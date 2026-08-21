Jan Huebner
Traduit par
« Je ne l’ai pas demandé ! » : José Mourinho révèle la vérité derrière la recrue record du Real Madrid, Yan Diomande
Mourinho remet les pendules à l’heure
Mourinho s’est exprimé sur l’arrivée de Diomande pour 140 M€, admettant qu’il n’avait pas spécifiquement demandé la dernière recrue record du club. S’exprimant auprès d’El Chiringuito, le « Special One » a expliqué son approche du marché des transferts à son retour dans la capitale espagnole, assurant qu’il n’était pas arrivé avec une liste d’exigences pour la direction.
Interrogé sur le fait de savoir s’il était la force motrice derrière cette opération, Mourinho s’est montré direct, déclarant : « Non, je n’ai demandé personne. Je suis arrivé sans exiger un seul joueur, après avoir bien observé l’effectif et en sachant exactement ce que je voulais voir se passer.
« Je savais ce qui se passait [au club] et ce qui ne se passait pas. Je voulais arriver en sachant beaucoup de choses, mais en agissant comme si je ne savais rien. Je savais ce que je voulais, mais je voulais entendre ce que le club pensait. Et nous étions totalement sur la même longueur d’onde. Nous avons toujours avancé dans cette direction ; sans que je ne demande quoi que ce soit, les choses se sont mises en place naturellement. »
- Laci Perenyi
Le profil d’un Galactique
Sans avoir explicitement demandé cette signature, Mourinho n’a pas tardé à louer les qualités que Diomande peut apporter. Le technicien portugais est célèbre pour sa discipline tactique et son appréciation des joueurs de couloir polyvalents, et il estime que le teenager correspond parfaitement à ce profil. Il a souligné la difficulté de trouver sur le marché actuel des joueurs avec un mélange aussi spécifique de vitesse, d’agressivité et de flexibilité tactique, surtout à un si jeune âge.
« Trouver un joueur de couloir [comme Diomande] qui est rapide, agressif et capable de jouer sur les deux ailes n’est pas facile, c’est incroyablement difficile », a ajouté Mourinho. « Ajoutez à cela le fait qu’il est jeune, qu’il a une marge de progression et de nombreuses années devant lui au Real Madrid... quand cette opportunité s’est présentée, je n’ai pas voulu entrer dans le débat de savoir s’il coûtait 120, 80, 40 ou 20 [millions]. J’analyse le profil du joueur et ce qu’il peut apporter à mon équipe, et sur cette base, j’ai dit : “Oui, je le veux.” Que ce soit 120 ou 80... cela ne dépend pas de moi. »
Le pedigree de la Bundesliga et l’ascension sur la scène internationale
Diomande arrive dans la capitale espagnole avec une réputation grandissante après une campagne exceptionnelle en Allemagne. Lors de la saison 2025-2026, le joueur de 19 ans a été une révélation à RB Leipzig, prouvant qu’il pouvait supporter les exigences d’un championnat du top 5 européen. Son rendement statistique a été d’un niveau élite pour un joueur de son âge, affichant un vrai sang-froid devant le but tout en servant également de principal point d’appui créatif pour ses coéquipiers, aussi bien en championnat qu’en coupe.
L’ailier a inscrit 12 buts et délivré huit passes décisives en 33 apparitions en Bundesliga, avant d’être finalement nommé meilleur rookie de la saison en Bundesliga. Son impact ne s’est pas limité au football de club, puisqu’il s’est intégré sans difficulté à l’équipe senior de Côte d’Ivoire. Ses performances lui ont valu une place pour la Coupe du monde 2026, où il a encore fait grimper sa cote en délivrant une passe décisive sur la scène mondiale, confirmant son statut comme l’un des jeunes talents les plus excitants du football mondial.
- Getty
Préparation pour le retour de la Liga
Alors que le Real Madrid se prépare à affronter l’Espanyol pour son ouverture de la Liga, tous les regards seront tournés vers la manière dont Mourinho intégrera sa nouvelle star. La pression liée au statut de recrue record au Bernabéu est légendaire, mais l’entraîneur semble convaincu que les qualités techniques du joueur prendront le pas sur le bruit entourant le montant de son transfert. Alors que la nouvelle saison débute, l’international ivoirien aura pour mission de prouver que l’énorme investissement du club était justifié sous les projecteurs de la capitale.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles