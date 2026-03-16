« Je ne l'ai pas tué ! » - Antonio Rüdiger se défend face aux réactions « exagérées » suscitées par son coup de genou au visage d'une star de Getafe lors de la défaite du Real Madrid

Le défenseur central a essuyé de vives critiques pour avoir apparemment donné un coup de genou au visage de son adversaire lors de la défaite 1-0 contre Getafe le 2 mars, échappant ainsi à toute sanction de la part de l'arbitre. S'exprimant avant le match crucial de Ligue des champions opposant le Real Madrid à Manchester City, Rudiger a affirmé que, même si la scène avait mal tourné, ses intentions n'avaient jamais été malveillantes.

Rudiger a déclaré aux journalistes : « Tout le monde a vu les images et elles étaient terribles, mais si vous regardez l'action en elle-même, je ne vais pas contester, mais je ne l'ai pas tué. »