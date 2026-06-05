La star de Manchester City a salué le talent du jeune prodige barcelonais Yamal, deuxième du classement un an après le sacre de Rodri, juste derrière la star du Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé.

Considérant qu’il représente l’avenir du football espagnol, Rodri prédit que son coéquipier en sélection finira par soulever le prestigieux trophée, affirmant : « D’un côté, un joueur du présent ; de l’autre, un joueur du futur. C’est déjà une star, mais son potentiel est vertigineux.

Un jour, il remportera le Ballon d’Or, c’est une bête. C’est un gars spectaculaire. J’ai une très bonne relation avec lui. Les gens ne le connaissent pas très bien. Je les encouragerais à apprendre à le connaître. C’est un gars fantastique. »

Rejetant l’idée selon laquelle le jeune joueur ferait l’objet d’une attention médiatique injustifiée, Rodri a ajouté : « Non, je pense que les joueurs de son calibre, qui ont ce talent et sont uniques, ont ce genre d’impact, pour le meilleur ou pour le pire. Il faut vivre avec.

« Il est incroyablement mature. L’image qu’on a de lui est un peu déformée. C’est un gamin fantastique, avec des valeurs exceptionnelles pour son âge. Il est très concentré, très mature. N’oublions pas qu’il a 18 ans, comme nous tous à un moment donné. Je suis heureux de le voir progresser autant. »