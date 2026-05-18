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« Je ne nous vois pas rivaliser avec le Bayern Munich » : Niko Kovac risque de provoquer la colère de la direction du Borussia Dortmund avec ses sombres prévisions pour la saison 2026-2027
Un retour brutal à la réalité pour le BVB
Dortmund est habitué à endosser le rôle de principal challenger face à la domination du Bayern en Allemagne, mais son entraîneur actuel semble déjà brandir le drapeau blanc avant même le coup d’envoi de la saison 2026-2027. Kovac, ancien coach de l’Allianz Arena, a dressé un constat sans concession de la situation actuelle en Bundesliga.
Dans une interview accordée au WAZ, l’ancien coach du Bayern a été interrogé sur la capacité du BVB à rivaliser avec le géant bavarois lors de la saison 2026-2027. Plutôt que de lancer le traditionnel cri de ralliement attendu d’un entraîneur de Dortmund, l’ancien capitaine croate a opté pour une honnêteté brutale qui pourrait frustrer autant la direction du club que le Mur Jaune.
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Les déclarations controversées de Kovac au sujet du titre
Niko Kovac ne s’en cache pas : selon lui, Dortmund se bat aujourd’hui pour la deuxième place. L’entraîneur pointe les écarts abyssaux de moyens financiers et de profondeur d’effectif avec son ancien club comme facteurs décisifs dans la course au titre.
« Je sais que tout le monde attend plus, mieux, plus loin, plus vite. Je ne nous vois pas rivaliser avec le Bayern l'année prochaine. Je ne suis pas naïf, je suis réaliste, et j'essaie de replacer les choses dans leur contexte. Le Bayern a bien plus d'argent et bien plus de superstars que nous », a déclaré Kovac.
Le déficit financier demeure le principal obstacle à surmonter.
Les propos de l’entraîneur de Dortmund mettent en lumière une frustration grandissante face au paysage économique du football allemand. Bien que le BVB ait accumulé 73 points cette saison – sa cinquième meilleure campagne nationale de son histoire –, il était encore loin de pouvoir rattraper un Bayern implacable. L’analyse de Kovac, selon laquelle la puissance financière et la politique de recrutement supérieure du Bayern le rendent intouchable, constitue un avertissement sans équivoque pour les supporters du Signal Iduna Park : l’attente d’un Meisterschale pourrait bien se prolonger.
Il pointe notamment la profondeur du vivier de talents à l’Allianz Arena comme principale cause de son pessimisme. Si Dortmund s’appuie sur des émergents tels que Serhou Guirassy et Yan Couto pour rester dans le coup, la capacité du Bayern à aligner régulièrement des stars de premier plan assure une régularité que Kovac juge aujourd’hui hors de portée de son effectif.
- AFP
Gérer les conséquences à Dortmund
À 54 ans, le tacticien se trouve désormais sur la corde raide. S’il se considère peut-être comme un « réaliste », nombreux sont ceux qui, au Signal Iduna Park, pourraient percevoir ses propos comme un abandon prématuré. Depuis des années, le club s’efforce de se positionner comme une marque mondiale capable de détrôner le Bayern, et le fait que son propre entraîneur rejette aussi ouvertement cette perspective constitue un coup dur sur le plan des relations publiques. Reste à savoir comment les joueurs réagiront et si la direction du club accordera à Kovac les fonds nécessaires pour renforcer l’effectif.