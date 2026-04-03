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« Je ne me suis pas blessé à nouveau ! » - Le gardien de but de Liverpool, Alisson, s'exprime face aux rumeurs selon lesquelles il pourrait manquer la Coupe du monde avec le Brésil
Slot confirme qu'Alisson manquera les matchs contre le PSG
Slot a porté un coup dur aux espoirs de titre de Liverpool en confirmant qu'Alisson serait indisponible pour le quart de finale de la FA Cup de samedi contre Manchester City, ainsi que pour les deux matches des quarts de finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain. L'international brésilien, qui a connu de nombreux problèmes physiques cette saison, a vu sa convalescence interrompue après une blessure survenue lors de la victoire en huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Galatasaray.
S'adressant aux journalistes avant le déplacement à l'Etihad, Slot a donné un calendrier peu encourageant pour le retour de son gardien titulaire. « Il ne participera pas non plus aux matchs contre le Paris Saint-Germain », a déclaré Slot aux journalistes. « Il sera absent un peu plus longtemps. Nous espérons qu'il sera de nouveau en forme vers la fin de la saison. »
Alisson met fin aux inquiétudes concernant la Coupe du monde
Malgré les propos prudents de son entraîneur, Alisson a réagi aux informations selon lesquelles il aurait aggravé une ancienne blessure susceptible de l'écarter de la Coupe du monde avec le Brésil. Le gardien de but s'est exprimé sur les réseaux sociaux pour rassurer les supporters : son absence actuelle s'inscrit simplement dans la continuité de son programme de rééducation, et non pas dans le cadre d'une nouvelle urgence médicale qui mettrait en péril ses projets pour cet été.
« Je n'ai pas subi de nouvelle blessure ! », a déclaré Alisson avec fermeté, répondant aux spéculations grandissantes concernant sa condition physique et son absence récente. Le gardien brésilien a clarifié son état actuel, précisant : « Je suis en phase de traitement, et l'objectif est d'être en pleine forme d'ici la fin du mois d'avril ! »
Calendrier du retour d'Alisson et son impact sur la saison
Selon James Pearce, du site The Athletic, Alisson devrait avoir retrouvé toute sa forme d'ici la fin du mois d'avril. Ce calendrier laisse penser que le gardien brésilien sera disponible pour les quatre derniers matchs de Premier League de Liverpool, parmi lesquels figurent des rencontres décisives contre Manchester United, Chelsea et Aston Villa.
De plus, ce calendrier de récupération coïncide avec les dates cruciales des demi-finales de la Ligue des champions, les 28 et 29 avril ainsi que les 5 et 6 mai, ce qui donne un énorme coup de pouce aux Reds alors qu'ils entrent dans la phase décisive de la saison.
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Les obstacles de la Ligue des champions et de la FA Cup
Liverpool occupe actuellement la cinquième place de la Premier League et doit mener un combat difficile pour terminer parmi les quatre premiers, ce qui rend ses performances en Coupe plus cruciales que jamais. Les Reds cherchent à atteindre les demi-finales de la FA Cup pour la première fois depuis 2022, année où ils avaient remporté le trophée, mais ils doivent d'abord passer un quart de finale difficile à l'Etihad. Avec Giorgi Mamardashvili prêt à le remplacer, la pression sera sur le Géorgien pour qu'il reproduise les prouesses d'Alisson dans les arrêts de tir.
Sur le plan européen, le défi s'annonce encore plus grand avec une revanche contre le PSG, champion en titre. Après avoir subi une défaite cruelle aux tirs au but face à l'équipe française l'année dernière, Liverpool cherche à prendre sa revanche.