« Je ne me suis pas blessé à nouveau ! » - Le gardien de but de Liverpool, Alisson, s'exprime face aux rumeurs selon lesquelles il pourrait manquer la Coupe du monde avec le Brésil

Slot a porté un coup dur aux espoirs de titre de Liverpool en confirmant qu'Alisson serait indisponible pour le quart de finale de la FA Cup de samedi contre Manchester City, ainsi que pour les deux matches des quarts de finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain. L'international brésilien, qui a connu de nombreux problèmes physiques cette saison, a vu sa convalescence interrompue après une blessure survenue lors de la victoire en huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Galatasaray.

S'adressant aux journalistes avant le déplacement à l'Etihad, Slot a donné un calendrier peu encourageant pour le retour de son gardien titulaire. « Il ne participera pas non plus aux matchs contre le Paris Saint-Germain », a déclaré Slot aux journalistes. « Il sera absent un peu plus longtemps. Nous espérons qu'il sera de nouveau en forme vers la fin de la saison. »