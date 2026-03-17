« Je ne peux pas garder ça pour moi » : Neymar s'exprime après avoir été écarté une nouvelle fois de la sélection brésilienne ; la star de Santos, « attristée », adresse un message clair à Carlo Ancelotti

Le rêve d'un retour romantique en équipe nationale a été reporté pour le meilleur buteur de tous les temps du Brésil. Malgré un regain de forme à Santos, où il a récemment inscrit deux buts et délivré une passe décisive en deux matches, le joueur de 34 ans était l'absent le plus notable de la dernière sélection de la Seleção.

Ancelotti a clairement indiqué que la réputation seule ne suffisait pas pour décrocher un billet d'avion. Le tacticien italien privilégie l'intensité physique dans la composition de son effectif, laissant entendre que l'attaquant vétéran a encore des obstacles de taille à surmonter avant de pouvoir à nouveau être considéré comme une valeur sûre sur la scène internationale.

« Pourquoi ne l'ai-je pas convoqué cette fois-ci ? Parce qu'il n'est pas à 100 % et que j'ai besoin de joueurs qui soient à 100 % », a expliqué l'entraîneur. « Neymar doit donc continuer à s'entraîner, à jouer, à démontrer ses qualités et à être en bonne condition physique. »