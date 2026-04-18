Goal.com
En direct
Blackburn Rovers v Coventry City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport
SID

Traduit par

« Je ne m’en rendais pas compte » : un Frank Lampard très ému analyse la promotion en Premier League de Coventry City

Coventry
Championship
Blackburn vs Coventry
Blackburn

Frank Lampard a mené Coventry City, club fondateur de la Premier League, vers un retour sur la scène élite et confie sa profonde émotion. Le club aux racines historiques avait connu une chute spectaculaire.

Coventry City était fin prêt à tourner la page d’une longue période de galère. Alors que « Super Frank » Lampard exultait à Blackburn avec joueurs et supporters, un montage vidéo soigné circulait déjà sur les réseaux sociaux. Sur d’anciens téléviseurs à tube cathodique, posés près de voitures de sport poussiéreuses, défilent les images de la relégation en larmes de la Premier League anglaise en 2001, accompagnées de la promesse d’alors : « We’ll be back. » Le montage se conclut par un définitif « We are back ! » : vingt-cinq années de souffrance effacées d’un seul coup.

  • Visiblement ému, Lampard a comparé cette accession à ses triomphes avec le Chelsea FC.

    « C’est sans aucun doute au même niveau », a déclaré le technicien de 47 ans à SkySports. « J’ai eu la chance d’évoluer dans de superbes équipes à Chelsea. Gagner la Ligue des champions et le championnat était tout simplement incroyable. »

    Et Lampard d’ajouter : « Réussir cela avec ce club, au vu des circonstances, est un véritable exploit. Je ne souhaite surtout pas minimiser le mérite des joueurs. Ils ont élevé leur niveau de jeu grâce à un travail acharné, et je suis très fier d’être leur entraîneur. »

    • Publicité
  • Blackburn Rovers v Coventry City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Doug King remet Coventry City sur le devant de la scène

    La vie n'est pas de tout repos à Coventry, ville industrielle parfois morose, martyre des bombardements allemands pendant la Seconde Guerre mondiale et, plus récemment, du déclin économique. Sa fierté s'est effondrée : Coventry City, club ayant longtemps fréquenté l'élite, vainqueur de la FA Cup 1987 et membre fondateur de la Premier League en 1992.

    Relégué en quatrième division en 2017, le club a mis huit ans pour retrouver l’élite, une remontée d’autant plus notable que la concurrence est féroce et ultra-capitaliste. Ce retour n’est pas un miracle : à Coventry aussi, l’argent circule.

    Cette renaissance est étroitement liée à Doug King. L’homme d’affaires fortuné a pris les rênes du club en 2023, rétablissant une certaine stabilité après les années tumultueuses sous l’ère Sisu Capital Limited. Reste que ses choix de management, comme le départ de l’entraîneur Mark Robins – artisan de deux promotions –, ont suscité de vives critiques.

  • Au-delà des couleurs : une surprenante similitude avec ManCity

    King a toutefois préféré aligner Lampard à la place de Robins, et le joueur aux 106 sélections, qui n’avait pas vraiment brillé lors de ses précédents passages sur les bancs de Derby, Chelsea et Everton, s’est parfaitement fondu dans le collectif de Coventry. Lors de sa première saison, Lampard avait frôlé la montée ; cette fois, il a tout simplement survolé le championnat.

    « GOING UP ! » s’affichait samedi matin en lettres géantes à la une du Coventry Telegraph, accompagné de la mention : « Les Super-Sky-Blues sont là où ils doivent être. » Là, en première division, où ont autrefois brillé des légendes du club telles que le gardien recordman Steve Ogrizovic, « Mr. Magic » Tommy Hutchinson ou l’attaquant Dion Dublin.

    En Premier League, Coventry devra bien sûr repartir de zéro. Si l’effectif, qui compte dans ses rangs l’ancien joueur de Schalke Haji Wright (16 buts cette saison) et le meneur de jeu danois Victor Torp, est solide, le fossé entre la deuxième et la première division en Angleterre est énorme et le maintien demeure un obstacle de taille pour un promu.

    Un précédent existe, lui aussi en bleu ciel : Manchester City, relégué en même temps que Coventry en 2001, a depuis largement renversé la vapeur.

  • Championnat 2025/26 : le peloton de tête aborde la dernière ligne droite

    Classement au 18 avril 2026, 12 h

    Classement

    Matchs

    Équipe

    Buts

    Points

    1

    43

    Coventry City

    85:43

    86

    2

    41

    Ipswich Town

    71:42

    75

    3

    42

    FC Millwall

    56:47

    73

    4

    42

    Southampton FC

    73:50

    72

    5

    42

    FC Middlesbrough

    62:42

    72

    6

    42

    Hull City

    64:60

    68


Championship
Coventry crest
Coventry
COV
Portsmouth crest
Portsmouth
POR
Championship
Sheffield United crest
Sheffield United
SHU
Blackburn crest
Blackburn
BLB