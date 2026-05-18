« Je ne nous vois pas rivaliser avec le Bayern Munich » : Niko Kovac risque de provoquer la colère de la direction du Borussia Dortmund avec ses sombres prévisions pour la saison 2026-2027

Dortmund est habitué à endosser le rôle de principal challenger face à la domination du Bayern en Allemagne, mais son entraîneur actuel semble déjà brandir le drapeau blanc avant même le coup d’envoi de la saison 2026-2027. Kovac, ancien coach de l’Allianz Arena, a dressé un constat sans concession de la situation actuelle en Bundesliga.

Dans une interview accordée au WAZ, l’ancien coach du Bayern a été interrogé sur la capacité du BVB à rivaliser avec le géant bavarois lors de la saison 2026-2027. Plutôt que de lancer le traditionnel cri de ralliement attendu d’un entraîneur de Dortmund, l’ancien capitaine croate a opté pour une honnêteté brutale qui pourrait frustrer autant la direction du club que le Mur Jaune.