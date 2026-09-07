Banks, défenseur de 19 ans du club de Bundesliga d’Augsbourg, avait initialement été appelé avec l’USMNT en septembre après avoir auparavant représenté les États-Unis chez les U17, U19 et U20. Il n’a toutefois pas disputé les matches contre la Corée du Sud et le Japon, et n’est pas revenu avec l’USMNT depuis.

Le défenseur central était envisagé pour une convocation en mars, mais, alors que l’Allemagne s’intéressait à lui, le défenseur binational a choisi de faire l’impasse sur le rassemblement de mars afin de peser ses options concernant son avenir international. Si Banks devait représenter l’Allemagne, il devrait déposer une demande de changement unique d’association.

« J’ai regardé [la Coupe du monde] avec des sentiments partagés et j’étais heureux pour les gars parce qu’ils m’avaient tous fait me sentir si bienvenu à l’époque », a-t-il déclaré à Kicker lorsqu’il a été interrogé sur son processus de choix entre l’USMNT et l’Allemagne.

« De temps en temps, je me disais que ce serait cool d’y être, mais je ne m’y attardais pas. Je ne suis pas du genre à regretter les choses après coup. J’ai pris ma décision en pensant à l’avenir, et c’est la bonne. »

La décision finale n’a toutefois pas encore été prise, ce qui signifie que Banks n’est pas considéré comme une option pour le prochain rassemblement de l’USMNT.