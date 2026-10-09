« Je ne me sentais pas important » : Donyell Malen se confie sur son départ d’Aston Villa et encense l’entraîneur de la Roma Gian Piero Gasperini

Malen s’épanouit depuis qu’il a troqué la Premier League pour la Serie A, mais l’attaquant est désormais revenu sur la période difficile qui a précédé son arrivée à la Roma. L’international néerlandais a d’abord rejoint le Stadio Olimpico sous la forme d’un prêt en janvier dernier, mais son impact immédiat a convaincu les dirigeants giallorossi d’activer un transfert définitif pour 25 millions d’euros à la fin de la saison. Sa forme prolifique l’a propulsé en tête du classement des buteurs de Serie A, avec six buts inscrits lors des cinq premières journées de l’exercice en cours.

Interrogé sur le fait de savoir si son départ relevait d’un choix personnel ou d’une décision prise par Unai Emery, l’avant-centre a fait preuve d’une grande franchise au sujet de ses motivations à l’idée de repartir de zéro dans la capitale italienne. « C’était ma décision », a répondu Malen lors d’un entretien avec Corriere dello Sport, comme relayé par Football Italia.

« Je voulais jouer et faire partie d’une équipe où je pouvais être sur le terrain chaque week-end et jouer un rôle important. À ce moment-là, je ne me sentais pas important, donc je pense avoir fait le meilleur choix. Aujourd’hui, je sens que je suis au bon endroit avec les bonnes personnes. L’entraîneur et mes coéquipiers me témoignent beaucoup de confiance, et ensemble, tout cela m’aide à devenir le joueur que je rêvais d’être. »