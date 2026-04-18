Coventry City était fin prêt à tourner la page d’une longue période de galère. Alors que « Super Frank » Lampard exultait à Blackburn avec joueurs et supporters, un montage vidéo soigné circulait déjà sur les réseaux sociaux. Sur d’anciens téléviseurs à tube cathodique, posés près de voitures de sport poussiéreuses, défilent les images de la relégation en larmes de la Premier League anglaise en 2001, accompagnées de la promesse d’alors : « We’ll be back. » Le montage se conclut par un définitif « We are back ! » : vingt-cinq années de souffrance effacées d’un seul coup.
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« Je ne m’en rendais pas compte » : un Frank Lampard très ému analyse la promotion en Premier League de Coventry City
Visiblement ému, Lampard a comparé cette accession à ses triomphes avec le Chelsea FC.
« C’est sans aucun doute au même niveau », a déclaré le technicien de 47 ans à SkySports. « J’ai eu la chance d’évoluer dans de superbes équipes à Chelsea. Gagner la Ligue des champions et le championnat était tout simplement incroyable. »
Et Lampard d’ajouter : « Réussir cela avec ce club, au vu des circonstances, est un véritable exploit. Je ne souhaite surtout pas minimiser le mérite des joueurs. Ils ont élevé leur niveau de jeu grâce à un travail acharné, et je suis très fier d’être leur entraîneur. »
- Getty Images Sport
Doug King remet Coventry City sur le devant de la scène
La vie n'est pas de tout repos à Coventry, ville industrielle parfois morose, martyre des bombardements allemands pendant la Seconde Guerre mondiale et, plus récemment, du déclin économique. Sa fierté s'est effondrée : Coventry City, club ayant longtemps fréquenté l'élite, vainqueur de la FA Cup 1987 et membre fondateur de la Premier League en 1992.
Relégué en quatrième division en 2017, le club a mis huit ans pour retrouver l’élite, une remontée d’autant plus notable que la concurrence est féroce et ultra-capitaliste. Ce retour n’est pas un miracle : à Coventry aussi, l’argent circule.
Cette renaissance est étroitement liée à Doug King. L’homme d’affaires fortuné a pris les rênes du club en 2023, rétablissant une certaine stabilité après les années tumultueuses sous l’ère Sisu Capital Limited. Reste que ses choix de management, comme le départ de l’entraîneur Mark Robins – artisan de deux promotions –, ont suscité de vives critiques.
Au-delà des couleurs : une surprenante similitude avec ManCity
King a toutefois préféré aligner Lampard à la place de Robins, et le joueur aux 106 sélections, qui n’avait pas vraiment brillé lors de ses précédents passages sur les bancs de Derby, Chelsea et Everton, s’est parfaitement fondu dans le collectif de Coventry. Lors de sa première saison, Lampard avait frôlé la montée ; cette fois, il a tout simplement survolé le championnat.
« GOING UP ! » s’affichait samedi matin en lettres géantes à la une du Coventry Telegraph, accompagné de la mention : « Les Super-Sky-Blues sont là où ils doivent être. » Là, en première division, où ont autrefois brillé des légendes du club telles que le gardien recordman Steve Ogrizovic, « Mr. Magic » Tommy Hutchinson ou l’attaquant Dion Dublin.
En Premier League, Coventry devra bien sûr repartir de zéro. Si l’effectif, qui compte dans ses rangs l’ancien joueur de Schalke Haji Wright (16 buts cette saison) et le meneur de jeu danois Victor Torp, est solide, le fossé entre la deuxième et la première division en Angleterre est énorme et le maintien demeure un obstacle de taille pour un promu.
Un précédent existe, lui aussi en bleu ciel : Manchester City, relégué en même temps que Coventry en 2001, a depuis largement renversé la vapeur.
Championnat 2025/26 : le peloton de tête aborde la dernière ligne droite
Classement au 18 avril 2026, 12 h
Classement
Matchs
Équipe
Buts
Points
1
43
Coventry City
85:43
86
2
41
Ipswich Town
71:42
75
3
42
FC Millwall
56:47
73
4
42
Southampton FC
73:50
72
5
42
FC Middlesbrough
62:42
72
6
42
Hull City
64:60
68