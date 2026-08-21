Mourinho s’est exprimé sur l’arrivée de Diomande pour 140 M€, admettant qu’il n’avait pas spécifiquement demandé la dernière recrue record du club. S’exprimant auprès d’El Chiringuito, le « Special One » a expliqué son approche du marché des transferts à son retour dans la capitale espagnole, assurant qu’il n’était pas arrivé avec une liste d’exigences pour la direction.

Interrogé sur le fait de savoir s’il était la force motrice derrière cette opération, Mourinho s’est montré direct, déclarant : « Non, je n’ai demandé personne. Je suis arrivé sans exiger un seul joueur, après avoir bien observé l’effectif et en sachant exactement ce que je voulais voir se passer.

« Je savais ce qui se passait [au club] et ce qui ne se passait pas. Je voulais arriver en sachant beaucoup de choses, mais en agissant comme si je ne savais rien. Je savais ce que je voulais, mais je voulais entendre ce que le club pensait. Et nous étions totalement sur la même longueur d’onde. Nous avons toujours avancé dans cette direction ; sans que je ne demande quoi que ce soit, les choses se sont mises en place naturellement. »