Getty Images
Traduit par
« Je ne peux pas garder ça pour moi » : Neymar s'exprime après avoir été écarté une nouvelle fois de la sélection brésilienne ; la star de Santos, « attristée », adresse un message clair à Carlo Ancelotti
Ancelotti reste inflexible sur la question de la condition physique
Le rêve d'un retour romantique en équipe nationale a été reporté pour le meilleur buteur de tous les temps du Brésil. Malgré un regain de forme à Santos, où il a récemment inscrit deux buts et délivré une passe décisive en deux matches, le joueur de 34 ans était l'absent le plus notable de la dernière sélection de la Seleção.
Ancelotti a clairement indiqué que la réputation seule ne suffisait pas pour décrocher un billet d'avion. Le tacticien italien privilégie l'intensité physique dans la composition de son effectif, laissant entendre que l'attaquant vétéran a encore des obstacles de taille à surmonter avant de pouvoir à nouveau être considéré comme une valeur sûre sur la scène internationale.
« Pourquoi ne l'ai-je pas convoqué cette fois-ci ? Parce qu'il n'est pas à 100 % et que j'ai besoin de joueurs qui soient à 100 % », a expliqué l'entraîneur. « Neymar doit donc continuer à s'entraîner, à jouer, à démontrer ses qualités et à être en bonne condition physique. »
- Getty Images Sport
Neymar rompt le silence
Cette exclusion a manifestement eu un impact émotionnel sur l'ancien attaquant du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain. Lors d'un événement organisé par la Kings League Brésil, Neymar a admis qu'il était difficile d'accepter de ne pas avoir été retenu en équipe nationale, d'autant plus qu'il estime être sur la bonne voie.
« Je vais m'exprimer ici, car je ne peux pas garder cela pour moi », a déclaré Neymar à Mad House, via Foot Mercato. « Évidemment, je suis déçu et triste de ne pas avoir été sélectionné. Mais je reste concentré, jour après jour, entraînement après entraînement, match après match. Nous allons atteindre notre objectif. Il reste encore la sélection finale. »
La lutte pour une place en Coupe du monde
Neymar est pleinement conscient que sa place au sein de la future sélection brésilienne n'est plus assurée. Bien qu'il soit toujours déterminé à mener son pays vers un sixième titre mondial, il a publiquement admis que la décision finale revenait uniquement au staff technique.
« Bien sûr, mon souhait est de revenir en équipe nationale, de jouer la Coupe du monde, mais cela ne dépend pas de moi », a déclaré Neymar. « C'est au staff technique de décider, et bien sûr, que je sois là ou non, je soutiendrai toujours l'équipe nationale. »
- AFP
Le chemin vers la rédemption
Le temps presse pour Neymar s'il veut faire changer d'avis Ancelotti avant l'annonce de la sélection définitive pour la Coupe du monde, le 19 mai. Il peine encore à retrouver son meilleur niveau et à mener Santos cette saison. Santos occupe actuellement la 14e place du classement de la Série A brésilienne, après n'avoir remporté qu'un seul de ses six matchs disputés jusqu'à présent. Le club affrontera prochainement l'Internacional, et Neymar espère faire forte impression pour son club.
Par ailleurs, le Brésil affrontera la France et la Croatie lors de matchs amicaux sans Neymar pendant son stage international de mars.
Publicité