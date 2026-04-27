Arsenal mène actuellement une double offensive sur les trophées, en tête de la course au titre de Premier League tout en se préparant pour une demi-finale de Ligue des champions au sommet contre l'Atlético de Madrid. Cependant, Neville n'est pas convaincu que le club du nord de Londres ait l'expérience nécessaire pour aller jusqu'au bout en Europe cette saison.

« Beaucoup de ces joueurs ne savent pas comment remporter une Ligue des champions, mais ils sont si près du titre en championnat qu'ils feront tout pour ne pas échouer là-dessus », a déclaré Neville dans le podcast « The Gary Neville Podcast ». « Je pense que Mikel Arteta doit se donner à fond pour chaque match et ne pas en privilégier un par rapport aux autres, mais il sait que la Premier League est, pour l'instant, plus facile à remporter que la Ligue des champions. »