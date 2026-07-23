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« Je ne laisserai pas cette affaire être balayée sous le tapis » : la Norvège dépose une plainte officielle concernant le rôle de Donald Trump dans la polémique autour du carton rouge infligé à Folarin Balogun lors de la Coupe du monde
La NFF dépose une plainte officielle
La Fédération nigériane de football (NFF) s’apprête à déposer une plainte officielle auprès de la FIFA. Elle réagit ainsi à l’annulation controversée du carton rouge infligé à Balogun lors des seizièmes de finale de la Coupe du monde, annulation obtenue après l’intervention du président américain Donald Trump. Cette décision a été prise unilatéralement par le président de la commission disciplinaire de la FIFA, Mohammad al-Kamali, sans consulter les 17 autres membres de la commission, à la suite d’un appel téléphonique de M. Trump au président de la FIFA, Gianni Infantino.
La présidente de la NFF, Mme Klaveness, a fermement condamné cette violation du règlement et a insisté sur le fait que cette affaire ne serait pas ignorée. Selon le journal *Dagbladet*, elle a déclaré : « Je ne laisserai pas cette affaire être balayée sous le tapis. »
- AFP
Klaveness critique la procédure de la FIFA
Mme Klaveness estime que l’ingérence politique ayant conduit à l’annulation de la suspension de Balogun a porté atteinte à l’intégrité et aux principes fondamentaux du football mondial. Elle a appelé les dirigeants de la FIFA à une transparence totale et a insisté pour que cette affaire soit officiellement examinée lors d’une prochaine réunion du conseil d’administration : « Quand on contourne une règle de cette manière, on met tout le football en danger. Le fait que des règles fondamentales soient compromises constitue une préoccupation majeure pour le football. »
Elle a ajouté : « Nous savons que cette décision a été influencée par des facteurs externes et qu’elle n’a pas suivi la procédure appropriée. Cette affaire est si grave et préoccupante que j’espère qu’elle encouragera les gens à se manifester et à s’exprimer sans crainte. Je soulèverai cette question lors d’une réunion du conseil d’administration et j’en discuterai avec mes collègues. »
La Fédération américaine de football réagit à la polémique
De son côté, le PDG de la Fédération américaine de football, J.T. Batson, a défendu l’intervention de la Maison Blanche visant à faire lever la suspension de Balogun avant la rencontre face à la Belgique : « Le président est libre de faire ce qu’il souhaite. »
Cependant, Balogun lui-même a reconnu que cette décision controversée avait suscité l’inquiétude au sein de l’équipe américaine avant la rencontre, précisant : « Ma première réaction a été de me réjouir de faire mon retour dans l’équipe, mais quand j’ai commencé à y réfléchir, j’ai compris que cela allait susciter beaucoup de polémiques, et je pouvais presque percevoir une certaine nervosité chez mes coéquipiers, car c’est une situation tout à fait unique. »
L’attaquant a par ailleurs reconnu que l’intense couverture médiatique et la pression extérieure avaient été difficiles à ignorer pour le groupe : « À mesure que le match approchait, j’ai essayé de me concentrer du mieux que je pouvais, mais c’était difficile. Il y avait beaucoup de bruit extérieur, et c’est difficile à éviter. »
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La FIFA fait l'objet d'une enquête éthique
La FIFA affirme que sa Commission d'éthique indépendante mènera une enquête sur les circonstances entourant la levée de la suspension, alors que la pression s'intensifie de la part des fédérations membres, notamment la Norvège et la Belgique.
Au-delà de la saga disciplinaire de Balogun, les discussions de la FIFA concernant l’élargissement de la Coupe du monde à 64 équipes semblent appelées à aggraver les tensions avec la NFF. Les observateurs attendent désormais de voir si l’enquête éthique permettra de restaurer la crédibilité de la gouvernance de la FIFA.
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