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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa
Traduit par

« Je n’idolâtre pas Lionel Messi » : le capitaine du Bénin Steve Mounie fait un aveu surprenant avant le choc contre l’Argentine

Steve Mounié
L. Messi
Argentine vs Bénin
Argentine
Bénin
Matchs Amicaux

Le capitaine du Bénin, Steve Mounie, a jeté de l’huile sur le feu avant le choc très médiatisé de sa sélection contre l’Argentine, championne du monde, en affirmant qu’il ne considère pas Lionel Messi comme une idole. L’attaquant expérimenté a fait cet aveu surprenant en évoquant sa philosophie lorsqu’il affronte les plus grandes icônes du football sur la scène internationale.

  • Mounie fait un aveu sincère sur Messi

    Le capitaine du Bénin, Mounie, a fait un aveu surprenant en affirmant qu’il n’idolâtre pas Messi à l’approche du choc de mardi soir à l’Estadio Monumental. L’attaquant de 32 ans a tout de même fait le déplacement à Buenos Aires avec ses coéquipiers malgré son forfait sur blessure. Sa présence en bord de terrain constitue un vrai boost moral pour les outsiders africains, qui s’apprêtent à se mesurer aux finalistes de la Coupe du monde 2026.

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    L’attaquant rejette la culture de l’idolâtrie envers l’adversaire

    L’ancien attaquant de Huddersfield Town a souligné son approche terre à terre, considérant les plus grandes stars du jeu comme des pairs plutôt que comme des figures inspirant l’admiration. S’exprimant auprès du média africain Mega Sports Media au sujet du vainqueur du Ballon d’Or à huit reprises, Mounie a déclaré sans détour : « Je n’idolâtre personne, je n’idolâtre pas Lionel Messi. »

    Développant la philosophie qui l’a guidé tout au long de sa carrière professionnelle, il a ajouté : « Je suis passionné de football et j’aime regarder les bons joueurs jouer, observer à quel point ils jouent incroyablement bien. Quand j’ai affronté de grands joueurs, je n’ai jamais demandé de maillot. »

  • Forward rend hommage à la contribution légendaire au football

    Le fait de refuser de mettre ses adversaires sur un piédestal n’a pas atténué l’appréciation de l’attaquant pour la marque indélébile que le vainqueur de la Coupe du monde 2022 a laissée sur le jeu. Reconnaissant l’importance historique des adieux de mardi dans la capitale, Mounie a ajouté : « Je suis venu pour ça : pour voir ce qu’il va faire. Il [Messi] doit profiter de ce moment en tant que footballeur et en tant que personne qui a tant fait pour le football pendant de nombreuses années. Il mérite un moment pour en profiter. »

    Interrogé sur ce qu’il faut attendre des Guépards sur le terrain, il a insisté : « Nous sommes une équipe très disciplinée. »

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    Le capitaine vise un rétablissement après une visite

    Pendant son séjour à Buenos Aires, Mounie a pris le temps de visiter l’emblématique La Bombonera, partageant des photos de son voyage sur Instagram accompagnées d’un chant en soutien à Boca Juniors. Le match d’exhibition contre l’Argentine constitue un test précieux de la solidité du Bénin avant la reprise de sa campagne de qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations. Pour le capitaine lui-même, la priorité immédiate reste la rééducation de sa blessure, alors qu’il cherche à se réinstaller au sein du club allemand d’Augsbourg.

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