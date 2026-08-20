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« Je ne le vois pas » : Roy Keane enterre brutalement les chances de titre de Manchester United malgré un énorme transfert
Keane doute des références de Manchester United dans la course au titre
Keane a insisté sur le fait que les grands mouvements de renforcement de l’effectif de United cet été ne suffiraient pas à en faire un prétendant au titre en Premier League. La cellule de recrutement de Manchester United s’est fortement concentrée sur le renforcement de son milieu de terrain axial après le départ de Casemiro et la blessure au genou de longue durée de Manuel Ugarte.
United a déjà recruté Santos en provenance de Chelsea pour 48 millions de livres sterling et levé la clause libératoire de 35 millions de livres sterling de Tielemans à Aston Villa, tout en se rapprochant activement d’un transfert de 65 millions de livres sterling pour la star de Brighton Carlos Baleba.
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L’ancien capitaine remet en question la qualité du milieu de terrain
S’exprimant dans Stick to Football, Keane a remis en question le fait de savoir si les nouvelles recrues apportent à Manchester United suffisamment de qualité pour viser les plus grands honneurs aux côtés de Kobbie Mainoo, qui avait impressionné sous les ordres de Carrick la saison dernière. L’ancien capitaine légendaire a reconnu que Manchester United dispose désormais d’une bonne profondeur au milieu de terrain, mais a insisté sur le fait que l’effectif reste trop juste pour le trophée ultime.
Interrogé sur le fait de savoir si l’éventuelle arrivée de Baleba laisserait Manchester United avec un bon milieu de terrain, Keane a déclaré : « Je pense que c’est une bonne façon de le dire, un bon milieu de terrain. Mais si vous parlez de gagner le championnat, je pense que c’est insuffisant. Les gros problèmes de Manchester United vont toujours se situer en défense. Ce milieu de terrain et ce secteur offensif, il y a une grande menace de buts à Manchester United, ils ont été très bons l’année dernière avec ça, surtout quand Carrick a pris les commandes, ils représentaient une vraie menace devant le but. »
Les lacunes défensives et le verdict sur Tielemans
Au-delà des inquiétudes au milieu de terrain, Keane a souligné des fragilités persistantes dans toute la ligne défensive de United comme le principal obstacle empêchant une course au titre.
« Le problème, c’est derrière, les latéraux et les deux défenseurs centraux restent un gros souci, a ajouté Keane. Mais sur le papier, ils [les milieux de terrain] ressortent comme de très bons joueurs. Mais y a-t-il là un milieu capable de gagner le championnat ? Probablement pas. Non, je ne le vois pas. »
En évaluant l’arrivée de Tielemans pour 35 M£, Keane a salué le club pour avoir évité des salaires énormes comme lors des précédents dossiers Casemiro, mais a décrit le Belge comme une option limitée.
« Tielemans est une valeur sûre pour United, a déclaré Keane. Au cours des dernières années, Casemiro en est un bon exemple, des joueurs sont arrivés pour des sommes énormes, avec de gros salaires. Tielemans connaît la Premier League, est un bon international, et après être allé à Old Trafford avec Vila et y avoir connu du succès, il sera à l’aise avec l’attente. Mais va-t-il amener United tout en haut ? Non. »
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Carrick vise à boucler un transfert cet été
United avait auparavant investi près de 200 millions de livres sterling pour renforcer son attaque l’été dernier avec Bryan Mbeumo, Matheus Cunha et Benjamin Sesko, qui a montré de belles promesses sous les ordres de Carrick. Finaliser l’acquisition de Baleba pour 65 millions de livres sterling, que United avait déjà tenté de recruter il y a un an, reste l’étape prioritaire du mercato pour la direction d’Old Trafford. Carrick doit désormais intégrer ses nouvelles recrues au milieu de terrain et régler les problèmes défensifs si United veut donner tort à Keane et se lancer dans une véritable course au titre.
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