« Je n'utilise jamais ce genre de mot » : Thomas Müller, abasourdi par la décision prise à l'encontre de Kylian Mbappé – L'arbitre sème la confusion

Mais cela n’a manifestement pas suffi à l’arbitre. En retournant sur le terrain, l’Iranien a semé la confusion au MetLife Stadium, dans le New Jersey. Faghani a en effet désigné le point de penalty, comme le protocole l’exige lorsqu’une sanction est accordée. Une vague de joie a déferlé parmi les supporters français, et même le latéral droit Jules Koundé, du FC Barcelone, a applaudi. Mais, alors que son annonce restait à peine audible dans le stade comme à la télévision, Faghani a finalement accordé un coup de pied de but et la possession au Sénégal.

Mbappé protesta vivement, mais seul l’expert Robert Andrich, sur MagentaTV, donna raison à l’Iranien. « Ça ne me suffit pas », trancha le capitaine du Bayer Leverkusen. Après visionnage du ralenti, le commentateur Wolff Fuss se rangea toutefois du côté de Mbappé.

Même Müller abonde dans ce sens : « C’est une faute évidente. Comment peut-on ne pas la voir pendant la rencontre, et surtout pas à la vidéo ? C’est un mystère pour moi. » Avant d’ajouter, avec une rare sévérité : « C’est – et je n’emploie jamais ce terme à la légère – un scandale que ce ne soit pas un penalty. »