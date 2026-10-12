Jan Huebner
Traduit par
« Je ne pense pas que quelqu’un battra ce record de sitôt » : Robin Fellhauer, d’Augsbourg, revient sur son but record marqué à Manuel Neuer, du Bayern Munich
Les outsiders profitent d’une erreur défensive
Fellhauer est entré dans la légende de la Bundesliga en surprenant les géants bavarois dès le coup d’envoi. Le Bayern a contribué à sa propre perte lorsqu’une passe en retrait mal inspirée a immédiatement mis sa défense sous pression dans la surface. Voyant l’occasion se présenter, le milieu de terrain, vigilant, s’est précipité pour contrer le dégagement raté du gardien vétéran avant de glisser le ballon dans le but vide.
- Getty Images Sport
Un cap historique stupéfie le milieu de terrain
Le buteur, submergé par ce moment surréaliste, n’a pris conscience de l’ampleur de son exploit que lorsqu’un coéquipier le lui a appris pendant une interruption de jeu pour blessure en début de match. Interrogé par Bundesliga, le héros du jour à domicile n’a pas caché son incrédulité : « Je ne m’en suis même pas rendu compte avant la première interruption de jeu pour blessure. C’est quand Gregor est venu me voir et m’a dit : “Félicitations, c’est toi qui paies la tournée maintenant”, que j’ai compris qu’il s’était passé quelque chose. »
Un nouveau venu entre dans les livres des records allemands
Inscrit après seulement 8,37 secondes, ce but éclair a effacé le record de neuf secondes que se partageaient Karim Bellarabi et Kevin Volland depuis 2014 et 2015 respectivement. Conscient d’être entré dans l’histoire de l’élite allemande grâce à ce moment historique, le milieu de terrain a ajouté : « Mais maintenant, après le match, je commence à en prendre un peu conscience. C’est un sentiment indescriptible de faire partie de quelque chose d’aussi grand, de quelque chose qui vous inscrit désormais à jamais dans le livre des records. Je ne pense pas que quelqu’un battra ce record de sitôt. »
- Eibner
Des dirigeants en fuite trébuchent pendant la poursuite
Ce match nul chaotique (2-2) a empêché l’équipe de Vincent Kompany de réduire l’écart avec le Borussia Dortmund, deuxième avec 13 points. Le Bayern reste à deux points après n’en avoir pris que 11 lors de ses cinq premiers matches de championnat. Ces erreurs défensives dont il est lui-même responsable constituent un sérieux avertissement pour cet habitué de la course aux titres, alors que son calendrier national et européen s’intensifie.
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