Yorke a fait part de ses inquiétudes concernant la gestion de Sesko par Carrick. La recrue arrivée du RB Leipzig pour 74 millions de livres sterling peine à obtenir une place de titulaire régulière sous les ordres de l'entraîneur actuel.

Manchester United connaît un début de saison catastrophique en Premier League. Le club n'a remporté qu'un seul de ses six premiers matches sur la scène nationale. Sa dernière déception est survenue ce week-end lors d'un match nul face à Tottenham, réduit à dix à Old Trafford. Bryan Mbeumo a donné l'avantage à Manchester United, mais Dominic Solanke a arraché l'égalisation pour les visiteurs dans le temps additionnel.