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« Je n’y ai joué aucun rôle ! » : Gianni Infantino perd des soutiens alors qu’un conseiller principal de la FIFA démissionne avec une déclaration incendiaire contre le projet de Coupe du monde
Cordeiro démissionne à cause de la proposition
Le conseiller principal de la FIFA, Cordeiro, a démissionné avec fracas de son poste pour protester contre les projets de commercialisation d'Infantino pour la Coupe du monde. L'ancien banquier de Goldman Sachs, qui avait auparavant représenté l'instance dirigeante du football mondial au sein de la White House Task Force, a fermement rejeté la proposition de créer une filiale commerciale de 20 milliards de dollars en vendant une participation de 20 % à des investisseurs privés. Cordeiro considérait cette décision de céder l'actif le plus précieux du football comme une erreur fondamentale.
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Un ancien conseiller lance un avertissement
Dans sa déclaration de démission, Cordeiro a souligné qu'il ne pouvait pas rester les bras croisés pendant que le projet de vente d'une participation dans la Coupe du monde se déroulait : « Je ne peux pas rester sans rien faire pendant que la FIFA envisage de vendre une participation dans la Coupe du monde. »
L'ancien président de la Fédération américaine de football s'est publiquement désolidarisé de la proposition de filiale commerciale à 20 milliards de dollars et l'a condamnée directement : « Que les choses soient claires. Je n'ai joué aucun rôle dans cette proposition, et je m'y oppose sans équivoque. »
Il a qualifié sans équivoque le projet de commercialisation de « mauvais accord pour le football ».
Cordeiro a souligné que son parcours professionnel dans la banque lui donnait une compréhension claire des dangers à long terme d'une telle décision : « Le football a été au cœur de ma vie et, après plus de 35 ans dans la banque, je comprends à la fois la valeur de cet actif et les conséquences du fait d'en céder une partie. C'est pourquoi cette proposition doit être rejetée. »
La justification financière est fortement remise en question
Le concept d'Infantino consiste à vendre des parts d'une filiale commerciale gérant les Coupes du monde masculine et féminine ainsi que la Coupe du monde des clubs à une société d'investissement basée à New York.
Cordeiro a remis en question l'urgence financière de cette décision, en soulignant les 15 milliards de dollars de revenus générés par la FIFA sur le dernier cycle de quatre ans : « La FIFA dispose déjà de ressources financières extraordinaires. L'organisation possède des réserves de plusieurs milliards de dollars et n'a aucune dette. »
Il a averti qu'abandonner une propriété permanente pour lever des capitaux ne reposait sur aucune logique : « Dans ce contexte, vendre une participation permanente dans l'actif le plus précieux du football pour lever 4,2 milliards de dollars n'a guère de sens. C'est hypothéquer l'avenir du football sans aucune justification convaincante »,
Revenant sur ses cinq années passées à la FIFA aux côtés d'Infantino, Cordeiro a indiqué qu'il était entouré de « personnes dévouées, intègres et profondément attachées au football ».
Il a conclu sa déclaration en exhortant les autres hauts responsables de la FIFA à s'opposer au projet : « J'espère qu'eux aussi prendront la parole, car des décisions d'une telle ampleur doivent être prises dans l'intérêt du football, et non de ceux qui ont à y gagner. »
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Infantino sous pression politique
La démission de Cordeiro crée une vague de forte pression politique sur le leadership d'Infantino avant l'ordre du jour du prochain congrès. Bien que le président sortant devait auparavant se présenter sans opposition à sa réélection en mars prochain, ces développements pourraient faire émerger de potentiels challengers avant la date limite du 18 novembre.
La FIFA fait désormais face à un test de transparence interne alors que les critiques autour de la commercialisation du football continuent de croître.
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