À la 58^e minute, l’attaquant du Real Madrid a été fauché dans la surface de réparation par le Sénégalais Sadio Mané. L’arbitre iranien Alireza Faghani, après avoir visionné les images sur l’écran situé au bord du terrain, a finalement accordé un corner, bien qu’il ait dû constater un contact.
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« Je n'utilise jamais ce genre de mot » : Thomas Müller, abasourdi par la décision prise à l'encontre de Kylian Mbappé – L'arbitre sème la confusion
Mais cela n’a manifestement pas suffi à l’arbitre. En retournant sur le terrain, l’Iranien a semé la confusion au MetLife Stadium, dans le New Jersey. Faghani a en effet désigné le point de penalty, comme le protocole l’exige lorsqu’une sanction est accordée. Une vague de joie a déferlé parmi les supporters français, et même le latéral droit Jules Koundé, du FC Barcelone, a applaudi. Mais, alors que son annonce restait à peine audible dans le stade comme à la télévision, Faghani a finalement accordé un coup de pied de but et la possession au Sénégal.
Mbappé protesta vivement, mais seul l’expert Robert Andrich, sur MagentaTV, donna raison à l’Iranien. « Ça ne me suffit pas », trancha le capitaine du Bayer Leverkusen. Après visionnage du ralenti, le commentateur Wolff Fuss se rangea toutefois du côté de Mbappé.
Même Müller abonde dans ce sens : « C’est une faute évidente. Comment peut-on ne pas la voir pendant la rencontre, et surtout pas à la vidéo ? C’est un mystère pour moi. » Avant d’ajouter, avec une rare sévérité : « C’est – et je n’emploie jamais ce terme à la légère – un scandale que ce ne soit pas un penalty. »
Mbappé sauve la France peu après une erreur d'arbitrage… et bat un record
Patrick Ittrich, expert en arbitrage, a lui aussi qualifié cette décision d’erronée. « Mbappé arrive à grande vitesse, l’adversaire effectue un tacle glissé et le touche au genou avec le pied. À cette vitesse, c’est clairement un penalty. Le geste de l’arbitre n’était pas non plus judicieux. » Müller a ajouté : « On se demande alors s’il faut absolument qu’un joueur soit touché pour qu’il y ait faute. Même sans contact, il lui barre la route. Mbappé anticipe et se retire pour éviter la blessure. » Mats Hummels partageait cet avis : « Sur cette action, c’est indiscutablement un penalty. Dans l’élan, le tacle glissé barre la route à Mbappé, qui tente d’éviter le contact en passant par-dessus la jambe mais est quand même touché. »
Au final, la France s’en moque sans doute. Car, huit minutes plus tard, Mbappé a délivré son équipe grâce à une superbe passe d’Olise et a ouvert le score (1-0). Peu avant la fin du match, il a également inscrit un doublé pour porter le score final à 3-1, devenant ainsi le meilleur buteur de l’histoire de son pays. Il ne lui manque d’ailleurs plus que deux buts pour égaler le record de la Coupe du monde détenu par Miroslav Klose.