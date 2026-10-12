Getty Images Sport
Traduit par
« Je ne comprends pas » : Dwight Yorke fustige Michael Carrick pour son traitement de Benjamin Sesko, la star de Manchester United à 74 millions de livres
Yorke remet en question les décisions de l’entraîneur
Yorke a fait part de ses inquiétudes concernant la gestion de Sesko par Carrick. La recrue arrivée du RB Leipzig pour 74 millions de livres sterling peine à obtenir une place de titulaire régulière sous les ordres de l'entraîneur actuel.
Manchester United connaît un début de saison catastrophique en Premier League. Le club n'a remporté qu'un seul de ses six premiers matches sur la scène nationale. Sa dernière déception est survenue ce week-end lors d'un match nul face à Tottenham, réduit à dix à Old Trafford. Bryan Mbeumo a donné l'avantage à Manchester United, mais Dominic Solanke a arraché l'égalisation pour les visiteurs dans le temps additionnel.
- Getty
Exiger une place de titulaire
Sesko souffre actuellement d’une périostite tibiale persistante qui pourrait, à terme, nécessiter une opération. Yorke insiste toutefois sur le fait que le joueur de 23 ans doit être le titulaire indiscutable à la pointe de l’attaque une fois qu’il aura retrouvé sa pleine forme.
« Quand on regarde ces joueurs en attaque, la grande question que je me pose avec Carrick, c’est pourquoi Sesko ne joue pas », a déclaré Yorke à talkSPORT. « Je sais qu’il est blessé actuellement, mais il faut le faire jouer en numéro 9. Il faut faire confiance à ce jeune, il a toutes les qualités nécessaires. »
Montrer l’exemple
Manchester United s’est historiquement appuyé sur des joueurs offensifs dominants pour remporter ses matches. Yorke estime que le dispositif tactique actuel ne permet pas de tirer pleinement parti des qualités physiques considérables et de l’instinct offensif de Sesko.
« Manchester United a toujours eu du talent dans le secteur offensif et nous avons toujours eu tendance à gagner nos matches grâce à l’attaque, a-t-il ajouté. Oui, les défenseurs jouent leur rôle et il y en a eu d’excellents par le passé. »
- Getty Images Sport
Un rude test européen en perspective
On ignore encore si Sesko sera suffisamment remis pour le prochain rendez-vous crucial de Manchester United. L’équipe de Carrick se rendra demain soir dans la capitale espagnole pour affronter l’Atlético Madrid en compétition européenne.
Le staff médical surveillera de près le problème au tibia de l’attaquant avant cette rencontre très attendue. Une décision concernant une éventuelle opération dépendra probablement de l’évolution de son rétablissement au cours des prochaines semaines.
En attendant, Carrick doit trouver le moyen de relancer son équipe en difficulté. Un résultat positif en Espagne est indispensable pour dissiper la morosité grandissante autour du club.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles