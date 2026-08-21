La décision de Manchester United d’aller chercher Santos à Chelsea a laissé Merson perplexe, le consultant s’interrogeant sur la logique de ce transfert à 50 millions de livres sterling. Manchester United a fait de la refonte de son milieu de terrain une priorité cet été après le départ du vétéran Casemiro, qui a mis fin à son aventure à Old Trafford pour rejoindre l’Inter Miami aux côtés de Lionel Messi. Cependant, Merson est loin d’être convaincu par le profil du joueur choisi pour combler ce vide.

S’exprimant auprès de Sky Sports, l’ancien d’Arsenal a fait part de son incompréhension concernant l’arrivée du joueur de 22 ans, déclarant : « Je ne comprends tout simplement pas la signature d’Andrey Santos. Je peux me tromper et Manchester United voit peut-être quelque chose de différent. Mais beaucoup de supporters de Chelsea se demandaient ce qu’il faisait. Il ne récupère pas les ballons, ne crée pas d’occasions, ne marque pas de buts. C’est ça, mon problème. »



