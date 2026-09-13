Le FC Barcelone a poursuivi son parcours parfait sur la scène nationale avec une victoire spectaculaire 4-2 contre Levante à l’Estadi Ciutat de València, où une décision surprise sur penalty a largement retenu l’attention.

Après l’ouverture du score de Xavi Espart à la cinquième minute, puis le but du break signé Yamal, le club catalan a obtenu un penalty en début de seconde période. Beaucoup s’attendaient à ce que Raphinha s’en charge, mais c’est finalement Yamal qui s’est présenté et a transformé avec sang-froid. Ce changement inattendu à 11 mètres a immédiatement suscité d’intenses débats parmi les supporters et les journalistes présents.