ne change pas ton jeu”. Il sait que nous contrôlons beaucoup le match, mais il veut quand même que je reste moi-même, que je continue à semer un peu le chaos », explique Semenyo. Un chaos qui s’est révélé décisif à Wembley : en inscrivant le but de la victoire, l’attaquant a permis à City d’éviter une troisième défaite consécutive en finale de la FA Cup, après les précédentes déceptions face à Manchester United et Crystal Palace.
Vivre son rêve à l’Etihad
Pour Semenyo, passer de la côte sud à Manchester City, en lice pour un triplé historique, a été un véritable tournant. L’attaquant s’est rapidement adapté au style de Guardiola et a pleinement contribué à la quête de titres du club, qui espère ajouter la Premier League à ses victoires en Carabao Cup et en FA Cup cette saison.
« Je n’ai jamais disputé de tels trophées auparavant, donc tout est nouveau pour moi. J’espère que nous pourrons aller jusqu’au bout », déclare l’attaquant, évoquant son ascension vers les sommets du football anglais. Après neuf buts pour les Blues avant la finale, son 10^e sous le maillot de City s’avère sans doute le plus crucial de sa carrière à ce jour, justifiant ainsi l’investissement considérable réalisé lors du mercato hivernal.
- AFP
Pas le temps de sabrer le champagne : l’équipe doit déjà se projeter vers le prochain match.
Malgré l’euphorie qui a suivi la victoire à Wembley, le groupe de City garde le cap sur ses objectifs restants. Alors que la course au titre de Premier League avec Arsenal bat son plein, Semenyo a insisté sur la nécessité de limiter les célébrations pour mieux se projeter vers les défis immédiats.
« Je ne m’attends pas à de grands festivités ce soir, il faut se projeter sur mardi », a prévenu l’homme du match, qui s’apprête à affronter son ancien club, Bournemouth.
Les Citizens entament la dernière semaine de la saison avec la certitude que, même si deux succès supplémentaires sont impératifs, ils devront aussi espérer un faux pas d’Arsenal lors de l’un de ses deux derniers matchs pour chiper la première place aux Gunners.