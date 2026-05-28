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« Je n’ose imaginer ce qu’il pourrait faire ! » Vinicius Junior reconnaît la menace Lionel Messi, alors que le Brésil vise à détrôner l’Argentine lors de la Coupe du monde 2026
Vinicius voit l’Argentine comme favorite.
Malgré la rivalité historique entre les deux géants sud-américains, Vinicius a publiquement reconnu la force de l’équipe de Lionel Scaloni, qui s’apprête à défendre son titre aux États-Unis, au Mexique et au Canada.
Dans une interview accordée à CazeTV, l’attaquant brésilien a déclaré : « Je choisirai aussi l’Argentine [parmi les favoris de la Coupe du monde], car ce sont les derniers champions, ils ont une grande confiance en eux et ils ont Messi. »
- AFP
Le « facteur Messi » tient le Brésil en haleine
Si l’Argentine possède un effectif parfaitement équilibré, Vinicius a tenu à saluer les qualités de son légendaire capitaine. À 38 ans, Messi demeure, aux yeux de ses adversaires, le joueur le plus redouté de la planète. L’attaquant brésilien a souligné la difficulté de se préparer à affronter un homme capable, à lui seul, de faire basculer un match en une fraction de seconde, grâce à une action que aucun défenseur ne peut anticiper.
Interrogé sur la singularité du défi posé par le huit fois lauréat du Ballon d’Or, Vinicius a conclu : « Il apporte toujours quelque chose de différent ; on ne peut jamais imaginer ce qu’il va faire. »
La quête du Brésil pour mettre fin à sa disette de titres
Si Vinicius se méfie de la menace que représentent ses voisins, son objectif reste de ramener le trophée au Brésil pour la première fois depuis 2002. Désormais entraînée par Carlo Ancelotti sur la scène internationale, la Seleção est déterminée à mettre fin à 24 ans de disette et à décrocher une sixième étoile pour son célèbre maillot jaune. Vinicius devrait être le fer de lance de l’attaque alors que l’équipe s’apprête à affronter un parcours semé d’embûches jusqu’à la finale.
Le Brésil évoluera dans le groupe C et lancera sa campagne contre le Maroc le 13 juin, avant d’affronter Haïti le 19 juin et de clore la phase de groupes face à l’Écosse le 24 juin.
- AFP
Le calendrier des matchs de l'Argentine
Les tenants du titre s’appuieront sur la grande continuité de leur effectif, saluée par Vinicius, pour aborder la phase de groupes J. L’Argentine entamera officiellement la défense de son titre le mercredi 17 juin contre l’Algérie à l’Arrowhead Stadium, avant d’affronter l’Autriche lors d’un match très attendu à l’AT&T Stadium le 22 juin, puis de conclure la phase de groupes contre la Jordanie le 27 juin.