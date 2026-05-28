Malgré la rivalité historique entre les deux géants sud-américains, Vinicius a publiquement reconnu la force de l’équipe de Lionel Scaloni, qui s’apprête à défendre son titre aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Dans une interview accordée à CazeTV, l’attaquant brésilien a déclaré : « Je choisirai aussi l’Argentine [parmi les favoris de la Coupe du monde], car ce sont les derniers champions, ils ont une grande confiance en eux et ils ont Messi. »