Dans sa déclaration de démission, Cordeiro a souligné qu'il ne pouvait pas rester les bras croisés pendant que le projet de vente d'une participation dans la Coupe du monde se déroulait : « Je ne peux pas rester sans rien faire pendant que la FIFA envisage de vendre une participation dans la Coupe du monde. »

L'ancien président de la Fédération américaine de football s'est publiquement désolidarisé de la proposition de filiale commerciale à 20 milliards de dollars et l'a condamnée directement : « Que les choses soient claires. Je n'ai joué aucun rôle dans cette proposition, et je m'y oppose sans équivoque. »

Il a qualifié sans équivoque le projet de commercialisation de « mauvais accord pour le football ».

Cordeiro a souligné que son parcours professionnel dans la banque lui donnait une compréhension claire des dangers à long terme d'une telle décision : « Le football a été au cœur de ma vie et, après plus de 35 ans dans la banque, je comprends à la fois la valeur de cet actif et les conséquences du fait d'en céder une partie. C'est pourquoi cette proposition doit être rejetée. »