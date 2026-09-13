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Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal

Traduit par

« Je ne décide pas » : Hansi Flick révèle qui choisit les tireurs de penalty du FC Barcelone tandis que Lamine Yamal brille contre Levante

H. Flick
FC Barcelone
L. Yamal
Raphinha
Levante vs FC Barcelone
Levante
LaLiga

L'entraîneur de Barcelone, Hansi Flick, a révélé le processus interne qui a conduit Lamine Yamal à se charger du penalty devant Raphinha lors de la victoire renversante 4-2 contre Levante dimanche. Yamal a marqué depuis les 11 mètres pour égaler un impressionnant record du XXIe siècle établi par Lionel Messi, ce qui a poussé Flick à clarifier la hiérarchie des tireurs de penalty au sein de l'effectif.

  • Choix inattendu sur penalty

    Le FC Barcelone a poursuivi son parcours parfait sur la scène nationale avec une victoire spectaculaire 4-2 contre Levante à l’Estadi Ciutat de València, où une décision surprise sur penalty a largement retenu l’attention.

    Après l’ouverture du score de Xavi Espart à la cinquième minute, puis le but du break signé Yamal, le club catalan a obtenu un penalty en début de seconde période. Beaucoup s’attendaient à ce que Raphinha s’en charge, mais c’est finalement Yamal qui s’est présenté et a transformé avec sang-froid. Ce changement inattendu à 11 mètres a immédiatement suscité d’intenses débats parmi les supporters et les journalistes présents.

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    Flick clarifie la hiérarchie des tireurs de penalty

    S’exprimant lors de sa conférence de presse d’après-match, Flick a été invité à clarifier la hiérarchie exacte concernant les penalties au sein du club. Le technicien allemand a révélé que la décision ne reposait pas entièrement sur ses épaules, expliquant le processus collectif qui régit de tels moments sur le terrain. Flick a déclaré : « Je ne décide pas qui tire le penalty ; c’est le staff qui décide. Celui qui se sent prêt à le tirer, le fait. » Cette responsabilisation collective met en lumière la confiance mutuelle partagée entre le staff technique et les joueurs dans des scénarios de match à forte pression.

  • Égaler un record historique de Messi

    Ce penalty réussi a marqué une étape monumentale pour Yamal, qui a signé son troisième doublé consécutif en Liga. Ce faisant, il est devenu seulement le deuxième joueur de Barcelone au XXIe siècle à inscrire trois doublés lors des cinq premières journées de championnat d'une saison, égalant un exploit légendaire réalisé par Messi lors de la campagne 2012/13.

    Yamal compte désormais six buts en championnat cette saison, partageant la tête du classement des buteurs avec Raphinha, Kylian Mbappe et Sergio Camello, tout en aidant Barcelone à atteindre les 20 buts en championnat en seulement cinq matches.

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    Quel avenir pour Barcelone ?

    Après avoir résisté à un retour tardif de l’adversaire avant que Karim Adeyemi ne scelle la victoire dans le temps additionnel, Barcelone reste perché en tête du classement avec 15 points en cinq matches. L’équipe de Flick tentera de maintenir son élan parfait sur la scène nationale lorsqu’elle recevra le Racing mercredi soir, avant de se déplacer pour un choc exigeant face à Séville samedi.

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