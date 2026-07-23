« Je ne laisserai pas cette affaire être balayée sous le tapis » : la Norvège dépose une plainte officielle concernant le rôle de Donald Trump dans la polémique autour du carton rouge infligé à Folarin Balogun lors de la Coupe du monde

La Fédération nigériane de football (NFF) s’apprête à déposer une plainte officielle auprès de la FIFA. Elle réagit ainsi à l’annulation controversée du carton rouge infligé à Balogun lors des seizièmes de finale de la Coupe du monde, annulation obtenue après l’intervention du président américain Donald Trump. Cette décision a été prise unilatéralement par le président de la commission disciplinaire de la FIFA, Mohammad al-Kamali, sans consulter les 17 autres membres de la commission, à la suite d’un appel téléphonique de M. Trump au président de la FIFA, Gianni Infantino.

La présidente de la NFF, Mme Klaveness, a fermement condamné cette violation du règlement et a insisté sur le fait que cette affaire ne serait pas ignorée. Selon le journal *Dagbladet*, elle a déclaré : « Je ne laisserai pas cette affaire être balayée sous le tapis. »