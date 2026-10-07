Dans un entretien révélateur accordé à la chaîne sénégalaise Walf TV, Kouyate a confirmé avoir pris sa retraite du football professionnel après une longue carrière dans l’élite anglaise. Le milieu de terrain, passé par West Ham, Crystal Palace et Nottingham Forest, a fait une révélation saisissante sur sa santé.

Kouyate a révélé avoir passé sa carrière de joueur à lutter contre un problème cardiaque, choisissant d’assumer l’entière responsabilité de son état de santé malgré un suivi médical régulier en Angleterre tous les six mois. Il a admis avoir signé des décharges dans ses clubs afin qu’ils ne subissent pas de conséquences si un drame survenait sur le terrain.