« Je ne m'avancerai pas là-dessus pour l'instant » - Don Garber n'exclut pas l'instauration d'un système de promotion-relégation en MLS et se dit confiant quant à la capacité de la ligue à attirer des stars après la Coupe du monde 2026

Garber a reconnu que la ligue avait complètement changé depuis qu'il en avait pris la tête en 1999. Interrogé sur l'attrait mondial de la MLS lors d'une apparition dans l'émission « The Late Run », le dirigeant a affirmé que le paysage du football américain avait radicalement changé – et s'est montré confiant quant à la capacité de la ligue à attirer davantage de grands noms à l'avenir :

« À l'époque, il était difficile de faire venir les grands noms ici. Aujourd'hui, ce n'est plus si difficile. Honnêtement, je pense que ce sont eux qui nous appellent », a déclaré Garber.

Garber a mis en avant le recrutement réussi de Lionel Messi par l’Inter Miami comme preuve de leur succès :

« Vous avez tous lu les actualités concernant Barcelone. Vous avez lu celles sur les Saoudiens. C'est nous qui avons gagné. Je veux dire, nous l'avons convaincu de venir, et ce n'est pas comme s'il n'était pas ici en train de remporter des trophées. Il se donne à fond. Je pense donc qu'il n'y a aucune limite quant à qui cela pourrait être », a déclaré Garber.









Il a également répondu aux critiques concernant la signature de Messi par Miami. Beaucoup ont souligné que la ligue n’avait pas suffisamment tiré parti de l’acquisition de Messi d’un point de vue marketing. Garber a balayé cette idée :

« Leo a tellement fait pour nous. Je vais le laisser – et je vais être critiqué pour ça – faire son truc sans qu’il se sente obligé de s’occuper des médias. Même s’il a été formidable avec nous. Il tourne des publicités, il tourne des vidéos promotionnelles. Ce n’est pas donné à tout le monde, mais ceux qui le font pour nous lors de nos événements médiatiques et marketing, et qui apparaissent dans nos publicités, je suis heureux pour eux et je leur en suis reconnaissant », a déclaré Garber.