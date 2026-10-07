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« Je ne l’ai jamais dit à ma famille » : l’ancien joueur de Premier League Cheikhou Kouyate annonce sa retraite après avoir caché un problème cardiaque secret
Une révélation choc de Kouyate
Dans un entretien révélateur accordé à la chaîne sénégalaise Walf TV, Kouyate a confirmé avoir pris sa retraite du football professionnel après une longue carrière dans l’élite anglaise. Le milieu de terrain, passé par West Ham, Crystal Palace et Nottingham Forest, a fait une révélation saisissante sur sa santé.
Kouyate a révélé avoir passé sa carrière de joueur à lutter contre un problème cardiaque, choisissant d’assumer l’entière responsabilité de son état de santé malgré un suivi médical régulier en Angleterre tous les six mois. Il a admis avoir signé des décharges dans ses clubs afin qu’ils ne subissent pas de conséquences si un drame survenait sur le terrain.
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Signer des décharges de responsabilité dans les clubs
Détaillant l’ampleur de ses problèmes médicaux, Kouyate a expliqué comment il avait réussi à passer les examens médicaux stricts des clubs au fil des années. « Je souffre de ce problème cardiaque depuis ma naissance. J’ai joué avec », a expliqué Kouyate.
« En Angleterre, c’était surveillé tous les six mois. J’ai passé des examens médicaux à West Ham, Crystal Palace et Nottingham Forest. À chaque fois que je faisais les tests, le problème réapparaissait. Les médecins m’ont toujours signalé le problème, mais j’en ai moi-même pris la responsabilité. J’ai signé les papiers d’assurance indiquant que tout ce qui pourrait m’arriver relèverait de ma responsabilité. »
Garder le secret à sa famille
Le lourd impact physique de cette pathologie se faisait durement ressentir dans des environnements difficiles, mais Kouyate est resté totalement silencieux sur sa souffrance. « Le problème, c’est en altitude. Si je joue sous la chaleur, j’ai très mal, pendant et après les matches. C’est comme un point de côté, pendant environ cinq minutes, puis ça s’en va. Quand ça arrive, après le match, j’ai des crampes douloureuses. Au bout de 24 heures, ça s’arrête », a-t-il ajouté.
« Je n’ai jamais rien dit. Je ne voulais pas être forcé d’arrêter plus tôt. Je n’en ai jamais parlé à ma famille, même pas aux médecins de la sélection. Ils ne connaissaient pas mon problème. »
- Getty Images Sport
Quelle suite pour le milieu de terrain ?
Kouyate a finalement décidé de raccrocher les crampons après l’avis définitif de professionnels de santé lors d’une récente évaluation. « Anderlecht m’a appelé [cet été] pour y jouer et aussi pour commencer à me former comme entraîneur. Mais après l’examen médical, le médecin m’a demandé d’arrêter de jouer au football », a révélé Kouyate. Sa carrière de joueur étant désormais officiellement derrière lui, Kouyate devrait se tourner vers le métier d’entraîneur, en explorant potentiellement la voie initialement offerte par Anderlecht.
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