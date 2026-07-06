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« Je ne l’ai pas vraiment ressenti » : Declan Rice balaye d’un revers de main les inquiétudes liées à l’altitude après avoir aidé l’Angleterre à réaliser sa « meilleure performance à l’extérieur » au stade Azteca au Mexique et à se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du monde face à la Norvège
Les « Three Lions » s'imposent à l'Azteca
L'Angleterre a décroché ce que beaucoup qualifient de plus beau résultat de son histoire à l'extérieur, réduisant au silence plus de 80 000 supporters passionnés à l'Estadio Azteca. Malgré une ambiance intimidante et le défi physique que représente le fait de jouer à près de 2 200 mètres d'altitude, les hommes de Thomas Tuchel ont fait preuve d'une incroyable détermination pour repousser la remontée acharnée du Mexique. Deux buts de Jude Bellingham, inscrits en seulement 98 secondes, ont immédiatement donné le ton d’une soirée riche en rebondissements dans la capitale mexicaine.
Malgré l’infériorité numérique une bonne partie de la seconde période, le bloc défensif anglais a tenu bon pour préserver l’avantage. Rice s’est notamment illustré par son travail défensif et ses courses, malgré des conditions redoutées par les Européens.
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Rice minimise l'effet de l'altitude
Le milieu d’Arsenal a qualifié cette rencontre de « point culminant » de sa carrière internationale, balayant d’un revers les craintes liées à l’altitude de Mexico et à son impact sur les performances des « Three Lions ».
« Je pense que c’est sans doute le meilleur résultat de l’Angleterre auquel j’ai assisté, et probablement le meilleur match à l’extérieur que j’ai jamais disputé sous le maillot anglais. [C’était] tout ce à quoi je m’attendais, et ce fut tout simplement une soirée incroyable. J’ai été surpris, l’altitude n’était pas si… On en a tellement parlé, et pour être honnête, hier à l’entraînement, je l’ai un peu ressentie, mais aujourd’hui, je ne l’ai pas vraiment ressentie », a déclaré Rice à la BBC.
L'équipe est félicitée pour son jeu collectif.
Outre les contraintes climatiques, l’Angleterre devait donc briser l’impressionnante série d’invincibilité du Mexique à domicile. Il s’agissait seulement de la troisième défaite officielle du Mexique à l’Azteca, inauguré en 1966, après deux revers 2-1 lors des qualifications pour la Coupe du monde, contre le Costa Rica en 2001 et contre le Honduras en 2013. Rice a salué l’effort collectif et l’atmosphère électrique de cette rencontre à élimination directe.
« Nous connaissions la valeur de cette équipe ; je crois qu'elle n'avait pas perdu depuis 80 matchs, ou un chiffre du genre. Nous savions que ce serait difficile, mais nous étions convaincus que notre groupe, les 26 joueurs, avait les moyens de les battre. Au final, nous avons révélé une facette que beaucoup ne nous prêtaient pas », a déclaré Rice.
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Rendez-vous en quart de finale face à Haaland et la Norvège
Pour l’Angleterre, ce succès représente une forme de rédemption face aux fantômes du stade Azteca, et notamment l’épisode de la « Main de Dieu » il y a quarante ans. Récompensés par leur audace, les Three Lions s’envolent vers Miami pour un quart de finale décisif contre la Norvège. Les Scandinaves, portés par les exploits d’Erling Haaland contre le Brésil, ont également validé leur billet pour les quarts. Privés de Jarell Quansah, suspendu, les Three Lions devront reproduire la même solidité défensive et la même détermination affichées à Mexico s’ils veulent rester en course pour un premier sacre mondial depuis 1966.
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