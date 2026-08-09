« Je ne m’attendais pas à ce que Mourinho soit comme ça » : Federico Valverde se confie sur la vie sous les ordres du nouvel entraîneur du Real Madrid

Le Real Madrid a maintenu son impressionnante dynamique pendant sa tournée de présaison, portant sa série d’invincibilité à quatre matches après une victoire 2-1 arrachée face à Ferencvaros à Budapest. Si la rencontre a surtout servi d’exercice de remise en forme, elle a aussi mis en lumière l’influence grandissante de Mourinho, de retour à Santiago Bernabeu pour un deuxième passage sur le banc.

Valverde a parlé franchement de l’atmosphère au sein du vestiaire depuis l’arrivée de Mourinho, soulignant que la réputation du manager, réputé difficile, est compensée par un côté personnel assez surprenant. Le milieu de terrain a révélé avoir été impressionné par la manière dont le technicien expérimenté s’est réintégré à la culture du club. « Je ne m’attendais pas à ce que Mourinho soit comme ça, durant les quelques jours passés avec lui. Très accessible. Au final, c’est quelqu’un qui est là avec sa personnalité », a déclaré Valverde.