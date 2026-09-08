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« Je n’y prends pas plaisir » : Gennaro Gattuso admet qu’il a peur malgré la première place de la Lazio après sa victoire contre l’Udinese
Garder sa concentration au sommet
La Lazio a réalisé un début de saison nationale sans faute, avec neuf points pris lors de ses trois premiers matches. Son dernier succès, une remontée spectaculaire conclue par une victoire 2-1 contre l’Udinese, a renforcé son statut de prétendante précoce au Scudetto. Cependant, Gattuso est loin d’être détendu. S’exprimant auprès de Sky Sport Italia, le technicien de 48 ans a évoqué sa crainte instinctive de voir le succès entraîner une baisse d’intensité. Il est déterminé à garder ses joueurs les pieds sur terre, alors que l’enthousiasme grandit autour du Stadio Olimpico après cette impressionnante série de résultats.
« Je n’en profite pas parce que j’ai ce défaut, il faut rester concentré, j’ai toujours peur qu’après des victoires l’équipe ne s’enflamme trop, je devrais en profiter davantage. Même quand j’étais joueur, j’étais comme ça, j’aurai le temps d’en profiter, puis j’en profiterai dans dix ans quand je prendrai ma retraite. Je suis comme ça, je vais chercher des situations un peu compliquées, je savais où je mettais les pieds », a déclaré Gattuso.
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Démanteler le passé pour une nouvelle ère
La transition sous Gattuso a été marquée par un important changement tactique. L’entraîneur a indiqué que l’équipe s’était éloignée des structures rigides du régime précédent pour adopter une approche plus flexible et agressive. Selon Gattuso, les joueurs ont fait preuve d’un immense caractère pour s’adapter à ces changements, surtout après avoir subi un revers en coupe plus tôt durant l’été. La victoire à Udine a témoigné de leur résilience, puisqu’ils ont surmonté un retard en seconde période pour arracher les trois points grâce à des buts de Davide Frattesi et Albert Gudmundsson.
Revenant sur les progrès réalisés depuis son arrivée, Gattuso a expliqué : « La mentalité et l’envie. Nous avons tout démantelé par rapport à l’année dernière, quand il y avait un maître du 4-3-3, et nous essayons de faire quelque chose de différent. Les gars font bien les choses. Ce que nous essayons de proposer n’est pas facile, mais l’équipe est vivante. Compliments aux garçons qui sont extraordinaires dans leur manière de travailler, compliments aux arbitres parce que nous ne voyons pas de scènes ni de pertes de temps, nous voyons un bon championnat. »
Construire une relation avec Lotito
En dehors du terrain, la relation de Gattuso avec le président de la Lazio, Claudio Lotito, a retenu l’attention de nombreux observateurs. Connus pour leur forte personnalité, les deux hommes semblent avoir trouvé un fonctionnement efficace qui a profité au club durant le mercato estival. Gattuso a salué les efforts de la direction pour boucler des recrues que beaucoup pensaient hors de portée du club.
Gattuso a décrit sa relation avec le président à sa manière habituelle : « Avec Lotito, nous avons une relation franc du collier, je crois que c’est un homme intelligent, ensuite chacun est fait à sa façon. Avec beaucoup de difficulté, nous avons réalisé un mercato que nous pensions pouvoir être modeste, nous avons cherché des gars qui voulaient venir et vivre une saison particulière, je dois remercier à la fois lui et Fabiani, il semblait que nous pouvions faire peu de choses mais quelques gars sont arrivés et voulaient venir à tout prix. »
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Des retrouvailles chargées d’émotion avec Milan
Le calendrier à venir réserve un défi émotionnel à Gattuso, qui se prépare à affronter l’AC Milan. Après avoir passé plus d’une décennie chez les Rossoneri en tant que joueur, puis en ayant ensuite occupé le poste d’entraîneur principal, cette rencontre est toujours un rendez-vous marquant dans son calendrier. Malgré son lien personnel profond avec le club milanais, Gattuso reste professionnel face à la tâche qui l’attend.
« C’était toujours un match où il y avait soixante mille personnes et il n’y en aura pas. Les supporters nous manquent. Je me souviens qu’après la finale contre Steaua, lors du défilé avec mon père et le grand drapeau, quand je portais le maillot de Milan, j’étais chef ultra, président, entraîneur, joueur, c’était un rêve qui a duré 12 ans, toutes ces joies ne s’oublient pas, mais maintenant je fais un autre métier et nous espérons prendre des points contre l’équipe de mon cœur », a déclaré Gattuso.
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