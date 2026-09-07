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« Je ne peux pas le considérer pour le prochain rassemblement » : Mauricio Pochettino fait le point sur Noahkai Banks alors que le défenseur pèse son avenir entre les États-Unis et l’Allemagne
- Lucca Fundel
La situation
Banks, défenseur de 19 ans du club de Bundesliga d’Augsbourg, avait initialement été appelé avec l’USMNT en septembre après avoir auparavant représenté les États-Unis chez les U17, U19 et U20. Il n’a toutefois pas disputé les matches contre la Corée du Sud et le Japon, et n’est pas revenu avec l’USMNT depuis.
Le défenseur central était envisagé pour une convocation en mars, mais, alors que l’Allemagne s’intéressait à lui, le défenseur binational a choisi de faire l’impasse sur le rassemblement de mars afin de peser ses options concernant son avenir international. Si Banks devait représenter l’Allemagne, il devrait déposer une demande de changement unique d’association.
« J’ai regardé [la Coupe du monde] avec des sentiments partagés et j’étais heureux pour les gars parce qu’ils m’avaient tous fait me sentir si bienvenu à l’époque », a-t-il déclaré à Kicker lorsqu’il a été interrogé sur son processus de choix entre l’USMNT et l’Allemagne.
« De temps en temps, je me disais que ce serait cool d’y être, mais je ne m’y attardais pas. Je ne suis pas du genre à regretter les choses après coup. J’ai pris ma décision en pensant à l’avenir, et c’est la bonne. »
La décision finale n’a toutefois pas encore été prise, ce qui signifie que Banks n’est pas considéré comme une option pour le prochain rassemblement de l’USMNT.
- (C)Getty Images
Ce qui a été dit
« Nous sommes en contact avec tous les potentiels binationaux », a déclaré Pochettino. « Je pense qu’il est important pour nous de voir, bien sûr, parce qu’il y a un lien et une connexion humaine qui sont si importants, même si, comme dans le cas de Noki [Noahkai], il n’a pas changé d’avis et attend. Il n’y a toujours pas de décision et, bien sûr, nous ne pouvons pas le prendre en compte pour le prochain rassemblement. C’est la situation.
« Malgré tout, nous, ainsi que l’organisation, travaillons avec tous les binationaux et les joueurs qui ont la possibilité de prendre une décision. Oui, cette connexion humaine est importante parce que si un jour ils sentent qu’ils peuvent défendre, qu’ils veulent se battre et faire partie de notre équipe nationale, et, bien sûr, s’ils le méritent et que nous considérons qu’ils méritent d’être impliqués, bien sûr, nous allons les appeler. Dans ce cas, Noki est toujours dans la même situation qu’avant la Coupe du monde lorsque nous avons parlé. »
- Sportfoto Rudel
La saison de Banks jusqu’à présent
Le défenseur d’Augsbourg s’est révélé en Bundesliga, avec 23 apparitions en championnat lors de la saison 2025-2026. Cependant, son temps de jeu s’est réduit lors des derniers mois de cette saison, puisqu’il n’a disputé que deux des huit derniers matches d’Augsbourg.
Il a toutefois retrouvé sa place dans la défense de l’équipe, en disputant 90 minutes lors de chacun des deux premiers matches de Bundesliga du club, tous deux remportés, ainsi qu’une victoire en DFB-Pokal pour lancer la saison. Avec Banks en défense, Augsbourg n’a encaissé qu’un seul but sur ces trois matches.
- Pro Sports Images
Que se passe-t-il ensuite ?
Augsbourg disputera son troisième match de la saison samedi en recevant la star de l'USMNT Malik Tillman et le Bayer Leverkusen. L'USMNT, de son côté, se réunira bientôt pour une trêve internationale qui comprend des matches contre le Pérou, le Chili, le Mexique et le Canada.
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