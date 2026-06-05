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« Je ne pensais pas pouvoir le remporter » : Rodri reconnaît que remporter le Ballon d’Or n’a jamais été son objectif principal, tout en soutenant que « la bête » Lamine Yamal a les épaules pour conquérir un jour ce titre suprême
Le milieu de terrain revient sur ce triomphe historique.
Rodri est revenu sur sa victoire historique au Ballon d’Or 2024 lors d’une longue interview accordée à DAZN. Le pilier de Manchester City, âgé de 29 ans, a dominé la saison 2023-2024 en s’adjugeant la Premier League, la Supercoupe de l’UEFA et la Coupe du monde des clubs avec les Citizens, avant de conduire l’Espagne vers le titre continental à l’Euro 2024. Ce sacre personnel le consacre comme le premier milieu de terrain à soulever le prestigieux Ballon d’Or depuis Luka Modric (Real Madrid) en 2018.
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Rodri minimise l’importance de l’obsession individuelle
Le raffiné milieu de terrain a souligné que, si cette consécration mondiale ultime le flattait, les récompenses individuelles n’avaient jamais constitué sa principale source de motivation.
En repensant à son parcours, Rodri a déclaré : « Je n'appellerais pas ça un rêve. Je n'arrivais tout simplement pas à croire que je pouvais gagner. La vie vous réserve des surprises. En gros, je n'y accorde pas plus d'importance qu'elle n'en mérite, même si c'est important.
C’est la reconnaissance d’un travail bien fait. Je suis reconnaissant envers ceux qui ont voté pour moi et envers cette distinction. C’était un moment très spécial pour moi et ma famille. »
Yamal, promis à un avenir radieux
La star de Manchester City a salué le talent du jeune prodige barcelonais Yamal, deuxième du classement un an après le sacre de Rodri, juste derrière la star du Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé.
Considérant qu’il représente l’avenir du football espagnol, Rodri prédit que son coéquipier en sélection finira par soulever le prestigieux trophée, affirmant : « D’un côté, un joueur du présent ; de l’autre, un joueur du futur. C’est déjà une star, mais son potentiel est vertigineux.
Un jour, il remportera le Ballon d’Or, c’est une bête. C’est un gars spectaculaire. J’ai une très bonne relation avec lui. Les gens ne le connaissent pas très bien. Je les encouragerais à apprendre à le connaître. C’est un gars fantastique. »
Rejetant l’idée selon laquelle le jeune joueur ferait l’objet d’une attention médiatique injustifiée, Rodri a ajouté : « Non, je pense que les joueurs de son calibre, qui ont ce talent et sont uniques, ont ce genre d’impact, pour le meilleur ou pour le pire. Il faut vivre avec.
« Il est incroyablement mature. L’image qu’on a de lui est un peu déformée. C’est un gamin fantastique, avec des valeurs exceptionnelles pour son âge. Il est très concentré, très mature. N’oublions pas qu’il a 18 ans, comme nous tous à un moment donné. Je suis heureux de le voir progresser autant. »
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La Roja peaufine sa préparation en vue de la grande scène internationale.
Les champions d'Europe en titre de Luis de la Fuente tenteront désormais de transposer leur domination continentale sur la scène mondiale lors de la Coupe du monde. Forte d'un formidable noyau technique emmené par Rodri et Yamal, l'Espagne entamera sa campagne dans le groupe H face au Cap-Vert au Mercedes-Benz Stadium, le lundi 14 juin. Avec des rencontres contre l'Arabie saoudite et l'Uruguay qui se profilent ensuite, la Roja devra démarrer sur les chapeaux de roue pour affirmer ses ambitions dans ce tournoi.