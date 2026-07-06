L'Angleterre a décroché ce que beaucoup qualifient de plus beau résultat de son histoire à l'extérieur, réduisant au silence plus de 80 000 supporters passionnés à l'Estadio Azteca. Malgré une ambiance intimidante et le défi physique que représente le fait de jouer à près de 2 200 mètres d'altitude, les hommes de Thomas Tuchel ont fait preuve d'une incroyable détermination pour repousser la remontée acharnée du Mexique. Deux buts de Jude Bellingham, inscrits en seulement 98 secondes, ont immédiatement donné le ton d’une soirée riche en rebondissements dans la capitale mexicaine.

Malgré l’infériorité numérique une bonne partie de la seconde période, le bloc défensif anglais a tenu bon pour préserver l’avantage. Rice s’est notamment illustré par son travail défensif et ses courses, malgré des conditions redoutées par les Européens.