« Je ne peux pas continuer » : l'ancienne star de l'équipe d'Angleterre Jermain Defoe quitte son poste d'entraîneur de Woking après seulement quatre mois

Bien qu’il ait impressionné la direction du club par son travail d’entraîneur à l’entraînement, Defoe a révélé que des circonstances extérieures au terrain l’avaient contraint à quitter son poste.

Dans un message publié sur son compte Instagram personnel, l’ancienne star de Tottenham Hotspur a fait ses adieux : « Malheureusement, les circonstances m’ont finalement empêché de continuer à occuper ce poste.

Je suis extrêmement fier du travail accompli durant mon passage au club et j’étais convaincu que nous étions en train de bâtir quelque chose d’exceptionnel.

Mon passage au Woking FC a été une expérience d'entraîneur très enrichissante, qui me rendra sans aucun doute plus fort pour relever le prochain défi de ma carrière. »