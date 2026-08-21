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« Je ne comprends pas ! » - Paul Merson fustige Manchester United pour une erreur de transfert « déroutante » à 50 M£
Merson pas convaincu par l’arrivée du Brésilien
La décision de Manchester United d’aller chercher Santos à Chelsea a laissé Merson perplexe, le consultant s’interrogeant sur la logique de ce transfert à 50 millions de livres sterling. Manchester United a fait de la refonte de son milieu de terrain une priorité cet été après le départ du vétéran Casemiro, qui a mis fin à son aventure à Old Trafford pour rejoindre l’Inter Miami aux côtés de Lionel Messi. Cependant, Merson est loin d’être convaincu par le profil du joueur choisi pour combler ce vide.
S’exprimant auprès de Sky Sports, l’ancien d’Arsenal a fait part de son incompréhension concernant l’arrivée du joueur de 22 ans, déclarant : « Je ne comprends tout simplement pas la signature d’Andrey Santos. Je peux me tromper et Manchester United voit peut-être quelque chose de différent. Mais beaucoup de supporters de Chelsea se demandaient ce qu’il faisait. Il ne récupère pas les ballons, ne crée pas d’occasions, ne marque pas de buts. C’est ça, mon problème. »
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La recherche de Carrick pour trouver l’équilibre au milieu de terrain
Carrick a cherché désespérément à trouver le bon équilibre dans l’entrejeu, surtout après avoir manqué des cibles comme Sandro Tonali et Elliot Anderson, partis chez des rivaux de Premier League. Si United a bien obtenu Youri Tielemans pour 35 M£ en activant sa clause libératoire, Merson estime que l’arrivée de Santos manque de l’impact nécessaire. « J’aime bien la signature de Tielemans, c’est un bon joueur », a poursuivi Merson. « Mais même avec Tielemans et Fernandes, qui sont de bons joueurs, il faut plus que ça pour récupérer le ballon. »
Ce scepticisme est partagé par l’ancien milieu de terrain de United Paul Ince, qui a lui aussi fait part de ses inquiétudes concernant la structure financière de l’opération et la voie offerte aux talents formés au club. Ince a déclaré à Oddschecker : « Ils ont signé le jeune Santos en provenance de Chelsea pour 50 M£, ce qui fait beaucoup d’argent pour quelqu’un comme lui. Je pense qu’il est encore trop tôt pour se prononcer sur ce dossier. Dépenser 50 M£ pour un jeune milieu axial alors que vous avez [Kobbie] Mainoo qui sort du centre de formation, ça m’a un peu laissé perplexe. »
Santos prêt pour le défi d’Old Trafford
De son côté, Santos ne semble pas se laisser atteindre par les critiques et reste concentré sur le fait de s’imposer comme le nouveau cœur défensif du club. Le Brésilien devrait faire ses débuts en compétition contre Hull City ce week-end et a déjà évoqué la responsabilité d’hériter d’un rôle auparavant occupé par un quintuple vainqueur de la Ligue des champions.
« Casemiro, pour moi, c’est comme une légende, vous voyez », a déclaré Santos au sujet de son compatriote. « Donc maintenant, il est parti. Maintenant, je suis là, donc je sens que je peux faire comme Casemiro a fait la saison dernière et je suis ici pour le faire. »
Santos a décrit son propre style de jeu comme bien adapté aux exigences du système technique de Carrick. « Mes qualités, j’aime et je préfère jouer plus bas, comme un numéro six, a-t-il ajouté. Donc j’essaie d’aider mes coéquipiers sans le ballon, et avec le ballon, j’adore casser les lignes. »
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De nouveaux renforts à l’horizon
Malgré les investissements importants déjà réalisés pour Santos et Tielemans, United n’en a pas encore fini sur le marché des transferts. Des informations indiquent que le club est sur le point de conclure un accord pour Carlos Baleba de Brighton afin de renforcer davantage ses options avant la date limite du 1er septembre.
Seul le temps dira si cette ambitieuse reconstruction du milieu de terrain, menée par Santos et potentiellement finalisée par Baleba, peut faire taire les critiques et apporter l’équilibre dont Carrick a désespérément besoin.
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