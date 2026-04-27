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« Je ne les vois pas passer l’Atlético de Madrid », assure Gary Neville, estimant qu’Arsenal a plus de chances de remporter la Premier League que la Ligue des champions
La participation des Gunners en Ligue des champions est incertaine.
Arsenal mène actuellement une double offensive sur les trophées, en tête de la course au titre de Premier League tout en se préparant pour une demi-finale de Ligue des champions au sommet contre l'Atlético de Madrid. Cependant, Neville n'est pas convaincu que le club du nord de Londres ait l'expérience nécessaire pour aller jusqu'au bout en Europe cette saison.
« Beaucoup de ces joueurs ne savent pas comment remporter une Ligue des champions, mais ils sont si près du titre en championnat qu'ils feront tout pour ne pas échouer là-dessus », a déclaré Neville dans le podcast « The Gary Neville Podcast ». « Je pense que Mikel Arteta doit se donner à fond pour chaque match et ne pas en privilégier un par rapport aux autres, mais il sait que la Premier League est, pour l'instant, plus facile à remporter que la Ligue des champions. »
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L'écueil Atlético de Madrid
Les Gunners se rendront en Espagne mercredi pour le match aller de leur demi-finale, mais Neville estime que leur parcours européen s’achèvera face aux hommes de Diego Simeone. Bien qu’Arsenal soit encore invaincu dans la compétition, le commentateur considère que la spécificité des épreuves à élimination directe et le haut niveau des équipes encore en lice finiront par avoir raison de l’équipe d’Arteta. Dans l’autre demi-finale, le Bayern Munich affrontera le Paris Saint-Germain, tenant du titre.
« Je pense qu’il y a de meilleures équipes qu’eux en Ligue des champions et c’est une compétition à élimination directe », a expliqué Neville. « Il leur reste trois matchs à disputer et seulement quatre en championnat, on pourrait donc penser qu’il est facile de remporter les deux, mais je ne les vois pas passer l’Atlético de Madrid et les autres équipes en demi-finale, même si je pense qu’ils ont une chance en championnat. »
Problèmes de fluidité dans le jeu offensif
Si Arsenal a repris la tête de la Premier League samedi grâce à une victoire 1-0 contre Newcastle, sur un superbe but d'Eberechi Eze, sa prestation a suscité des inquiétudes. Les Gunners étaient loin d'être au meilleur de leur forme en attaque, n'enregistrant que quatre tirs cadrés et un xG dérisoire de 0,64, ce qui laisse penser que la pression de la course au titre pèse peut-être sur les joueurs.
« Beaucoup de choses qu'ils ont faites dans ce match n'étaient pas géniales d'un point de vue tactique », a noté Neville. « Ils sont très bons défensivement et ils travaillent vraiment dur. Ils sprintent comme des fous pour retrouver leur organisation, ils défendent très bien et ils sont compacts. Ils sont tellement bien organisés et cela mérite beaucoup de respect, c'est quelque chose dont on peut être vraiment fier et qui peut vous faire remporter un titre. »
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Un manque de liberté en attaque
Tout en saluant la solidité de leur défense, Neville a exhorté les Gunners à se montrer plus incisifs dans le dernier tiers s’ils veulent tenir tête à Manchester City. Arsenal compte actuellement trois points d’avance sur l’équipe de Pep Guardiola, mais City dispose d’un match en retard crucial qui pourrait faire basculer la dynamique en faveur de l’Etihad Stadium.
« Il leur faut cette expression, cette liberté qui leur permet de jouer vers l’avant, de courir vers l’avant et d’agir avec un peu plus d’assurance dans leur jeu offensif, et cela n’a pas du tout été le cas aujourd’hui », a ajouté Neville à propos de la victoire contre Newcastle. « Je ne vois pas toujours l’idée et ils ne sont pas assez positifs. »