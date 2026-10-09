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« Je ne me sentais pas important » : Donyell Malen se confie sur son départ d’Aston Villa et encense l’entraîneur de la Roma Gian Piero Gasperini
À la recherche d’une nouvelle voie loin de Villa Park
Malen s’épanouit depuis qu’il a troqué la Premier League pour la Serie A, mais l’attaquant est désormais revenu sur la période difficile qui a précédé son arrivée à la Roma. L’international néerlandais a d’abord rejoint le Stadio Olimpico sous la forme d’un prêt en janvier dernier, mais son impact immédiat a convaincu les dirigeants giallorossi d’activer un transfert définitif pour 25 millions d’euros à la fin de la saison. Sa forme prolifique l’a propulsé en tête du classement des buteurs de Serie A, avec six buts inscrits lors des cinq premières journées de l’exercice en cours.
Interrogé sur le fait de savoir si son départ relevait d’un choix personnel ou d’une décision prise par Unai Emery, l’avant-centre a fait preuve d’une grande franchise au sujet de ses motivations à l’idée de repartir de zéro dans la capitale italienne. « C’était ma décision », a répondu Malen lors d’un entretien avec Corriere dello Sport, comme relayé par Football Italia.
« Je voulais jouer et faire partie d’une équipe où je pouvais être sur le terrain chaque week-end et jouer un rôle important. À ce moment-là, je ne me sentais pas important, donc je pense avoir fait le meilleur choix. Aujourd’hui, je sens que je suis au bon endroit avec les bonnes personnes. L’entraîneur et mes coéquipiers me témoignent beaucoup de confiance, et ensemble, tout cela m’aide à devenir le joueur que je rêvais d’être. »
- AFP
La vie sous la direction de Gasperini
Un facteur important dans la décision de Malen de rejoindre la Roma a été la présence de Gasperini. Le technicien chevronné, connu pour son style de pressing haut et sa capacité à relancer les talents offensifs, a joué un rôle déterminant pour convaincre l’attaquant de rejoindre Rome. Malen a été particulièrement impressionné par le style de communication transparent de l’entraîneur, même si les exigences physiques de ses séances d’entraînement sont notoirement éprouvantes pour l’effectif. « Vous savez qu’il ne vous mentira jamais sur quoi que ce soit », a ajouté l’attaquant, tout en soulignant que « parfois, les séances d’entraînement de Gasperini sont vraiment dures ».
L’intensité de la passion de l’entraîneur s’est illustrée de manière célèbre après une victoire cruciale à l’extérieur contre Parme la saison dernière, un résultat qui a assuré à la Roma sa qualification pour la Ligue des champions. « Après le match, il était tellement heureux qu’il a même envoyé une table voler », a révélé Malen.
Le partenariat « Dymalen » et une alchimie instantanée
Depuis son arrivée, Malen a formé l’un des duos offensifs les plus redoutables du football européen aux côtés de Paulo Dybala. Le duo a été surnommé « Dymalen » par les supporters de la Roma sur les réseaux sociaux, en référence à l’entente parfaite qu’ils ont développée sur le terrain. Cette connexion a été évidente dès le coup d’envoi de la nouvelle saison, lorsque Malen s’est offert un superbe triplé contre la Fiorentina, une performance qui, selon lui, a donné le ton pour les mois qui ont suivi.
« Commencer aussi bien en inscrivant un triplé, c’était crucial. En tant qu’équipe, vous savez, nous étions solides et soudés, et j’ai immédiatement eu un très bon ressenti. Nous pouvons nous appuyer sur des moments comme celui-ci et faire quelque chose de spécial. Dymalen... ça fait penser à notre connexion. C’est drôle sur internet. Paulo et moi, le courant est tout de suite passé », a reconnu Malen.
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Talent surprenant et perspectives d’avenir
Si sa relation avec Dybala a monopolisé les gros titres, Malen n’a pas tardé non plus à saluer la richesse de talents au sein de l’effectif de la Roma. Malgré une blessure mineure qui l’a empêché de jouer avec les Pays-Bas lors de la dernière trêve internationale, une situation qu’il a décrite comme décevante, son attention reste pleinement portée sur la progression collective des Giallorossi. Plusieurs de ses jeunes coéquipiers ont déjà durablement impressionné l’attaquant expérimenté.
« Beaucoup de joueurs. Pisilli est très jeune, et j’ai tout de suite vu sa qualité », a conclu Malen lorsqu’on lui a demandé qui l’avait le plus surpris. « Manu Kone est fantastique. J’en connaissais déjà certains aux Pays-Bas. Marten De Roon, par exemple. »
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