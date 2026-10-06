L’ancien attaquant de Huddersfield Town a souligné son approche terre à terre, considérant les plus grandes stars du jeu comme des pairs plutôt que comme des figures suscitant l’admiration. S’exprimant auprès du média africain Mega Sports Media au sujet du lauréat du Ballon d’Or à huit reprises, Mounie a déclaré sans détour : « Je n’idolâtre personne, je n’idolâtre pas Lionel Messi. »

Développant la philosophie qui l’a guidé tout au long de sa carrière professionnelle, il a ajouté : « Je suis passionné de football et j’adore regarder les bons joueurs jouer, observer à quel point ils jouent incroyablement bien. Quand j’ai affronté de grands joueurs, je n’ai jamais demandé de maillot. »