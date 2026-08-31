Chelsea a poursuivi son début de saison victorieux en Premier League avec une spectaculaire victoire 4-3 contre Brighton, mais les projecteurs restent braqués sur son activité sur le marché des transferts. Alonso a choisi de laisser Fernandez en dehors de son groupe pour le match pour la deuxième rencontre consécutive, après une absence similaire contre Luton en Carabao Cup en milieu de semaine.

Le milieu de terrain argentin aurait trouvé un accord avec Manchester City, tandis que Chelsea réclamerait l’énorme somme de 130 millions de livres sterling, un montant record en Grande-Bretagne, pour laisser partir son milieu vedette.

Cependant, tout transfert dépendrait également de la capacité de Chelsea à recruter un remplaçant adéquat. Chelsea s’attend à d’autres arrivées et aurait trouvé un accord avec le milieu de terrain de Monaco Lamine Camara alors que le club se prépare à un possible départ de Fernandez.



