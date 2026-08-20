Au-delà des inquiétudes au milieu de terrain, Keane a souligné des fragilités persistantes dans toute la ligne défensive de United comme le principal obstacle empêchant une course au titre.

« Le problème, c’est derrière, les latéraux et les deux défenseurs centraux restent un gros souci, a ajouté Keane. Mais sur le papier, ils [les milieux de terrain] ressortent comme de très bons joueurs. Mais y a-t-il là un milieu capable de gagner le championnat ? Probablement pas. Non, je ne le vois pas. »

En évaluant l’arrivée de Tielemans pour 35 M£, Keane a salué le club pour avoir évité des salaires énormes comme lors des précédents dossiers Casemiro, mais a décrit le Belge comme une option limitée.

« Tielemans est une valeur sûre pour United, a déclaré Keane. Au cours des dernières années, Casemiro en est un bon exemple, des joueurs sont arrivés pour des sommes énormes, avec de gros salaires. Tielemans connaît la Premier League, est un bon international, et après être allé à Old Trafford avec Vila et y avoir connu du succès, il sera à l’aise avec l’attente. Mais va-t-il amener United tout en haut ? Non. »