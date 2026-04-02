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« Je ne m'avancerai pas là-dessus pour l'instant » - Don Garber n'exclut pas l'instauration d'un système de promotion-relégation en MLS et se dit confiant quant à la capacité de la ligue à attirer des stars après la Coupe du monde 2026
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S'assurer la participation de grands noms
Garber a reconnu que la ligue avait complètement changé depuis qu'il en avait pris la tête en 1999. Interrogé sur l'attrait mondial de la MLS lors d'une apparition dans l'émission « The Late Run », le dirigeant a affirmé que le paysage du football américain avait radicalement changé – et s'est montré confiant quant à la capacité de la ligue à attirer davantage de grands noms à l'avenir :
« À l'époque, il était difficile de faire venir les grands noms ici. Aujourd'hui, ce n'est plus si difficile. Honnêtement, je pense que ce sont eux qui nous appellent », a déclaré Garber.
Garber a mis en avant le recrutement réussi de Lionel Messi par l’Inter Miami comme preuve de leur succès :
« Vous avez tous lu les actualités concernant Barcelone. Vous avez lu celles sur les Saoudiens. C'est nous qui avons gagné. Je veux dire, nous l'avons convaincu de venir, et ce n'est pas comme s'il n'était pas ici en train de remporter des trophées. Il se donne à fond. Je pense donc qu'il n'y a aucune limite quant à qui cela pourrait être », a déclaré Garber.
Il a également répondu aux critiques concernant la signature de Messi par Miami. Beaucoup ont souligné que la ligue n’avait pas suffisamment tiré parti de l’acquisition de Messi d’un point de vue marketing. Garber a balayé cette idée :
« Leo a tellement fait pour nous. Je vais le laisser – et je vais être critiqué pour ça – faire son truc sans qu’il se sente obligé de s’occuper des médias. Même s’il a été formidable avec nous. Il tourne des publicités, il tourne des vidéos promotionnelles. Ce n’est pas donné à tout le monde, mais ceux qui le font pour nous lors de nos événements médiatiques et marketing, et qui apparaissent dans nos publicités, je suis heureux pour eux et je leur en suis reconnaissant », a déclaré Garber.
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Un appel qui perdure
Garber a également révélé qu'il réfléchissait à l'avenir de la ligue. Bien que Messi ait signé à Miami une prolongation de contrat à long terme qui pourrait le retenir aux États-Unis jusqu'en 2028, le commissaire a déjà d'autres grands noms en tête.
« J'aimerais beaucoup voir quelqu'un capable d'amener notre ligue au même niveau que Messi nous y a menés, et de la faire progresser encore davantage. Est-ce Vini ? Je ne sais pas. Je veux dire, est-ce Mbappé ? », s'est-il interrogé.
Il a toutefois admis que Christian Pulisic serait un atout considérable pour la MLS.
« Pulisic changerait la donne pour notre ligue », a-t-il déclaré.
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Ne pas savoir gérer Freddy Adu
Garber a toutefois reconnu que la ligue n'avait pas su gérer le cas de Freddy Adu. Le jeune footballeur s'est retrouvé propulsé sous les feux de la rampe à l'âge de 14 ans, avant de voir sa carrière s'essouffler après avoir échoué à s'imposer au sein de trois clubs différents de la MLS :
« Nous n'avons pas bien géré le cas de Freddy. Il n'était pas prêt. La ligue n'était pas prête », a déclaré Garber. « Nous avions besoin de quelque chose. Nous avions un joueur qui participait à la Coupe du monde junior et qui avait des contrats de sponsoring. C'était un enfant, et nous l'avons poussé, l'équipe l'a poussé, et je ne suis pas sûr que ce fût la meilleure chose à faire pour Freddy. »
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Questions relatives à la promotion et à la relégation
Garber a également été interrogé sur la possibilité d'introduire un système de promotion et de relégation en MLS. Il avait admis en décembre 2025 qu'il ne pouvait pas l'exclure. Et il a réitéré cette idée lors de l'interview :
« Avant, je disais : “Jamais, jamais, jamais”, mais je ne dirai plus ça aujourd’hui. Je ne sais pas à quoi ressemblera la ligue », a déclaré Garber.
Il a émis des hypothèses sur ce à quoi pourrait ressembler un tel format, soulignant qu’une nouvelle expansion de la ligue pourrait les obliger à envisager certaines options :
« Peut-être qu'avec 32 équipes, il faudra deux divisions et un système de promotion-relégation. Peut-être qu'on fusionnera avec une autre ligue », a-t-il déclaré.