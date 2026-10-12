Le buteur, submergé par ce moment surréaliste, n’a pris conscience de l’ampleur de son exploit que lorsqu’un coéquipier le lui a appris pendant une interruption de jeu pour blessure en début de match. Interrogé par Bundesliga, le héros du jour à domicile n’a pas caché son incrédulité : « Je ne m’en suis même pas rendu compte avant la première interruption de jeu pour blessure. C’est quand Gregor est venu me voir et m’a dit : “Félicitations, c’est toi qui paies la tournée maintenant”, que j’ai compris qu’il s’était passé quelque chose. »