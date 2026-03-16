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« Je ne l'ai pas tué ! » - Antonio Rüdiger se défend face aux réactions « exagérées » suscitées par son coup de genou au visage d'une star de Getafe lors de la défaite du Real Madrid
Rudiger répond à ses détracteurs
Le défenseur central a essuyé de vives critiques pour avoir apparemment donné un coup de genou au visage de son adversaire lors de la défaite 1-0 contre Getafe le 2 mars, échappant ainsi à toute sanction de la part de l'arbitre. S'exprimant avant le match crucial de Ligue des champions opposant le Real Madrid à Manchester City, Rudiger a affirmé que, même si la scène avait mal tourné, ses intentions n'avaient jamais été malveillantes.
Rudiger a déclaré aux journalistes : « Tout le monde a vu les images et elles étaient terribles, mais si vous regardez l'action en elle-même, je ne vais pas contester, mais je ne l'ai pas tué. »
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Allégations d'exagération et d'intention
Malgré les critiques, Rudiger estime que le débat public a basculé dans l'exagération. Il a fait valoir que son style de jeu physique est souvent mal interprété par ceux qui regardent depuis les tribunes. Il a ajouté : « Je ne pense pas qu'il faille exagérer l'importance du contact. Si j'avais eu cette intention, il ne se serait pas relevé. »
L'ancien joueur de Chelsea a insisté sur le fait qu'il n'avait pas cherché à blesser son adversaire, déclarant : « Je n'ai jamais eu l'intention de lui faire mal. J'aime jouer avec intensité, mais j'ai des limites que je ne franchis pas. C'est pourquoi je pense que ces déclarations sont un peu exagérées, mais nous ne devrions pas continuer sur cette voie car tout le monde a vu ce qui s'est passé. »
Pressions extérieures et erreurs d'arbitrage
La polémique a été encore attisée par Diego Rico lui-même, qui a laissé entendre après le match qu’il aurait écopé d’une suspension de dix rencontres si les rôles avaient été inversés. Rico a affirmé que cet incident était un acte d’agression délibéré, survenu à la suite d’une altercation antérieure sur le terrain. La colère du défenseur de Getafe a trouvé un écho auprès de plusieurs personnalités des médias, qui ont qualifié ce tacle de l'un des plus brutaux jamais vus dans la division. Alors que les arbitres avaient laissé le jeu se poursuivre ce soir-là, le sentiment général dans la ligue restait que le Real Madrid avait bénéficié d'une bonne dose de chance en raison de l'absence d'intervention du VAR au Santiago Bernabéu.
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La décision finale de la CTA
Venant renforcer ces critiques, la Commission technique des arbitres (CTA) de la Liga a finalement reconnu qu'une erreur avait été commise. Lors de son émission « Review Time », la CTA a admis que ni l'arbitre sur le terrain ni la salle du VAR n'avaient correctement identifié ce qu'ils considéraient comme un comportement violent. Elle a conclu que Rudiger aurait dû recevoir un carton rouge direct pour cette action.
La CTA a déclaré : « Pour la CTA, il s'agit d'un comportement violent, puisque le joueur du Real Madrid se jette avec son genou contre un adversaire allongé au sol, sans possibilité de disputer le ballon. Comme il s'agissait d'un incident non vu par l'arbitre et constituant une erreur claire et manifeste, le VAR aurait dû recommander une révision sur l'écran afin de sanctionner le joueur d'un carton rouge direct pour comportement violent. » Malgré cet aveu, le résultat du match est maintenu et Rudiger reste disponible pour l'équipe d'Álvaro Arbeloa.
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