La Lazio a réalisé un début de saison nationale sans faute, avec neuf points pris lors de ses trois premiers matches. Son dernier succès, une remontée spectaculaire conclue par une victoire 2-1 contre l’Udinese, a renforcé son statut de prétendante précoce au Scudetto. Cependant, Gattuso est loin d’être détendu. S’exprimant auprès de Sky Sport Italia, le technicien de 48 ans a évoqué sa crainte instinctive de voir le succès entraîner une baisse d’intensité. Il est déterminé à garder ses joueurs les pieds sur terre, alors que l’enthousiasme grandit autour du Stadio Olimpico après cette impressionnante série de résultats.

« Je n’en profite pas parce que j’ai ce défaut, il faut rester concentré, j’ai toujours peur qu’après des victoires l’équipe ne s’enflamme trop, je devrais en profiter davantage. Même quand j’étais joueur, j’étais comme ça, j’aurai le temps d’en profiter, puis j’en profiterai dans dix ans quand je prendrai ma retraite. Je suis comme ça, je vais chercher des situations un peu compliquées, je savais où je mettais les pieds », a déclaré Gattuso.