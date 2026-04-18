Visiblement ému, Lampard a comparé cette accession à ses triomphes avec le Chelsea FC.

« C’est sans aucun doute au même niveau », a déclaré le technicien de 47 ans à SkySports. « J’ai eu la chance d’évoluer dans de superbes équipes à Chelsea. Gagner la Ligue des champions et le championnat était tout simplement incroyable. »

Et Lampard d’ajouter : « Réussir cela avec ce club, au vu des circonstances, est un véritable exploit. Je ne souhaite surtout pas minimiser le mérite des joueurs. Ils ont élevé leur niveau de jeu grâce à un travail acharné, et je suis très fier d’être leur entraîneur. »