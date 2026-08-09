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« Je ne m’attendais pas à ce que Mourinho soit comme ça » : Federico Valverde se confie sur la vie sous les ordres du nouvel entraîneur du Real Madrid
Les premières impressions surprenantes de Mourinho
Le Real Madrid a maintenu son impressionnante dynamique pendant sa tournée de présaison, portant sa série d’invincibilité à quatre matches après une victoire 2-1 arrachée face à Ferencvaros à Budapest. Si la rencontre a surtout servi d’exercice de remise en forme, elle a aussi mis en lumière l’influence grandissante de Mourinho, de retour à Santiago Bernabeu pour un deuxième passage sur le banc.
Valverde a parlé franchement de l’atmosphère au sein du vestiaire depuis l’arrivée de Mourinho, soulignant que la réputation du manager, réputé difficile, est compensée par un côté personnel assez surprenant. Le milieu de terrain a révélé avoir été impressionné par la manière dont le technicien expérimenté s’est réintégré à la culture du club. « Je ne m’attendais pas à ce que Mourinho soit comme ça, durant les quelques jours passés avec lui. Très accessible. Au final, c’est quelqu’un qui est là avec sa personnalité », a déclaré Valverde.
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« Parfois, il est dur »
Le retour de Mourinho n’a pas été sans difficultés, alors qu’il doit gérer une préparation estivale lors de laquelle il lui faut trouver l’équilibre entre la mise en place tactique et des niveaux de forme physique variables. Le changement tactique sous Mourinho est lui aussi encore en cours. L’équipe travaille actuellement sur une structure défensive plus rigide tout en conservant le flair traditionnellement attendu à Bernabeu.
Valverde a souligné que la phase actuelle de la préparation estivale est cruciale pour ancrer ces « idées » avant que l’effectif au complet ne soit de nouveau réuni. « Parfois, il est dur, mais je pense que c’est comme ça qu’on peut progresser. J’aime la façon dont il nous traite, la façon dont il me traite », a-t-il déclaré.
« Nous essayons de faire ce que le coach veut, de mettre ses idées en pratique. Il nous manque beaucoup de joueurs, mais nous progressons petit à petit. »
L’arrivée du « magique » Bernardo Silva
Si le changement d’entraîneur a dominé les gros titres, l’arrivée de Bernardo Silva en provenance de Manchester City a également apporté un nouvel enthousiasme dans les rangs madrilènes. Le meneur de jeu portugais a fait ses débuts contre Ferencvaros, et Valverde n’a pas tardé à saluer l’impact que son nouveau coéquipier a déjà eu sur l’effectif.
« Bernardo est un joueur magique, et très drôle et divertissant. Spectaculaire. Honnêtement, je profite vraiment de lui. C’est un joueur magique au quotidien. C’est vraiment une personne spectaculaire, excellente, qui s’est très bien intégrée à toute l’équipe. C’est un joueur fantastique que j’ai toujours admiré, à la fois comme adversaire et comme joueur. L’avoir avec nous aujourd’hui est une grande joie », a-t-il ajouté.
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Le poids du brassard
Endosser le rôle de premier capitaine est un moment marquant pour Valverde, lui qui est depuis longtemps considéré comme l’héritier spirituel des milieux de terrain légendaires du club. L’Uruguayen a passé des années à assimiler les valeurs du Real Madrid, et il se sent bien préparé à diriger le groupe durant cette période de transition.
« Oui, évidemment. Cela fait des années que j’agis un peu comme un troisième ou un deuxième capitaine. Et bon, c’est un rôle que j’aime, un rôle qui me remplit de beaucoup d’honneur et de fierté. J’ai beaucoup appris, et j’essaie de donner la meilleure image de moi dans le vestiaire et sur le terrain, pour que tous mes coéquipiers se sentent à l’aise », a-t-il expliqué.
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