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« Je ne peux pas continuer » : l'ancienne star de l'équipe d'Angleterre Jermain Defoe quitte son poste d'entraîneur de Woking après seulement quatre mois
Defoe quitte la National League
Defoe a officiellement démissionné de son poste d’entraîneur de Woking, club de National League, après seulement quatre mois à la tête de l’équipe et six matches de championnat. L’ancien attaquant international anglais, 43 ans, avait été nommé en mars pour succéder à Neal Ardley et avait mené le club à une 10^e place la saison dernière. Cependant, les deux parties ont confirmé s’être séparées d’un commun accord, de manière inattendue, à peine deux semaines avant l’ouverture de la nouvelle saison.
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Un ancien attaquant revient sur son départ
Bien qu’il ait impressionné la direction du club par son travail d’entraîneur à l’entraînement, Defoe a révélé que des circonstances extérieures au terrain l’avaient contraint à quitter son poste.
Dans un message publié sur son compte Instagram personnel, l’ancienne star de Tottenham Hotspur a fait ses adieux : « Malheureusement, les circonstances m’ont finalement empêché de continuer à occuper ce poste.
Je suis extrêmement fier du travail accompli durant mon passage au club et j’étais convaincu que nous étions en train de bâtir quelque chose d’exceptionnel.
Mon passage au Woking FC a été une expérience d'entraîneur très enrichissante, qui me rendra sans aucun doute plus fort pour relever le prochain défi de ma carrière. »
Un mandat de courte durée prend fin brutalement
La défaite 1-0 concédée face à Braintree Town lors d'un match amical de pré-saison s'est avérée être le neuvième et dernier match de Defoe à la tête de Woking. L’ancien attaquant, auteur de 305 buts durant sa brillante carrière, avait précédemment occupé des fonctions d’entraîneur intérimaire aux Rangers puis au centre de formation de Tottenham afin de se préparer à prendre les commandes d’une équipe première. Bien que son passage à la tête de Woking se soit achevé prématurément après 116 jours, cette première expérience chez les seniors devrait lui servir de tremplin pour le prochain chapitre de sa carrière d’entraîneur.
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Woking cherche un nouveau dirigeant
Ce départ soudain place Woking dans une situation délicate à la veille de son premier match de National League contre Sutton United. Les dirigeants des Cards doivent désormais agir rapidement pour trouver un nouvel entraîneur principal, suite au départ de leur manager à un moment crucial de la pré-saison. De son côté, Defoe devrait désormais réfléchir à ses options en tant qu'entraîneur, après avoir tiré des enseignements clés de sa première expérience complète à la tête d'une équipe senior.
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