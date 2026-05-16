« Je ne peux pas mentir » : Antoine Semenyo savoure son sublime but décisif en finale de la FA Cup, tandis que la star de Manchester City affirme que Pep Guardiola lui donne la liberté de « semer le chaos »

La nouvelle star de City, Semenyo, a admis avoir dû « improviser » pour marquer le superbe but du talon qui a offert à son équipe la victoire en FA Cup face à Chelsea samedi dernier. L’attaquant, arrivé à l’Etihad en janvier en provenance de Bournemouth contre un chèque de 62,5 millions de livres sterling, a fait la différence dans un match serré grâce à un geste d’instinct pur en deuxième mi-temps.

Au micro de BBC One après le coup de sifflet final, l’attaquant est revenu sur cette réalisation déjà entrée dans la légende du club. « Tout s’est passé très vite, avoue-t-il. Le ballon est arrivé directement vers moi et j’ai dû improviser aussitôt. Cela m’était déjà arrivé à l’entraînement, et aujourd’hui, tout a fonctionné à la perfection. » Et de conclure, satisfait : « C’est une belle finition, je ne peux pas mentir. Depuis enfant, je rêve de jouer pour les plus grands clubs. Cela m’a pris du temps, mais je suis reconnaissant d’y être parvenu. »