Mark Pain
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« Je ne garantis rien » : Xabi Alonso fait une énorme mise au point sur DEUX transferts alors qu'Enzo Fernandez se rapproche d'un transfert à Manchester City proche du record britannique
Alonso écarte encore Fernandez pour la victoire contre Brighton
Chelsea a poursuivi son début de saison victorieux en Premier League avec une spectaculaire victoire 4-3 contre Brighton, mais les projecteurs restent braqués sur son activité sur le marché des transferts. Alonso a choisi de laisser Fernandez en dehors de son groupe pour le match pour la deuxième rencontre consécutive, après une absence similaire contre Luton en Carabao Cup en milieu de semaine.
Le milieu de terrain argentin aurait trouvé un accord avec Manchester City, tandis que Chelsea réclamerait l’énorme somme de 130 millions de livres sterling, un montant record en Grande-Bretagne, pour laisser partir son milieu vedette.
Cependant, tout transfert dépendrait également de la capacité de Chelsea à recruter un remplaçant adéquat. Chelsea s’attend à d’autres arrivées et aurait trouvé un accord avec le milieu de terrain de Monaco Lamine Camara alors que le club se prépare à un possible départ de Fernandez.
- Getty Images Sport
Alonso explique ses décisions tardives sur le marché des transferts
Interrogé sur le fait d’avoir écarté Fernandez du groupe, Alonso a insisté sur le fait que ce choix avait été fait strictement dans l’intérêt de l’équipe. L’entraîneur de Chelsea a reconnu l’incertitude entourant les prochains jours, mais s’est dit convaincu que son club saurait gérer tout rebondissement de dernière minute.
« On verra. Nous voulons le meilleur pour l’équipe et c’est pour cela que nous avons pris la décision [de laisser Fernandez de côté] contre Luton et aujourd’hui, a expliqué Alonso aux journalistes. Tout ce qui se passe avant mardi soir, nous devons être conscients de ce qui est en train de se développer. Nous ne sommes pas sûrs, nous nous préparons à tous les scénarios. »
Malgré l’échéance qui approche, le technicien espagnol reste convaincu que son effectif sera prêt pour la longue campagne à venir. « Je suis sûr que quoi qu’il arrive, à partir de mercredi, nous aurons un groupe suffisamment bon pour être compétitifs dans tous les matches de Premier League », a-t-il ajouté.
L’avenir de Neto reste incertain
Alors que le départ de Fernandez semble de plus en plus probable, Pedro Neto se retrouve dans une position tout aussi précaire. Plusieurs cadors rivaux de Premier League surveillent l’ailier portugais, aligné dans un rôle inhabituel de piston face à Brighton.
Malgré les spéculations, Neto a livré une performance de premier plan, en trouvant le chemin des filets et en faisant constamment peser une menace. Interrogé sur la question de savoir si l’attaquant resterait assurément dans l’ouest de Londres, Alonso a refusé de faire la moindre promesse concrète.
« Non, dans le football, je ne garantis rien, pour personne, a reconnu Alonso. Mais j’ai été très content de Pedro. Il a vraiment très bien joué, avec beaucoup d’énergie. Il va être très important pour l’équipe tout au long de la saison, parce qu’il a des qualités spéciales différentes.
« Il est une menace en un contre un, il attaque très bien les espaces, il est fort, il est compétitif. Je suis content qu’il ait marqué, il a vraiment été tout près d’en inscrire un autre. Je suis très content de Pedro. »
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La date limite du mercato approche pour Chelsea
Chelsea vit des dernières heures frénétiques sur le marché des transferts, alors que le club gère de possibles départs à gros montant et des arrivées tardives. La finalisation d’un accord pour Camara devrait probablement accélérer le transfert envisagé de Fernandez vers l’Etihad Stadium. Une fois la date limite de mardi passée, Alonso reportera toute son attention sur les échéances nationales, en espérant que son effectif tout juste finalisé pourra maintenir sa série de 100 % de victoires en championnat.
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